Dalstorps IF snuvat på cupplats - rasar mot SvFF: "De har egna lagar"

Besvikelsen är enorm hos division 3-klubben Dalstorps IF. DM-mötet med Vänersborg i september slutade 2-2 efter full tid och förlängning, innan Dalstorp föll på straffar med 6-4. Trots förlusten innebar fulltidsresultatet att Dalstorp blev femte bästa lag i Västergötlands DM och skulle tilldelas en plats i svenska cupen.

Det blev inte så. Domaren registrerade resultatet efter straffläggning som slutresultat, alltså att Dalstorp förlorat med två mål. På grund av detta fel i rapporteringen betraktades i stället IK Gauthiod som bäst av de förlorande kvartsfinallagen och tilldelades platsen av Västergötlands Fotbollförbund.

Dalstorp vände sig till Svenska Fotbollförbundets tävlingskommitté - som valde att avslå framställan, bland annat med följande motivering:

"TK konstaterar att det utifrån Västergötlands FF föreskrifter för Herr-DM framgår att Västergötlands FF anmält in fel behörigt lag till SvFF. Dalstorps IF är det bästa förlorande laget av kvartsfinallagen i Västergötlands DM varav Dalstorp borde ha anmält in som Västergötlands femte lag till Svenska Cupen. Detta fel anser dock TK inte kan justeras i efterhand efter att Västergötlands FF anmält in sina lag till SvFF och lagen därefter blivit inbjudna till att delta i tävlingen."

Jörgen Erikson, ordförande i Dalstorp IF, vädrar sitt missnöje när Fotbollskanalen når honom.

- Det är en skandal, en stor skandal. Hade vi vunnit nästa match, mot ett division 4-lag, hade vi ställts mot ett lag från allsvenskan eller superettan. För drygt tio år sedan hade vi Djurgården hos oss och jag tror att vi drog in 300 000 kr. Det som är en total skandal är att vi blivit blåsta på den här platsen trots att vi gjort allt rätt. Vi har nu överklagat beslutet till SvFF:s överklagandenämnd.

Har ni varit i kontakt med SvFF utöver överklagan?

- Nej. Svenska Fotbollförbundet verkar ha egna lagar i samhället. Det är rätt hypotetiskt, men hade detta hänt Malmö, Elfsborg eller Djurgården hade det rättats till omgående. Men det här är det allmänna ointresset för mindre klubbar som lyser igenom. Vi har kollat runt lite bland folk som är pensionerade från SvFF och de tycker att det här är vansinnigt. Gör man fel så gör man till slut rätt i alla delar av samhället, men SvFF verkar leva i sin egen moraliska bubbla.

Erikson hymlar inte om sin besvikelse gentemot Västergötlands Fotbollförbund, även om han är mest irriterad på SvFF.

- Vi är VFF:s medlemmar och de ska sköta våra intressen, men det är likadant med SvFF. Som medlemmar känner vi en enorm besvikelse när vi behandlas så här. Det är bara att konstatera att VFF inte har koll på sina rutiner. Vi är besvikna på båda förbund, men framför allt SvFF. VFF skrev ju till SvFF att det blivit fel, men SvFF bara sket i det, säger han till Fotbollskanalen.

Ordföranden både tror och hoppas att beslutet ändras.

- Vi förutsätter det. Det finns ingen logik i det här över huvud taget. Jag förstår att Gauthiod fäktas med allt de har eftersom de inte gjort något fel heller. Men vinner vi inte detta kommer vi gå på allt och alla vi kan. Vi måste få upprättelse. Det har med vår heder att göra.

Vad kommer ni konkret att göra om ni inte vinner?

- Vi måste ju kontakta Fredrik Reinfeldt, Andrea Möllerberg, Kim Källström och alla vi kan och slå på stora trumman. Det här innebär ju också att lottningen till detta års DM blev felaktig. Vi fick möta mycket tuffare motstånd rätt tidigt, Skövde, och gick inte vidare. Vi ska vinna det här. Vi är jävligt förbannade, oerhört besvikna.

När Fotbollskanalen kontaktar Christer Gustafsson, ordförande i SvFF:s tävlingskommitté, har han full förståelse för Dalstorps frustration.

- Jag har varit i kontakt med Dalstorp och vi har uppmanat dem att överklaga eftersom det är ett unikt ärende. Jag har aldrig varit med om något liknande. Rent faktamässigt skulle ju Dalstorp rätteligen ha anmälts av VFF, men på grund av ett administrativt och mänskligt fel blev det Gauthiod. Då tyckte vi att eftersom Gauthiod inte begått något fel blir det alltför stora konsekvenser för dem då de planerat utifrån detta. Men jag tycker det är helt rätt att Dalstorp överklagar.

Blir det inte stora konsekvenser för Dalstorp också i och med denna miss?

- Jo, så skulle det kunna bli. Men med "konsekvens" menar jag att Gauthiod planerat sin verksamhet och sina matcher utifrån detta.

Vem har begått felet enligt dig?

- Det är solklart att det är Västergötlands Fotbollsförbund som anmält fel lag. Vi har ingen inverkan på hur de utser sina lag.

Är det aktuellt att i framtiden ha någon form av kommitté eller grupp som granskar anmälan?

- Det är inget vi diskuterat, men det är inte helt omöjligt. Å andra sidan är det första gången det händer, vad jag känner till. Man vill inte dra i gång en massa extra arbete i onödan. Förhoppningsvis är detta bara en engångsföreteelse.

Har ni pratat med VFF?

- Ja, vi har fått ett yttrande från dem och de bekräftar att de gjort ett misstag.

Har de bett er rätta till det?

- Nej, de bara konstaterade att de anmält fel lag. Jag är också föreningsledare och har full förståelse för besvikelsen hos Dalstorps IF.

Och eftersom det gäller cup- och inte seriespel är det inte aktuellt med en extraplats?

- Precis. Hade det varit en serie hade man löst det genom att utöka serien. Så har vi gjort några gånger tidigare när det skett misstag. Detta är beklagligt, men det är också olyckligt att Dalstorp inte uppmärksammat detta tidigare. Det har ju ändå haft en del tid på sig.

Niclas Krantz är distrikschef på VFF. Han tycker det inträffade är beklagligt.

- Det är en administrativ miss från en domare i september, som rapporterat fel helt enkelt. Det har rapporterats straffläggningens resultat som slutresultat på matchen och det är i grunden olyckligt.

Hur ser du på det inträffade?

- Det är beklagligt givetvis, jättetrist att ett misstag kan få de här proportionerna. Jag lider med föreningen och de inblandade.

Har ni sett över rutinerna?

- Ja, det är klart att vi har ett ansvar här att granska så att det inte sker igen. Absolut har vi gjort det. Vi har gjort det vi har kunnat göra för att säkerställa inför framtiden.

Vad har ni gjort?

- Just det, tittat på våra rutiner. Vad som hänt, varför det hänt och vad vi kan göra istället.

Har ni bett om ursäkt till Dalstorp?

- Ja, vi har haft en hel del kontakt med föreningen.

Alla medger att det blivit fel men att det inte går att går att ändra i efterhand, hur ser du på det?

- Det vill inte jag uttala mig om. Det har varit uppe hos Svenska Fotbollförbundet som ett ärende. Det är olyckligt att det uppdagades så sent. Det kanske hade varit annorlunda om det här kommit fram i höstas.

Hade Gauthiod kunnat lämna över sin plats?

- Det är jag fel person att svara på.

Har ni haft kontakt med förbundet?

- Ja, så är det. Vi har bollat med SvFF kring det här när det uppdagades givetvis.

Man får hoppas att det inte händer igen.

- Ja det får vi verkligen hoppas, att det här var första och enda gången ett sånt här misstag får en sådan konsekvens… Vi jobbar med människor och manuell hantering så det är klart att det finns en mänsklig faktor någonstans. Även om vi har som uppgift att minimera den risken, att det händer saker. Det är klart att vi ska göra allt i vår makt för att det inte ska återupprepas.

Från Gauthiods sida menar klubbchef Andreas Wingård att man inte är en del av problematiken.

- Vad ska jag säga? Vi har inte ansökt om en plats i cupen, utan blivit tilldelade den. Vi har bara följt gängse principer. Vi hade ingen aning om att ett fel begåtts. Jag kan förstå att Dalstorp är upprörda, men vi har gjort det vi blivit ålagda att göra, säger han till Fotbollskanalen.

Hur har dialogen varit från ert håll?

- Med SvFF fick vi möjlighet att svara på ett ärende som ändå handlade lite om oss. Med Dalstorp har vi inte haft någon dialog. Vi är inte en del av problematiken. Den ligger mellan VFF och Dalstorp.