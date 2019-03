Djurgården mot Hammarby i cupkvartsfinal - stjärnförvärvet ännu inte spelklar: "Ska jobba intensivt"

Djurgårdens anfallsförvärv Mohamed Buya Turay är tillbaka i full träning efter mindre skadeproblem, men missade helgens avslutande gruppspelsmöte med Elfsborg i svenska cupen med anledning av att han ännu inte fått besked från Migrationsverket gällande uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige.

I går blev det klart att Djurgården ställs inför ett glödhett derbyt mot Hammarby i cupkvartsfinalen - men ännu är det inte klart om Buya Turay är tillgänglig för spel.

- Vi har inte fått besked, men vi ska jobba intensivt för att undersöka den biten och få det på plats. Vi började den 17 januari och allt material var inne Migrationsverket, men vi har inte haft kontakt senaste dagarna, säger Djurgårdens sportchef Bosse Andersson till Fotbollskanalen.

- Det är en lurig process och vi har respekt för det. Vi får se vad veckan leder till. Vår förhoppning är givetvis att han ska vara uttagningsbar till på söndag, fortsätter han.

Hur kommer kontakten se ut med Migrationsverket närmaste dagarna?

- Det är klart att vi väntar på deras beslut. De har allting för att ta beslut och då hoppas vi på det. Det finns olika vägar och vi kommer att jobba på det, men vi ska också ha respekt för att det inte är i våra händer. Vi ska jobba så gott det går för att få det klart.

Har du varit med om att det tagit sådan här tid tidigare?

- Det är möjligt att det tagit sådan här tid, men jag har varit med om att det gått snabbt också. Vi började processen den 17 januari och det är därmed inte ovanligt.

Är du orolig över att han inte hinner bli spelklar?

- Nja, det finns alltid skador och sådär att oroa sig över, men vi har tagit oss till kvartsfinal och vi glädjas åt och ser fram emot det

- Vi visste att det kunde bli en stormatch och ett derby och vi har tagit oss dit och får även hemmaplan, så vi ser fram emot det. Det ska bli kul.

Djurgårdens möte med Hammarby börjar klockan 15.00 på söndag och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.