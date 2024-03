FEM SPANINGAR: "Hammarby hade behövt mer av Djukanovic"

LAGEN TOG UT VARANDRA

Hammarby var hemmalag och behövde gå framåt. Kryss skulle ge Mjällby avancemang. Då blev första halvlek ungefär vad man kunde förvänta sig på förhand. Blekinge-laget var i stora delar bekvämt med att försvara, det gör man ju på ett gediget och lojalt sätt, och försökte ta vara på de lägen och ytor som ett långt ifrån färdigbyggt Hammarby bjöd på. Innan paus tog lagen ut varandra. Bajen var inte spetsigt nog för att få till en slutprodukt, även om man tryckte ner Mjällby under framför allt andra delen av första halvlek. Gästerna hade säkert velat ha lite mer boll och skapa något mer men överlag gjorde man en stabil bortahalvlek på Tele2 Arena och kunde mycket väl ha gjort 1-0 efter en kvart, när Davor Blazevic tvingades till en vass räddning på en nick från Abdoulie Manneh.

IMPONERANDE, MJÄLLBY

Det hände klart mer i Bajens offensiv efter paus. Man borde tidigt tagit ledningen men när man inte gjorde det och därmed behövde offra mer och mer i jakten på ett 1-0-mål skapades en matchbild där Mjällby fick möjligheten att kontra sig till farliga situationer. Inför den andra halvan stod allt och vägde. Ett grönvitt mål hängde på något vis i luften, men känslan var samtidigt att gästerna lika gärna kunde såra hemmalaget. Så gjorde Nahir Besara 1-0 till Bajen i 71:a minuten på en frispark och då tänkte nog många att allt skulle lösa sig för Kim Hellbergs lag. Men Mjällby-tränarens två byten i paus (Viktor Gustafson och Imam Jagne klev in) hade skakat mer liv i bortalaget och när Jagne rev sönder Hammarbys försvar med sin power kort efter målet kunde bortalaget kvittera. Därefter återstod en dryg kvart och fram till slutsignalen böljade spelet fram och tillbaka. Visst blev det nervigt i Mjällbys försvar vid något tillfälle men de grönvitas 2-1-mål uteblev. Att Mjällby är ett svårslaget lag är ingen nyhet och totalt sett är det välförtjänt att de gulsvarta tar sig vidare till kvartsfinal. Bajen är inte riktigt där än under sin nye tränare och det är klart att det är den underkända första matchen mot Västerås som fällde de grönvita i det här gruppspelet. Att gå in i den här drabbningen med sex poäng på kontot hade varit något annat.

MATCHENS HÄNDELSE

Mjällbys 1-1-mål. Och framför allt Imam Jagnes förarbete till det. Mittfältaren kom in i paus och tog verkligen för sig i ett läge då Bajen tryckte på för mål. 20-åringen sitter inne på en kraftfullhet som imponerar. Han var svårstoppad när han fick bollen och kort efter Hammarbys 1-0-mål ordnade han alltså fram en kvittering. Det var verkligen hans mål, 1-1. Utan att tveka röjde han fram med bollen längs med vänsterkanten och fick till ett läckert inspel med yttersidan. Tidigare Djurgården-spelaren Jacob Bergström kunde enkelt rulla in bollen i mål.

FRÅGETECKNET

Hammarby hade behövt mer av Viktor Djukanovic. Nej, 20-åringen var inte värdelös i den här matchen. Men när Kim Hellbergs lag jagar resultat under en uppbyggnadsfas är man i behov av exempelvis den där individuella briljansen som Djukanovic kan bidra med. Med tanke på hans prislapp och hur högt han hålls inom Bajen är han en spelare som förväntningarna är stora kring. De levde han inte upp till i cupens gruppspel och mot Mjällby brände han exempelvis ett jätteläge i början av andra halvlek.

MATCHENS SPELARE

3: Imam Jagne. Vilket inhopp! Kom in i paus, var totalt orädd och vårdade bollen på ett viktigt sätt för Mjällby. Se ovan i övrigt.

2: Tesfaldet Tekie. Rörlig, vann tillbaka boll och var bra i passningsspelet.

1: Colin Rösler. Den centrale mittbacken får representera en stark Mjällby-defensiv.