FEM SPANINGAR: ”Varje fast situation blir farlig för Djurgården”

Matchen fick en rivstart

Djurgården är ett lag som vill framåt, Elfsborg var tvunget att vinna för att gå vidare till kvartsfinal och har många individuellt skickliga spelare i offensiven. Det var helt enkelt inte så svårt att räkna ut att det kunde bli en händelserik och svängig match på Tele2 Arena under söndagen. Inledningen av matchen blev också fartfylld. Djurgårdens ytter Edward Chilufya jobbade till sig ett stort övertag på sin vänsterkant, tack vare sin otroliga speed, och även Elfsborg hittade sätt att såra sin motståndare med kvickhet och ett bra passningsspel. I den nionde minuten ordnade nämnde Chilufya en straff åt Djurgården, som Kevin Walker brände, och bara minuter senare satte Elfsborg 1-0 efter att ha kommit runt på sin högerkant. Då kändes det som att allt hände på en gång. Men det lugnade ner sig rent händelsemässigt därefter. Elfsborg blev inledningsvis lite mer på sin vakt och Djurgården rullade då runt utan att såra bortalaget.

Förlust - men stark insats av Elfsborg

Det blev ingen seger och avancemang till kvartsfinal för Elfsborg, men Borås-laget gjorde inte någon dålig match på Tele2 Arena. Snarare stod de för en stark insats som mycket väl hade kunnat ge tre poäng. De stängde till centralt stora delar av matchen och det var ju till slut två fasta situationer som fällde avgörandet för Djurgården. Hemmalaget hade överlag mest boll, vilket var väntat, och en intensiv inledning av den andra halvleken säkrade resultatet som de var ute efter. Först fick man in 1-1 efter en hörnvariant och med hjälp av kokande läktare manglade Djurgården sedan bara på, och satte 2-1 efter ännu en hörna. Efter att Fredrik Ulvestad drällt med bollen på egen planhalva kunde Pawel Cibicki kvittera till 2-2 och det gav Elfsborg hopp, samtidigt som Djurgården tappade lite av sitt momentum. När Borås-laget gick framåt för ett segermål mot slutet kunde hemmalaget sedan få in 3-2, och säkra en viktig hemmaplansfördel i kvartsfinalen. Välförtjänt seger för Djurgården, men Elfsborg gav dem en rejäl match.

Walkers högerfot är sylvass

1-0 mot Frej satte Kevin Walker på ett långskott, 1-0 mot Hässleholm kom till efter en hörna från Kevin Walker, 2-0 mot Hässleholm kom till efter en hörna från Kevin Walker, 1-1 mot Elfsborg kom till efter en hörna från Kevin Walker, 2-1 mot Elfsborg kom till efter en hörna/inlägg från Kevin Walker. Ja, han missade en straff i den här matchen, men Djurgårdens mittfältare har en högerfot av toppklass. Det blir farligt nästan varje gång han får tid att slå ett inlägg eller en fast situation. Där har Djurgården ett verktyg som kan bli väldigt viktigt i år och just den kvaliteten hos Walker lär väga tungt när Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand ska välja centralt mittfält framöver, när alternativen är många. ”En jättebra serve och ett jättebra vapen för oss”, kommenterade Lagerlöf på presskonferensen efter segern mot Elfsborg.

Hörnvarianternas match

Det här var något av hörnvarianternas match. Först ut att ställa sitt motstånd med en oväntad idé var Elfsborg, som efter 33 minuters spel slog en hörna (Jonathan Levi med vänsterfoten) högt över klungan i straffområdet till en fristående Pawel Cibicki flera meter utanför straffområdeslinjen. Cibicki drog till direkt och fick på ett tungt volleyskott, som dock gick rakt på Per Kristian Bråtveit i Djurgårdens mål. Bättre gick det sedan för hemmalaget, som tidigt in i den andra halvleken drog till med en lågt slagen hörna (Kevin Walker) mot straffområdeslinjen i den främre delen av boxen där Jesper Karlström dök upp och borrade in 1-1 i bortre hörnet. Den typen av grepp ger så klart en extra krydda till en match. Även Djurgårdens 2-1-mål skulle kunna placeras i samma kategori (även om den typen av hörna är mer vanligt förekommande). Efter en kort hörna fick Kevin Walker tillbaka bollen i inläggsläge och hittade sedan in till Marcus Danielson, som i sin tur nickade i stolpen. Returen tryckte Haris Radetinac in.

Försvinner Kozica innan transferfönstret stänger?

Dzenis Kozica har det jobbigt i Djurgården just nu, även om han gjorde mål i den här matchen. Mot Frej i den första omgången av gruppspelet fick han bara ett kort inhopp och mot Hässleholm senast fick högerbacken Johan Andersson hoppa in istället för Haris Radetinac i mitten av den andra halvleken. Även mot Elfsborg satt 25-åringen på bänken (hoppade in i den 83:e minuten) och nya tränarduons prioriteringar i fallet Kozica hittills ser ut att säga ganska mycket om hur de ser på honom. Och när Nicklas Bärkroth, Astrit Ajdarevic och Mohamed Buya Turay blir friska/kommer i form lär inte läget bli bättre för Kozica. Försäljning eller utlåning på gång?