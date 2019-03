FEM SPANINGAR: "Vilken sensation av AFC"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Vilken sensation av AFC

Allsvenska nykomlingen AFC Eskilstuna ska spela final i cupen och är en match från Europa. Otroligt. Det trodde man inte efter de första 55 minuterna. Så bra som AIK var då hade man inte varit tidigare det här året. Anfallsmässigt var det då ett steg framåt. Men samtidigt var man ineffektiva och missade flera målchanser och samtidigt var det en allsvensk nykomling som man spelade mot och som man var bra mot utan att göra mål i 55 minuter. Det var en fast situation som det blev 1-0 på. Sebastian Larsson slog hörnan som Panos Dimitriadis nickade in i mål. Därefter tappade hemmalaget allt och kom aldrig tillbaka. Det fina spelet man haft var plötsligt som bortblåst.

AFC kom in i matchen och var det bästa laget resten av den andra halvleken. Snabbt efter 1-0 tog AFC in Ousmane Camara och han kom in, var kvick, tog löpningar och ställde till det för AIK. Mittfältaren Felix Michel gjorde en fin insats på mittfältet och var fysisk och vann duell på duell och visade vägen, och frågan är hur länge han blir kvar i AFC? Mittfältskompisen Anel Raskaj visade upp ett fint passningsspel.

1-1 var rättvist och kom också på en fast situation. Enoch Kofi Adu tog en onödig frispark som Anel Raskaj slog in i straffområdet. Starke anfallaren Samuel Nnamani vann duellen och nickade mot mål och Sebastian Larsson knäade in 1-1 i eget mål.

Matchen gick till straffar och där var AFC bättre.

AIK har svårt att hitta rätt

AIK hade tagit sig vidare till semifinal, men ändå inte imponerat spelmässigt. Så när man inte riktigt fått till det så valde Rikard Norling att bänka nyförvärven Saku Ylätupa, Anton Saletros och Magnar Ödegaard. Ylätupa har inte kommit igång, Saletros har varit okej men saknat den kreativitet som laget saknat och som behövs på mittfältet, Ödegaard hade inte sitt livs match i kvartsfinalen när var inblandad i det första baklängesmålet och sedan orsakade en straff.

Ett tydligt besked av tränaren om hur han ser på saker och ting när det var skarpt läge och en finalplats stod på spel. In i stället med Panos Dimitriadis, Chinedu Obasi och ner med Tarik Elyounoussi i den offensiva mittfältsrollen. Obasi var en av lagets bästa så länge han orkade, Dimitriadis gjorde 1-0. Spelmässigt var det i 55 minuter ett steg i rätt riktning. Men ett steg framåt, två steg bak. Efter målet i den 55:e minuten gick hela AIK ner sig. Så på förändringarna i startelvan så blev det effekt i 55 minuter, men sedan var det svagt. AIK har en bra bit kvar till den nivån man hade förra året. Man har inte klarat av att ersätta Kristoffer Olsson och Alexander Milosevic, och nyligen tappade man ännu en viktig spelare i Robin Jansson. Man är inte längre lika bra på att inte släppa till något. Sedan att man inte klarat av att ersätta Kristoffer Olsson som är en landslagsspelare är ju inget konstigt, men det märks.

En från Eskilstuna i AIK var inblandad i det mesta

Sebastian Larsson kommer från Eskilstuna. Han bor i Eskilstuna. Och på söndagen spelade han mot Eskilstuna. Då var han inblandad i det mesta.

I den första halvleken slog han först en fin boll så att Daniel Sundgren kom loss till höger och passade in så att Obasi var nära att göra 1-0.

Sedan tog Larsson en frispark och träffade stolpen.

Kort efter fick han ett friläge efter fint förarbete av Elyounoussi, men avslutade svagt och missade.

I andra halvlek satte Larsson Sundgren i ännu ett fint läge till höger, inlägg och Obasi nära att nicka in matchens första mål, men som klackräddades på mållinjen av Jesper Björkman.

Men Sebastian Larsson skulle få ordna mål, och inte bara ett. Först en bra hörna som Panos Dimitriadis nickade in i mål.

Sedan knäade han oturligt in 1-1 i eget mål.

I straffsparksläggningen satte han sin straff.

Sebastian Larsson var inblandad i det mesta och gjorde en bra match.

Ett bättre AIK med Obasi

Med Chinedu Obasi från start blev det en annan tyngd framåt och det brände till fler gånger än tidigare i år i motståndarnas straffområde. Han var stor och stark och vann flera dueller. Och han skapade många lägen. Tre bra lägen som det var nära att bli mål på var han involverad i. Först nickskarvade han Dimitriadis långboll så att Henok Goitom kom i farligt läge men lobbade utanför. Sedan var han nära att trycka in Daniel Sundgrens fina högerinlägg längs marken. Och i andra halvlek räddades hans nick på mållinjen. Matchen mot AFC var Obasis första start i år då han inte varit fysiskt redo. Han orkade inte heller hålla uppe nivån under hela semifinalen utan tröttnade i andra halvlek.

Häcken är storfavorit i finalen

Starkt av AFC att ta sig till final i cupen, men där får man återigen finna sig i att vara underdog. Häcken lär jubla över resultatet på Friends Arena. Klart att Häcken med deras resultat och målskillnad får vara favorit. AFC är allsvensk nykomling och Häcken lär vara med i den allsvenska toppen.