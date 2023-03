Glädjebesked för Hammarby: Fenger och Madjed tillbaka till semifinalen

Hammarby är efter en derbyseger mot AIK framme i cupsemifinal. Mot Gnaget saknades både genombrottet Montader Madjed och försvarskuggen Mads Fenger.

Imorgon ställs Hammarby mot Mjällby på Strandvallen. Då är Fenger och Madjed tillbaka i truppen.

Under fredagskvällen presenterade Hammarby en 22-manna trupp. August Mikkelsen, Adi Nalic, Bubacarr Trawally, Dennis Collander och Jon Gudni Fjoluson är fortsatt skadade och missar matchen.

Anton Kralj bedöms inte vara matchredo. Se hela truppen nedan.

Cupsemifinalen mellan Hammarby och Mjällby sänds på C More och C More Fotboll. Avspark: 15.00. Studiostart: 14.30.