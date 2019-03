Häcken-backen petad: "Inte en bra situation"

Häcken har gjort succé i svenska cupens gruppspel. Efter två spelade omgångar toppar laget från Hisingen sin grupp och under lördagen tar man emot Brommapojkarna i en helt avgörande match.

En som inte finns med i truppen till matchen är mittbacken Juhani Ojala, som är petad på grund av konkurrenssituationen.

- Jag har valt Hammar (Johan), Joona (Toivio) och Rasmus (Lindgren) före. Så Juhani (Ojala) och Aiham (Ousou) är utanför, säger Häcken-tränaren Andreas Alm till Göteborgs-Posten.

Ojala hade stora skadeproblem under förra säsongen och trots att han varit tillbaka i full träning under längre tid är han långt ifrån Alms förstaval på mittbackspositionen.

- Det är tufft, men jag vet att vi har flera väldigt bra mittbackar i truppen. Det finns en konkurrenssituation där, men det är inte en bra situation för mig att vara utanför. Jag vill spela, säger Ojala och fortsätter:

- Jag tänker inte gå runt och klaga. Jag kommer göra allt professionellt och om jag får chansen så kommer jag ta den.

Du ser lördagens möte mellan Häcken och Brommapojkarna på C More Live 4 och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 16:00.

Häckens trupp mot BP:

Peter Abrahamsson, Jonathan Rasheed, Johan Hammar, Godswill Ekpolo, Rasmus Lindgren, Joona Toivio, Adam Andersson, Oskar Sverrisson, Alexander Faltsetas, Mervan Celik, Erik Friberg, Paulinho, Nasiru Mohammed, Gustav Berggren, Ahmed Yasin, Ali Youssef, Alexander Jeremejeff, Kwame Kizito.