Hallenius tillbaka mot Hammarby - efter 387 dagar: "Allt känns ovant"

Gif Sundsvall är redan utslaget ur svenska cupen. Men på söndagskvällen väntar trots det match mot Hammarby, som kämpar för att ta sig vidare.

Men trots att matchen är betydelselös för Sundsvalls framtid i cupen så kommer den ha stor betydelse för anfallaren Linus Hallenius. Han gör nämligen sina första matchminuter på 387 dagar. Det var i februari förra året som mardrömmen var framme i samband med en korsbandsskada.

- Jag skulle ljuga om jag sa att det inte är viss nervositetskänsla i huvud och kropp. Allt nytt känns ovant, men känns bättre och bättre, och det kommer nog vara samma resa med första inhoppet. När jag fått två-tre matcher i benen kanske man glömt helt att man varit borta, säger Hallenius till Sundsvalls Tidning.

Matchen mot Hammarby, som startar 17:30, streamas på C More och sänds linjärt på C More Fotboll.