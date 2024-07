Klart: Så lottades andra rundan i svenska cupen

Malmö FF blev tidigare i år svenska cupen-mästare - efter finalseger mot Djurgårdens IF på Eleda Stadion i Skåne. I sommar slutförs kvalet till nästa års gruppspel, och under tisdagen lottades den andra rundan, där alla allsvenska klubbar och superettan-klubbar kliver in.

Inför lottningen var de kvalificerade lagen uppdelade i olika potter, då de 16 sydligaste elitlagen kunde lottas mot de 16 sydligaste distriktslagen, och likaså för de nordligaste lagen.

Framöver väntar bland annat ett Stockholmsderby mellan IFK Stocksund och Hammarby IF, samtidigt som AIK ställs mot Linus Hallenius division 3-klubb Kubikenborgs IF.

Vidare ställs regerande cupmästaren Malmö FF mot Torslanda IK, som håller till i ettan, medan IFK Göteborg möter Ariana FC, som också spelar i tredjeligan.

Speldagar för omgång 2 är 20-22 augusti i år. Klubbar, som spelar i Europa 20-22 augusti, kommer att spela respektive svenska cupen-match senare.

Hela lottningen:

Nordliga lagen:

Huddinge IF-Gefle IF

Stockholm Internazionale-Gif Sundsvall

IFK Stocksund-Hammarby IF

Sollentuna FK-Örebro SK

Enskede IK-IK Brage

Kubikenborgs IF-AIK

Årsunda IF-Skövde AIK

FBK Karlstad-Sandvikens IF

FC Gute-Västerås SK

Täby FK-IK Oddevold

IF Karlstad Fotboll-IK Sirius

IFK Östersund-IF Brommapojkarna

Karlbergs BK-Östersunds FK

Nyköpings Bis-Degerfors IF

Piteå IF FF-IFK Norrköping

FC Järfälla-Djurgårdens IF

Sydliga lagen:

IFK Berga-Örgryte IS

Smedby AIS-Utsiktens BK

Jönköpings Södra IF-IFK Värnamo



Falkenbergs FF-Landskrona BoisÄngelholms FF-Kalmar FFTorslanda IK-Malmö FFIFK Simrishamn-Varbergs Bois.FC Trollhättan-GaisEskilsminne IF-IF ElfsborgIK Tord-BK HäckenHerrestads AIF-Helsingborgs IFTvååkers IF-Trelleborgs FFAriana FC-IFK GöteborgIF Haga-Halmstads BKIFK Hässleholm-Mjällby AIFGötaholms BK-Östers IF