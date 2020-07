Lewicki vill vända bisarra statistiken: "Mjällby är inga gröngölingar"

Efter Malmö FF:s knackiga start i allsvenskan kommer inget annat än avancemang accepteras i kvällens semifinal i svenska cupen. MFF åker till Strandvallen i Hällevik där de gästar ett Mjällby AIF som ligger på placeringen ovanför MFF:s sjundeplats i allsvenskan.

Mjällby gjorde en återkomst till finrummet 2010 – och det tog Malmö FF fem försök innan de kunde vinna på Strandvallen under 10-talet i allsvenskan. MFF:s Oscar Lewicki har mött torsdagens motståndare fler gånger i BK Häckens tröja, och hade inte koll på MFF:s bortafacit i Blekinge.

- Det har jag ingen aning om. Det är ett bra lag ju och det gäller att vi är med från början.

Inget som ni snackat om i laget?

- Nej, vi försöker leva i nuet.

Finns det risk för omedveten underskattning när man kommer till ett sådant ställe?

- Nej, det tror jag inte. Vi har ganska bra koll på dem och vet att det är ett bra lag. Så det ska inte hända. Sen är det såklart en skillnad att spela på Strandvallen där de är hemma och trygga än här på Eleda. Det går inte att komma ifrån. Men vi ska gå ut och vinna matchen helt enkelt.

MFF:s cupfacit mot Mjällby är än mer udda. På de fyra matcher som spelats sedan Malmö vann svenska cupen senast 1989 har MFF inte vunnit en enda gång. Tre av matcherna har dessutom förlorats på Strandvallen.

Oscar Lewicki ser också den andra nykomlingen Varberg på tredje plats i allsvenskan, men vet inte om seriens två nya lag är bättre än genomsnittliga nykomlingar.

- De har börjat okej, både Varberg och Mjällby. Särskilt Varberg har tagit en hel del poäng. Mjällby är ett lag som varit uppe tidigare och har en del spelare med allsvensk rutin. Så det är inte att det är några gröngölingar på planen direkt.

Lagen har redan mötts i den allsvenska premiären under sommaren. MFF vann efter två Anders Christiansen-mål i andra halvlek men hade uppenbara problem under 45 minuter.

- Första matchen är alltid lite speciell. Även om man är beredd så tror jag det är svårt att hitta matchvanan på internmatcher och liknande. Du måste ställas mot en riktig allsvensk motståndare för att verkligen bli van vid det. Nu är vi ändå några matcher in. Det är bara att se till så man är hundra procent laddad och vågar ta för sig, säger mittfältaren.

27-åringe Lewicki har spelat 90 minuter i alla matcher utom en under sommaren. Mot Djurgården förra veckan fick han kliva in på högerbacken, och ses också som backup-alternativet till Eric Larsson där.

Börjar du känna dig given även under denna tränaren?

- Nej, given känner man aldrig sig. Det är hela tiden ny match – men det känns såklart skönt att ha förtroende, säger Lewicki.

Är det en fördel att vara ett alternativ på två olika positioner?

- Jag tror jag är tillgänglig på fler faktiskt. Men det skadar inte att vara tillgänglig på många.

Hur är det att spela högerback?

- Det är okej. Lite annorlunda såklart men det funkar. Jag kan spela där.

Om MFF bryter trenden och går vidare väntar antigen Elfsborg eller IFK Göteborg i finalen.

Mjällbys cupmöte med Malmö FF börjar klockan 20.15 på torsdag och sänds på C More Fotboll, samt streamat på cmore.se.