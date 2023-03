Lund vill skina 2023 - var nära att lämna i fjol: "Det var inte jätteroligt"

Marco Lund, 26, anslöt för lite mer än två år sedan till IFK Norrköping och var ordinarie under sin första säsong i klubben, men petad under första halvan av förra säsongen av dåvarande tränaren Rikard Norling innan han tog sig in i elvan igen under nye tränaren Glen Riddersholms ledning.

Lund berättar nu att det var tufft att gå från startman till petad innan Rikard Norling fick sparken, vilket gjorde att han förra sommaren var på väg att lämna den allsvenska klubben.

- Det var inte jätteroligt och jag var nära att lämna, men sedan fick Rikard sparken och då öppnades det upp nya möjligheter för spelare som inte spelat så mycket. Man fick visa upp sig för en ny tränare, och jag tyckte att det var spännande med Glen. Det var jättenära att jag bytte klubb i somras, men jag tyckte det var värt att vänta lite för att se hur det skulle bli med den nye tränaren, säger Lund till Fotbollskanalen.

Och för Lund blev det alltså bra. Han startade i tolv av tretton seriematcher efter Riddersholms ankomst i fjol, och har i år startat i två av tre matcher i svenskan cupen.

26-åringen hade samtidigt hela tiden en tro på sig själv, även när det var tufft förra våren.

- Jag visste att jag var tillräckligt bra för att spela, och jag visste att om vi skulle få in en tränare, som vill spela på ett sätt som jag gillar, så skulle jag kunna skina igen som innan jag gick till Sverige, och det kommer verkligen bli den här säsongen jag ska visa det. Men jag kan säga att det inte var jätteroligt förra säsongen när Rikard var här. Jag håller inte med om valen som han gjorde, men det var hans val, och det får jag respektera. Sedan får man visa att de har fel, säger han.

Lund är i dag glad över att vara en del av Peking och är nöjd med sin tillvaro i Sverige.

- Jag är jättenöjd med att vara fotbollsspelare i IFK Norrköping och jag tycker att det som är på G är spännande. Jag tror det kommer bli bra med mentaliteten som vi jobbar in i laget. Vi vet vad som krävs, och det är ganska många spelare som har spelat utomlands och i lite olika ligor på lite olika nivåer. Det finns både unga spelare och spelare med erfarenhet.

Var det något Glen Riddersholm sa som fick dig att stanna?

- Jag snackade med Glen när han kom och han visste om att jag inte var jättenöjd med hur det var innan han kom, men det finns alltid nya möjligheter för spelare som inte spelat så mycket när en tränare får sparken och en ny kommer in. Jag snackade med Glen, men jag säger inte exakt vad vi snackade om. Jag kan säga att han är bra på att motivera spelare.

Lund tycker vidare att Riddersholm fått ordning på mycket i klubben.

- Jag tycker att han försökt få in en tydlig struktur, inte bara i laget, utan även i klubben som helhet kring vilken kultur och struktur vi vill ha fotbollsmässigt och utanför planen, samt vad gäller organisationen runt klubben, så vi alla jobbar åt samma riktning. Jag tycker att det är den största skillnaden, och med tiden får även Glen och de assisterande tränarna in deras spelfilosofi, vilket tar tid. Hans filosofi passar bra för spelarna vi har, och han är bra på att få fram det bästa hos spelare. Jag tycker att det var ganska tydligt mot Göteborg.

Lund tycker även att Riddersholm är bra på att jobba med den mentala delen i fotboll, något som behövts i Peking med tanke på den tunga fjolårssäsongen med en tolfteplats i allsvenskan.

- Glen jobbar mycket med den mentala biten och är bra på det. Vi var i ett svårt läge förra året, och då är det bra att ha en tränare som vet hur han ska hantera ett lag i sådana situationer och matcher, som det var i slutet, då det absolut inte var roliga matcher. Det var ganska tajt, men vi löste det och vi tar med oss saker därifrån. Vi har växt som lag av att ha gått igenom de matcherna förra året.

Peking inledde i år tävlingssäsongen med att besegra Gais med 1-0 för att sedan kryssa mot Utsiktens BK (3-3) och krossa IFK Göteborg med 4-0, vilket innebar avancemang till kvartsfinal i cupen.

Nu väntar spel under lördagen mot den regerande mästaren BK Häcken på Bravida Arena.

- Det blir en jätteutmaning för oss. Vi möter ett bra lag och vi behöver spela väldigt bra för att ta oss till kvartsfinal. Om vi gör allt rätt och spelar så som vi kan när vi är som bäst har vi absolut möjlighet.

Vad tycker du talar för att ni vinner matchen?

- Det blir extremt viktigt att vi stänger ner deras centrala spelare, då jag tycker att de är starkast där med deras tre innermittfältare. Vi vet att de gärna försöka spela genom där, så det blir viktigt att vi är kompakta, men också aggressiva när vi har möjlighet att vara det. Defensivt blir det jätteviktigt, och sedan har vi så mycket kvalitet i laget att vi kommer skapa bra möjligheter. Det spelar ingen roll vilket lag vi spelar mot, vi har så pass bra spelare att vi kan vara farliga offensivt, säger Lund.

Senast Peking mötte Häcken på Bravida Arena var i fjolårets sista allsvenska omgång, och då slutade matchen 3-3. Som mittback hoppas Lund nu på att hålla tätt bakåt i lördagens kvartsfinal.

- Vi vill spela framåt, och det är likadant med Häcken. Jag hoppas inte, som mittback, att det blir en massa mål, om det nu inte är för vårt lag, som 3-3 förra matchen. Vi var ganska nöjda och de var ganska nöjda, då de precis hade vunnit guld, men om vi kan göra så att de inte får göra tre mål är jag ganska nöjd. Det hoppas jag fan inte att de gör. Vi får se, det blir i varje fall spännande, säger han.

Cupkvartsfinalen börjar klockan 16.00 under lördagen och sänds på C More.