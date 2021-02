Magyar om mittbackskonkurrensen och tappet av Fällman: "Skittråkigt"

Under söndagen ställs Hammarby borta mot Oskarshamn i svenska cupens gruppspel. Bajen kommer in till mötet med en seger mot AFC Eskilstuna i ryggen och en seger mot Oskarshamn är också ett måste för att gå upp på samma poäng som AIK, som toppar grupp 8, efter seger mot AFC under lördagen.

Richard Magyar, mittback i Hammarby, menar att känslan inför Oskarshamn-matchen är bra i Bajens trupp.

- Det känns som att vi som lag blir bättre och bättre. Vi spelar ihop oss mer och mer, men sedan är det såklart en match där man inte får underskatta motståndet. Vi måste ge allt och status på oss är bra, säger han till Fotbollskanalen.

Hur mycket har ni pratat om att inte underskatta motståndet?

- Inte så jättemycket, men alla är väldigt medvetna om vad de har presterat innan och vad det är för lag. Men det är inte som vi pratat om sådär supernoggrant.

Hammarby hade en tung fjolårssäsong då man slutade på åttonde plats i allsvenskan. Nu menar Magyar att känslan i Bajens trupp är annorlunda jämfört med slutet av förra säsongen.

- Ja, det tycker jag. Det har varit lite ändringar i truppen och det är klart att det tar tid att spela ihop ett nytt lag. Det är spelare som ska komma till sin rätt, men för varje vecka blir det bättre och bättre, säger han.

Till årets säsong har Hammarby också ändrat en del i spelsystemet. Till skillnad från tidigare säsonger spelar Bajen med en defensiv mittfältare i stället för två. En uppställning som Magyar tror kan gynna laget.

- Det är väldigt intressant och jag tror att det kan passa oss bra. Men som med allt annat måste man ha tålamod, vända, vrida, diskutera och anpassa sig. En sådan här förändring händer inte bara på en vecka, men vi har väldigt bra spelarmaterial att jobba med och det ser bättre och bättre ut, säger han.

Hur påverkar det nya systemet din roll som mittback?

- Det beror på hur man ser det, men jag personligen gillar det. Rollerna blir mer tydliga och det blir en tydligt fördelning defensivt. Det finns såklart för- och nackdelar, men just nu känns det som att det kommer passa oss bra.

Det har även skett ett par förändringar på mittbackssidan i Hammarby. David Fällman har lämnat Bajen för spel i norska Aalesund, Kalle Björklund har lånats ut till Falkenberg och Jon Gudni Fjoluson har plockats in för att spetsa till konkurrensen.

I Hammarbys cuppremiär mot AFC fick Magyar inleda på bänken, men välkomnar ändå konkurrensen från nye Fjoluson.

- Konkurrensen är såklart tuff. Men det är så det ska vara också. Jon har kommit in och gjort det bra, han är en bra spelare. Det blir ett roligt år lagmässigt och konkurrensmässigt och jag som hade ett väldigt märkligt år i fjol, med många skador, är väldigt taggad för att vara hel och sedan komma tillbaka i god form, säger han.

Magyar berättar vidare att det inte finns något uttalat kring vilka mittbackar som ska spela mest under årets säsong.

- Inte vad jag vet. Så vitt jag vet är det en konkurrenssituation och det är klart att de bästa ska spela. Det är upp till de som presterar och det är inga konstigheter. Vi alla mittbackar är ganska rutinerade och jag personligen gillar det med tuff konkurrens, säger han.

Du och David (Fällman) tillbringade några säsonger tillsammans. Vad kände du kring att han lämnade?

- Personligen tycker jag det är skittråkigt. David var en viktig spelare och person för oss. Det är en bra vän till så det är väldigt tråkigt att han lämnat. Men det är så fotbollsvärlden är. Alex och Aron var också tongivande personer och har också lämnat. Det har hänt innan och kommer hända igen. Det är tråkigt, men var sak har sin tid.

Magyar avslutar med att betona hur viktig svenska cupen är för Bajen.

Han säger:

- Den är viktig och det var den förra året också. Vi ska vinna de här matcherna som står framför oss och vi ska börja med att vinna på söndag. Det är inget annat som gäller.