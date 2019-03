MFF-trio missar cupmatch: "Mackans rehab går framåt"

På lördag ställs Malmö FF hemma mot Falkenberg i svenska cupen. Då får man som väntat klara sig utan trion Guillermo Molins, Franz Brorsson och Markus Rosenberg som alla dras med skadebekymmer.

För Sydsvenskan berättar MFF:s fysioterapeut att Molins börjar sin belastning på fotbollsplanen under fredagen och att allt går enligt planering.

När Rosenberg och Brorsson är tillbaka är dock mer oklart.

- Mackans rehab går framåt och han fortsätter med rehab i gym under veckan. Vår bedömning står fast att det inte rör sig om någon allvarlig skada vilket är mycket positivt utifrån skademekanism, säger Robertsson till tidningen.

- Franz mår bättre och stegras successivt i gymmet. Men utifrån den infektion han haft är han inte aktuell för återgång till träning än.

Du ser mötet mellan Malmö FF och Falkenberg på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark på lördag 16:00.