Pavey avslutar karriären - med att möta AIK: "Det är galet, det var förutbestämt"

Inför säsongen 2019 så gick Kenny Pavey till division 2-klubben Enskede IK, där han även inledde en tränarbana. Under året har 40-åringen gjort 20 matcher i serien. Nu har Pavey kommit fram till att spelarkarriären är över.

- Det var ett svårt beslut faktiskt. Jag känner mig fortfarande tillräckligt fit för att spela. Det är inte kroppen, utan mer tidpunkten. Jag är tränare också och jobbar så det blir lite för mycket. Så det är mer det än fotbollen. Men det är svårt, väldigt svårt. Jag har spelat seniorfotboll sedan jag var 16 år gammal, så det är 24 år av fotboll och det är sorgligt om jag ska vara ärlig, säger 40-åringen till Fotbollskanalen.

Tycker du att det blir enklare av att veta att du kommer att fortsätta med fotbollen som tränare?

- Jo, det har varit ett fantastiskt år på det sättet. Att vara tränare jämte att vara spelare. Och nu kan jag börja fokusera på det ännu mer. Det kommer aldrig att vara samma sak, men det är så nära som man kan komma. Och jag har haft mycket glädje av att träna killarna och när vi har gjort mål och vunnit matcher så är det en fantastisk känsla, även när vi förlorar matcher. Det är inte samma känsla men det är så nära som jag kan komma.

Innan Pavey går i pension som spelare så återstår dock en match. Och det är inte vilken match som helst. Enskede ställs mot AIK i svenska cupens andra omgång. Ett AIK som Pavey har gjort 193 tävlingsmatcher för.

- Det är galet, helt galet, säger Pavey.

Kan det bli bättre för dig?

- Nä. Det är en av anledningarna också. Jag skulle kunna spela vidare för 50 personer någonstans... och en hund! Eller så kan jag spela på nationalarenan, mitt gamla hem. Matchen skulle ha spelats i oktober, och klubben har aldrig spelat mot AIK förut. Så ändrade det den till efter säsongen så det kommer bokstavligen vara den sista matchen. I oktober hade det inte varit min sista match. Så allt pekade mot det, det är förutbestämt. Det har hjälpt att göra mitt beslut lite enklare. Jag är 40 år gammal. Det här tillfället lär inte komma igen, så det har hjälpt mig.

När Pavey kliver ut på Friends Arena på lördag så kommer han att försöka ta vara på stunden.

- Vi har en stor uppgift, tre divisioners skillnad. Men jag kommer bara att försöka att njuta av ögonblicket och suga in allt. Och sedan kanske se tillbaka på hela min karriär efter matchen, men det kommer att ta ett tag för allt att lägga sig. Men bara att försöka njuta av stunden.

- Det har jag sagt till spelarna också, gå bara ut och njut av stunden. För många kommer det att vara den största matchen i deras karriärer. Njut av stadion, njut av atmosfären. Men när matchen börjar så är det elva mot elva och försök inte att göra något som ni inte brukar göra. Om alla har samma inställning och gör rätt saker så har vi en chans att njuta av matchen. Det är ett stort ögonblick för klubben också. De har spelat mot allsvenska klubbar förut, men normalt när du spelar mot allsvenska klubbar så spelar man ofta hemma. Men den här gången är det på nationalarenan, och när Enskede kommer att spela på nationalarenan nästa gång vet jag inte...

Kenny Pavey var och är en mycket populär figur bland AIK-supportrar. Engelsmannen har mycket varma känslor till klubben.

- När jag kom till klubben 2006 visste jag inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Jag hade spelat i lägre ligor innan så det var ett stort steg för mig. Och det startade väldigt bra, andraplats och en poäng från att vinna guld. Från den första stunden har de varit fantastiska och sett efter mig. Så naturligtvis är de bästa stunderna från min karriär i klubben. Jag spenderade åtta år där, så självklart kommer allt att vara speciellt. Det är som att komma hem. Klubben har tagit hand om mig och gett mig mina bästa stunder och det är något som jag är väldigt stolt över.

- Var jag än går så associerar folk mig med AIK. Det är så det är, även om jag är på planen eller utanför planen så är det AIK folk associerar mig med. Och jag är stolt över det.

