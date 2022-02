Peking nära beslut om Adegbenro: "Ohållbart annars"

Det var i januari som Samuel Adegbenros agent berättade i norsk media om intresse för skyttekungen från Asien. Samtidigt har Pekings klubbdirektör Sakarias Mårdh bekräftat att klubben nyligen har tackat nej till ett bud från en kinesisk klubb.

Adegbenro, som gjorde 17 mål på 30 matcher i allsvenskan i fjol, är kvar i Peking fortfarande - men har inte tränat eller spelat med laget. I en intervju med NT gav 26-åringen sin syn på händelseutvecklingen tidigare i veckan:

- Jag har hört om intresset från Kina. Men vi pratar inte så mycket om det. Om båda kommer överens gynnar det oss båda men om inte är jag glad här. Klubben vill ha mycket pengar, men jag vet inte så mycket mer om det, sa han då.

Samuel Adegbenro medgav i samma intervju att han kan tänka sig att stanna i Norrköping om klubbarna inte kommer överens om en övergång. Och nu närmar sig parterna ett besked om framtiden. I alla fall börjar det bli dags att ta ett beslut, menar Rikard Norling.

- Det är klart att vi alla känner att det är ohållbart annars. Jag tror inte vi snackar en vecka bort ens en gång, säger Norling till NT, och berättar att Adegbenro inte är uttagen till lördagens cuppremiär hemma mot Östers IF:

- Nu är det så att Samuel (Adegbenro), Egzon (Binaku) och Khazeni (Kristoffer) inte är uttagningsbara.

IFK Norrköping-Östers IF sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se, med avspark 17.30.