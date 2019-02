Rakip med i MFF:s trupp - kan göra comeback mot Degerfors

Malmö FF-mittfältaren Erdal Rakip återvände nyligen till Skåneklubben igen efter en ett år lång sejour i Benfica med utlåning under första våren till Crystal Palace. I veckan kom han inte till spel mot Chelsea i första sextondelsfinalen i Europa League, men i morgon kan han göra comeback i MFF-tröjan mot Degerfors i svenska cupen.

Malmö FF presenterade i dag matchtruppen till cupmötet och där fanns Rakip med.

- Han är definitivt redo att delta på ett eller annat sätt. Han behöver bygga upp sig lite, men han har gjort ett jättebra intryck på mig och det är det viktigaste, säger MFF-tränaren Uwe Rösler i en kommentar på föreningens hemsida.

Rösler öppnade även för att det kan bli lite nya spelare som får chansen mot Degerfors i jämförelse med de som matchades i torsdags på Stadion.

- Jag hoppas att de nya spelarna som kommer in ser det som en chans att visa upp sina kvaliteter och hjälpa oss att vinna matchen. Alla behöver matcher och att få speltid höjer motivationen. Det är bra för oss ju fler matcher vi har, säger han.



Vidare saknas däremot fortsatt Guillermo Molins och Franz Brorsson. De har båda skadeproblem, vilket innebär att de missar cupmatchen.

Malmö FF:s trupp: Dusan Melichárek, Eric Larsson, Egzon Binaku, Behrang Safari, Oscar Lewicki, Fouad Bachirou, Arnór Traustason, Markus Rosenberg, Carlos Strandberg, Anders Christiansen, Anel Ahmedhodzic, Romain Gall, Erdal Rakip, Adi Nalic, Marcus Antonsson, Lasse Nielsen, Andreas Vindheim, Johan Dahlin, Hugo Andersson.

Malmö FF:s möte med Degerfors börjar klockan 15.00 i morgon och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.