Rosengård går om Vittsjö efter seger – nyförvärv hyllas: ”En unik spelare”

Vittsjö plockade tre poäng i den första omgången av svenska cupen. Rosengård fick nöja sig med en poäng efter kryss mot Linköping.

När Vittsjö tog emot Rosengård på söndagen så var det gästerna som tog kommandot direkt. Rosengård fick en drömstart när Olivia Holdt dundrade in 1-0 via ribban och in.

Momoko Tanikawa hade två avslut på mål, men fick ingen utdelning. Det fick inte heller Vittsjös Tanya Boychuk. Men när drygt 20 minuter hade passerat lyfte Halimatu Ayinde bollen över Lauren Brzykcy, 2-0.

Innan halvleken var slut tilldelades Rosengård en straffspark efter att Olivia Holdt gick omkull i straffområdet. Momoko Tanikawa klev fram till straffpunkten. Brzykcy räddade straffen men bollen gick till retur, Tanikawa försökte igen men bollen gick utanför.

I den andra halvleken skulle japanskan ta revansch. I matchminut 64 klippte hon till och bollen gick stenhårt i nättaket.

- Hon är en häftig spelare. Det såg man från träning ett att hon är en unik spelare, riktigt skicklig spelare. Jag vet inte om hon har någon svaghet. Hon är både teknisk, bra med boll, bra på huvudet och bra defensivt också, säger lagkapten Jesscia Wik när hon beskriver Tanikawa i Aftonbladets sändning.

Med det målet fastställde Tanikawa också slutresultatet.

- Vad säger man. Det är aldrig kul att förlora, säger Vittsjös Elisabet Klinga till Aftonbladet.

- Vi blir väldigt tillbakatryckta. Har lite svårt att lista ut hur vi ska få fatt i dem. I andra halvlek håller vi ifrån oss de lite bättre men vi blir väldigt låga och har svårt att skapa något framåt, fortsätter hon.

Rosengårds seger på söndagen blev den första den här tävlingssäsongen och laget går om Vittsjö i tabellen.

- Jag är otroligt nöjd över vår insats. Jag tycker vi gör det bra matchen igenom. Mest nöjd är jag över nollan.

Det innebär att allt kommer avgöras i den sista omgången. Då ställs Rosengård mot IFK Göteborg. Vittsjö möter Linköping.

Parallellt med matchen mellan Vittsjö och Rosengård så spelade Kristianstad mot Växjö. I första halvlek ledde Kristianstad med 1-0, men Växjö lyckades vända matchen i den andra halvleken och matchen slutade 3-1 till Växjö. Det innebär att Växjö och Kristianstad båda placerat sig på tre poäng. I samma grupp har Häcken vunnit båda sina gruppspelsmatcher.

Startelvor:

Vittsjö: Lauren Brzykcy, Kajsa Lind, Sandra Lynn, Shannon Woeller, Elisabet Klinga, Olivia Wänglund, Nellie Persson, Julia Tunturi, Heidi Kollanen, Tanya Boychuk, Jessica Ayers.

Rosengård: Angel Mukasa, Emma Jansson, Gudrun Arnardottir, Jessica Wik, Ria Noora Minerva Öling, Halimatu Ayinde, Momoko Tanikawa, Emilia Larsson, Bea Sprung, Mai Kadowaki, Olivia Holdt.