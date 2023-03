Rosengårds fiasko - regerande mästaren utslagen i cupens gruppspel

Både Rosengård och Linköping behövde ett mirakel för att gå vidare från svenska cupen-gruppen, med Kristianstads DFF tre poäng före inför den sista omgången. KDFF mötte i sin tur avsågade Alingsås i sin match. På Malmö IP var det bortalaget som skapade en farlighet i matchminut fyra, när Olga Adela Athinens skott gick strax utanför stolpen.

Några minuter senare väggspelade Olivia Möller Holdt och Sofie Bredgaard till en bra läge, där den senare hamnade ur vinkel och såg sitt avslut räddas av Cajsa Andersson. Det dröjde till den 27:e minuten innan nästa målchans kom, när Linköpings Lisa Björk tog sig in i straffområdet men avslutade över.

Tre minuter senare kom matchens dittills klart bästa möjlighet. Efter slarv på egen planhalva hos bortalaget gavs Bredgaard chansen att frispela Holdt, men Andersson stod för en fotparad och bollen gick ut till hörna. Efter en matchinledning med låg spelkvalitet började lagen byta chanser med varandra och båda kom nära ett ledningsmål.

Närmast kom Holdt med ett skott i stolpen, innan halvtidsvisslan gick.

- I början hamnade vi ganska lågt och hittade inget lugn med bollen. Sedan kommer vi in i det och hittar igenom dem ganska ofta tycker jag i våra snabba anfall. Det gäller bara att sätta det i den sista tredjedelen, säger Linköpings Lisa Björk i C Mores sändning.

I det läget var både Linköping och Rosengård utslagna, eftersom Kristianstad ledde sin match med uddamålet. Den första delen av andra halvlek präglades av trevande spel mellan två lag som inte verkade tro på det, med svårigheter i det offensiva spelet. Med kvarten kvar fick Rosengårds Mia Persson ett halvläge som hon sköt utanför, innan ledningsmålet kom.

I den 77:e minuten provade gästernas Cornelia Kapocs från distans och via en lätt touch på en hemmaspelare gick skottet förbi Rosengårds reservmålvakt Somea Polozen. Några minuter senare fick Kapocs ett jätteläge, men den gången gick avslutet högt över målet. Rosengårds Olivia Schough fick ett bra nickläge under slutforceringen men träffade inte målet. Under slutminuterna gavs inhopparen Emma Jansson ett ännu bättre läge men fick se en bortaförsvarare blockera skottet till hörna. Det blev istället Schough som petade in kvitteringsmålet i den 95:e minuten och matchen slutade 1-1.

Samtidigt besegrade KDFF besegrade Alingsås med 5-2 och är vidare till semifinal på maximala nio poäng, fem före Linköping. Förra årets cupmästare FC Rosengård slutar först på tredje plats i gruppen och är utslaget efter att bara ha samlat ihop fyra pinnar.

- Vi vill ju vinna den här matchen men det är bättre med lika än förlust. Det är mycket kvar innan vi når upp i den nivå vi vill, säger Olivia Scough efter matchen i C More.

Startelvor:

Rosengård: Polozen - Wik, Arnadottir, Obaze, Brown - Öling (81'), Persson (K) Bredgaard (66')- Larsson (81'), Möller Holdt (81'), Schough.

Byten: Lundin (66'), Sprung, Jansson, Chmielinski (81')

Linköping: Andersson - Östlund, Karlsson, E. Lennartsson - Björk (utbytt 63'), Takarada (88'), Athinen (K), S. Lennartsson - Momiki, Kapocs - Tandberg.

Byten: De Jongh (63'), Saving (88')

Gula kort: Athinen (53')