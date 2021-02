Traustason redo för comeback - men nobbar frågor om framtiden: "Vill inte snacka om det"

Malmö FF föll i cuppremiären mot Västerås SK med 2-1 och ställs under måndagen mot Gais borta i andra gruppspelsomgången. MFF saknade senast Johan Dahlin, Eric Larsson, Sören Rieks, Amin Sarr, Oscar Lewicki och Arnor Traustason, medan Jo Inge Berget tvingades till ett tidigt byte i cupmatchen.

Nu meddelar tränaren Jon Dahl Tomasson att Traustason är redo för spel mot Gais.

- Han tränade i går (lördag) för fullt för första gången sedan han kom tillbaka. Han är "fit for fight" och är redo att spela, säger tränaren.

Tomasson menar att det är väldigt viktigt att vinna mot Gais.

- Vi förlorade första matchen och vi är inte nöjda med det. Resultatet var oacceptabelt. Om man tittar på chanserna vi skapade, så var det en match vi vinner nio av tio gånger. Naturligtvis är det även charmen med cupfotboll. Vi var oskarpa framför mål, då vi hade många chanser, men nu ska vi vinna de två kommande matcherna. Det är vårt mål att vinna de kommande två matcherna, säger Tomasson.

Hur ska ni hantera pressen att ni måste vinna?

- Jag tror att spelarna hanterar pressen generellt sett genom att de får energi. Det är alltid förväntningar när man är i Malmö och det ska man hantera. Jag tror inte att det är ett problem i morgon.

Vilka hot ser du i Gais?

- De fick ett riktigt bra resultat mot Halmstad och jag tycker att de gjorde det riktigt bra. De spelade fin fotboll då och det är ett lag som gärna spelar fotboll.

Traustason känner även själv att han är redo för spel.

- Jag är frisk. Jag har tränat några gånger där ute med laget. Jag känner mig frisk och smärtfri. Om tränaren vill kasta in mig är jag redo, säger han och fortsätter:

- Jag fick inte träna många träningar på försäsongen innan allt började, så jag har startat min försäsong senaste veckan, men det känns bra. Jag känner mig ganska "fit". Det saknas lite touch på bollen och så, men det kommer sakta men säkert. Det känns bra.

Traustason vet inte varför det låste sig i avslutsfasen mot VSK och varför det inte gått vägen under en längre tid för MFF i svenska cupen. Under de senaste åren har laget förlorat två finaler och senast laget vann cuptiteln var under 1989.

- Om jag hade vetat vad problemet är hade jag sagt det direkt och berättat det, men jag har inte en förklaring. Vi måste göra det bättre och vinna matcher. Det spelar ingen roll hur vi vinner, vi måste bara vinna dem, och speciellt i den gruppen som vi är i. Det är en final i varje match. Jag vet inte om vi slappnar av ibland när vi möter lite lägre rankade lag. Det får inte hända för då förlorar man matchen. Vi måste samla ihop oss och vinna matcherna.

I Uwe Röslers lag var Traustason en tongivande spelare, men i fjol fick islänningen lite mindre speltid under Tomassons ledning med elva starter och nio inhopp i allsvenskan. Efter förra säsongen öppnade därmed spelaren för ett klubbyte, även om han har ett år kvar på sitt kontrakt med det skånska laget.

Nu vill inte Traustason kommentera sin framtid i MFF alls.

- Jag vill inte snacka någonting om det, säger han.