TV: AIK svarade på Bajens seger - vann borta mot Oskarshamn

Under lördagen inledde AIK årets upplaga av svenska cupen då man ställdes borta mot Oskarshamn, som i vanliga fall spelar i ettan.

Hemmalaget var inte ofarligt i matchens inledning och var minst lika företagsamma i offensiv väg som AIK. Det var dock Solnalaget som skulle ta ledningen en halvtimme in i matchen.

Filip Rogic forsade fram längs högerkanten och skickade in ett inspel till Henok Goitom, som från nära håll kunde stöta in bollen i nät.

I början av andra halvlek skulle sedan AIK utöka sin ledning. Eric Otieno bröt sig loss på högerkanten och skickade in ett inspel som via Oskarshamn-spelare hamnade i nät.

2-0-ledning för AIK som såg ut att gå mot en komfortabel seger, men med halvtimmen kvar skulle Oskarshamn skapa nerv. Detta då Oskar Stejdahl placerade in en frispark från någon meter utanför straffområdet.

AIK hade en del chanser att utöka sin ledning, men saknade den rätta skärpan framför mål och matchen slutade 2-1 till Solnalaget.

- Det var jobbigt. Jag tycker att vi gjorde en bra första halvlek och vi gjorde mål, men sedan vet jag inte vad som hände i andra halvlek. De fick in den där frisparken och då blev det jobbigt, säger Sotirios Papagiannopoulos till C More.

- Det blev inte oroligt, men de rullade boll och vi fick springa lite. Det kändes samtidigt också som att vi hade koll där nere, fortsätter han.

Papagiannopoulos menar att AIK borde ha stängt matchen tidigare.

- Om vi hade gjort 2-0 eller 3-0 tidigt hade matchen varit över. Det är det vi måste bli bättre på, att avgöra. Då hade matchen varit slut.

En viktig seger för AIK då Hammarby, som lär slåss med Solnalaget om att ta sig vidare från gruppen, också vann under lördagen (4-1 mot AFC Eskilstuna).

I nästa match i cupgruppspelet ställs AIK mot AFC Eskilstuna medan Oskarshamn tar emot Hammarby på hemmaplan.

- Det var viktigt med tre poäng och nu ser vi fram emot nästa match mot AFC och ska jobba på de här bitarna där framme för att vi ska göra mål på våra chanser, säger Papagiannopoulos.

Lagens startelvor:

Oskarshamn: Nyberg - Fredriksson, Persson, Dobrijevic, Jägerbrink, Agebjörn, Dzelili, Ekeroth, Lindqvist, Östlund, Stejdahl

AIK: Janosevic – Otiene, Karlsson, Papagiannopoulos, Kahl – Rogic, Hussein, Larsson – Strannegård, Goitom, Ylätupa