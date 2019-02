TV: Anfallarens dubbel avgjorde för HBK – skrällde mot Sirius

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Sirius vann cuppremiären borta mot Karlstad BK med 2-1 efter att Jonas Lindberg nätat två gånger om. I dag ställdes Uppsalalaget hemma mot superettan-laget Halmstad, som kryssade borta mot ÖFK i sin första cupmatch för säsongen.

Sirius fick en fin start på matchen när Jesper Arvidsson satte dit 1-0 på straff. Ytterbacken var klinisk när han placerade in bollen till höger om Malkolm Nilsson i HBK-målet, men dryga tio minuter senare skulle bortalaget kvittera.

Efter ett fint inspel från höger kunde Sadat Karim, som värvades in från Landskrona inför säsongen, stöta in bollen från nära håll och innan halvtidsvilan skulle Karim bli tvåmålsskytt. Kebba Cessay slarvade i Sirius-försvaret och Karim kunde placera in bollen till höger om Lukas Jonsson i Sirius-målet.

I andra halvlek försökte Sirius trycka på framåt men laget saknade den riktiga spetsen och HBK kunde vinna matchen med 2-1.

Inför den sista omgången är läget vidöppet i gruppen. Halmstad toppar tabellen på fyra poäng följt av Sirius och Karlstad som bara har tre poäng medan Östersund överraskande ligger sist i gruppen på en poäng.

Sirius: Jonsson - Jesper Arvidsson, Kebba Ceesay, Tim Björkström - Larson, Elias Andersson Abdul Razak, Adam Ståhl - John Junior, Philip Haglund, Jonas Lindberg.

Halmstad: Nilsson – Westerberg, Johansson, Berntsson, Bengtsson – Allansson, Silfwer, Petersson – Gudmundsson, Karim, Boakye.