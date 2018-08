TV: Cupfiasko för Trelleborg – slogs ut av division 2-lag

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Till vardags spelar Hässleholms IF i division 2.

I dag slog man ut allsvenska Trelleborg ur svenska cupen efter ett hattrick av Joel Wedenell.

- Alla kämpar och sliter i 120 minuter, säger matchvinnaren till C More.