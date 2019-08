TV: Fiasko för HIF - utslaget av division 1-lag

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Helsingborgs IF är utslaget ur svenska cupen.

Detta efter att Oskarshamns AIK vänt underläge till seger mot HIF.

- Det är surt som fan såklart, säger HIF:s Jakob Voelkerling Persson till C More.