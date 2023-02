TV: Häcken körde över Trollhättan - Sadiq med hattrick

På lördagen fick Trollhättan besök av svenska mästaren BK Häcken.

Häcken mottog ett mardrömsbesked i veckan. Anfallaren Blair Turgott har skadat korsbandet och missar resten av säsongen.

Inför matchen mot Trollhättan gjorde Per-Mathias Högmo flera förändringar. Då startade Bénie Adama Traore i stället för Turgott.

Häcken fick en drömstart. Efter drygt 40 minuter hade de 3-0. Momodou Lamin Sonko petade in 1-0, följt av Ibrahim Sadiq som gjorde 2-0.

- Det känns riktigt bra. Jag har kommit igång snabbt och det har resulterat i två mål, säger Sonko till C More.

Drömstarten följdes av ett drömmål. 3-0 kom på en frispark slagen av Mikkel Rygaard, som placerade bollen i det högra krysset. Innan halvtidsvilan hann Trollhättan reducera genom Alibek Aliev.

- Vi ligger mestadels rätt, tyvärr gör de tre mål, men det var viktigt att få in 3-1-målet så att vi kan komma in i matchen igen, säger Trollhättans lagkapten Alen Kasumovic till C More i halvtid.

Trots reduceringen innan halvtidsvilan var det inget snack om saken i andra halvlek. Häcken fick straff i matchminut 59, den slogs av Sadiq som gjorde sitt andra mål för matchen. Men han nöjde sig inte där. Lars Olden Larsen gjorde 5-1, men Sadiq noterades för 6-1-målet. Det blev också slutreslutatet.

Startelvor:

Trollhättan: Kroselj, Malaj, Kasumovic, Zurmati, Aliev, Cindric, Naser, Grandelius, Reljanovic, Abdirahman Abadid, Gummesson.

BK Häcken: Brattberg, Lunddal, Tebo, Hovland, Lund, Rygaard, Gustafson, Amane, Sadiq, Traore, Sonko.