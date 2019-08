TV: Kujovic debuterade när Djurgården avancerade i cupen: "Blev lite panik"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Emir Kujovic har debuterat för Djurgården.

Mot Akropolis i svenska cupen fick anfallaren hoppa in i Dif:s 2-1-seger.

- Det blev lite panik efter deras mål, säger Kujovic till C More.