TV: Magnussons dubbel sänkte Öis: "Vi är rätt överlägsna i den här matchen"

Foto: C More.

Isak Magnusson var en av huvudrollsinnehavarna när Kalmar FF besegrade Örgryte IS. En seger som lagkapten Viktor Elm menar var välförtjänt. - Vi var rätt så överlägsna i den här matchen, säger han i C Mores sändning.

Örgryte IS gästade Kalmar FF på Gasten under söndagen när det vankades premiär i svenska cupen. Och det var smålänningarna som tog tag i matchen från början. Redan efter tolv minuters spel gav Filip Sachpekidis hemmalaget ledningen när han skickade in 1-0 i nättaket från nära håll.

Knappt 20 minuter senare small det igen, den här gången tog Isak Magnusson sig förbi gästernas Kevin Ackermann och kunde från nära håll utöka ledningen. Magnusson gjorde sedan matchens sista mål 20 minuter från slutet efter pass från Sachpekidis.

En komfortabel 3-0-seger för KFF som därmed toppar gruppen då AIK och Jönköpings Södra spelade oavgjort.

- Det var svårspelat, det blåste mycket. Jag tycker vi börjar bra, vi är betydligt starkare än vad de är fram till 2-0 med sedan går vi ner lite i tempo. Vi hade inte riktigt samma rapphet i sista tredjedelen i andra som vi hade i första. Men, vi är rätt så överlägsna i den här matchen, säger Viktor Elm i C Mores sändning.

Startelvor:

KFF: Hägg-Johansson, Löfkvist, V. Elm, Aliti, Johansson, Ingelsson, Romario, Ring, Magnusson, Sachpekidis, Fröling

Öis: Andersson - Lans, Lindblad, Sahlin, Zanjanchi, Bergmark Wiberg, Paulson, Stanisic, Andreasson, Ackermann, Ervik