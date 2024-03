TV: Mjällby vidare till kvartsfinal - Hammarby utslaget ur cupen

Hammarby var tvunget att vinna i den sista gruppspelsmatchen mot Mjällby under måndagen för att ha chans till avancemang till kvartsfinalen i svenska cupen. För Blekinge-laget räckte det med ett kryss för att vinna gruppen.

Mjällby skapade matchens första stora farlighet. Ett inlägg från Herman Johansson hittade nämligen fram till Abdoulie Manneh inne i boxen, i den 14:e minuten. Forwardens nick räddades dock av Davor Blazevic i Hammarbys mål.

När det kommer till bollinnehav hade Bajen ett övertag i den första halvleken men de riktigt stora målchanserna uteblev. Närmare mål än ett Viktor Djukanovic-skott en bit utanför bortre stolpen i den 20:e minuten och ett avslut i burgaveln från Oscar Johansson i den 42:a minuten kom inte de grönvita.

- Vi hade mycket boll och förde matchen men det är svårt att skapa lägen mot Mjällby. De är bra på att försvara sig, sa Bajens kapten Nahir Besara till TV4 Play i paus.

I den 51:a minuten pressade sig dock Hammarby fram till ett jätteläge. Mjällby-keepern Alexander Lundin tappade till slut boll och det gav Viktor Djukanovic mer eller mindre öppet mål, men hans lobb inifrån straffområdet gick över ribban.

Några minuter senare träffade Bajen stolpen. Ett skott från Jusef Erabi styrdes i virket och gick sedan ut.

Hammarby fick utdelning till slut. I den 70:e minuten sköt Nahir Besara in en frispark i nät till 1-0, via muren. Bollen touchade en Mjällby-spelare och ställde målvakten Alexander Lundin.

Men Bajens glädje blev kortvarig. I den 73:e minuten drev inhopparen Imam Jagne fram bollen på vänsterkanten och hittade sedan in i straffområdet med yttersida, varpå forwarden Jacob Bergström kunde stöta in 1-1 från nära håll.

Därefter försökte de grönvita göra ett nytt ledningsmål för att ta sig vidare till kvartsfinal, men det lyckades man inte med.

Matchen slutade 1-1 och därför tar Mjällby hem förstaplatsen i grupp sju. Laget från Blekinge får nu spela kvartsfinal till helgen.

Maif-hjälten Jacob Bergström var lyrisk efter slutsignal:

- Det är gött att slå ut "Bajen"! Det tackar jag inte nej till, sa forwarden i TV4 Play, och kommenterade sitt inhopp:

- Klart man vill hoppa in och avgöra. Imam hade show där ute, yttersida in till mig och sen var det bara att springa in i stolpen. Det var gött.

Och 28-åringens fullträff var viktig:

- De började få med sig publiken när de gjorde sitt mål, så det var skönt att tysta dem och sen hålla ut in i det sista, säger Bergström.

- Jag kan inte klaga (på gruppspelet). Två vinter och ett kryss.

Drömmotstånd i kvartsfinalen? Bergström svarar med ett leende:

- "Gnaget" är väl gött. På Strandvallen. Om det går.

Hammarbys huvudtränare Kim Hellberg var nedstämd när han ställde sig framför TV4 Plays intervjumikrofon:

- Surt, jättesurt. Ja. Surt, suckade han.

- I vissa sekvenser tycker jag vi är lite dåliga med bollen, annars är vi på deras planhalva och behöver skapa fler chanser även om vi hade ganska många klara i andra. Sen gjorde vi 1-0, de gjorde 1-1 och efter det blev det ingen struktur alls. Men fram till deras mål - bortsett från första 10-15 kanske - är det bästa vi har gjort i år.

Hellberg tillägger:

- Det är inte så mycket värt när vi har förlorat. Men i morgon är en ny dag så det är bara att jobba på.

Och på tal om Jacob Bergströms "Gnaget"-önskan. Mycket riktigt, Mjällby ställs mot AIK på hemmaplan i kvartsfinal. Se hela lottningen av slutspelet i svenska cupen här.

Hammarbys lag: Davor Blazevic - Markus Karlsson (Mads Fenger 83), Pavle Vagic, Shaquille Pinas, Simon Strand (Fredrik Hammar 83) - Nahir Besara, Tesfaldet Tedie, Oscar Johansson Schellhas - Abdelrahman Boudah (August Mikkelsen 69)i, Jusef Erabi, Viktor Djukanovic (Montader Madjed 83)

Mjällbys lag: Alexander Lundin - Rasmus Wikström, Colin Rösler, Tom Pettersson - Herman Johansson (Elliot Stroud 83), Nicklas Röjkjaer (Arvid Brorsson 77), Jesper Gustavsson, Adam Petersson (Imam Jagne 46), Adam Ståhl - Abdoulie Manneh (Jacob Bergström 62), Alexander Johansson (Viktor Gustafson 46)