TV: Norrköping vann måstematchen i cupen - körde över Sollentuna efter drömstart

När allsvenska Norrköping gästade division 1-gänget Sollentuna i svenska cupens andra gruppspelsomgång, var det bortaspelande Peking som inledde bäst. Jonathan Levi kunde givit gästerna ledningen efter bara några minuters spel, men missade möjligheten att stöta in bollen från nära håll, då avslutet gick utanför mål.

Efter 15 spelade minuter anlände dock matchens första mål. Christoffer Nyman skickade säkert in 1-0 intill den vänstra stolpen från straffpunkten, vilken kom till efter att Ari Skulason dragits ner i straffområdet av Sollentunas Claus Emilio Royo.

Nymans öppnande fullträff skulle visa sig bli början på en kavalkad av mål under den första halvleken. Först lyckades nämnde Levi utöka ledningen genom att valla in bollen via Sollentuna-försvarare. Därefter, i den 35:e minuten, kunde Jean Carlos de Brito placera in 3-0 efter en precis framspelning av Ishaq Abdulrazak.

ANNONS

Följaktligen gick Norrköping till pausvilan i klar ledning.

Under början på den andra halvleken ryckte Sollentuna upp sig. Laget lyckades inte skapa så väldigt många heta målchanser, men stod i alla fall upp bra och hindrade gästerna från att näta. Vad gäller Sollentunas chansskapande var trots allt Maximilian Dejene ett hot på lagets vänsterkant, där han visade prov på sin snabbhet.

Efter den inledande tiden av den första halvleken, var det dags för matchens första byta. Norrköpings islänning Ari Skulason byttes in, samtidigt som Maic Sema fick kliva in i hans ställe. Skulason byttes ut efter att ha sett ut att ta sig för ena benet. Det efter några tuffa dueller.

Med drygt tio minuter kvar av matchen skulle det nätas ännu en gång. På hörna kunde Linus Wahlqvist knoppa in utökningen, vilket blev matchens sista fullträff.

ANNONS

4-0-resultatet mellan lagen betyder att Norrköping är tvåa i sin svenska cupen-grupp. Etta är allsvenska konkurrenten Varberg, som Peking ställs mot i den avslutande gruppspelsmatchen. Öster är trea, medan Sollentuna parkerar på sista plats.

- Jag tycker att vi gör en bra match. Bra första halvlek, bra presspel och bra fart på bollen samtidigt som vi gör tre mål. Sollentuna är duktiga. I andra halvlek får de en bra period, men vi löser det bra, säger Christoffer Nyman till C More efter matchen.

- Vi ville gå ut från start och sätta tempo i matchen, det lyckades vi bra med.

Sollentunas lag: Andersson - Sundgren, Bruzelius, Royo, Sandell - Sandén, Stojanovic Fredin, Stenstrand - Käck, Jan, Dejene.

Norrköpings lag: Jansson - Ekpolo, Wahlqvist, Rask - Eid, Ortmark, Abdulrazak, Skulason, Carlos de Brito - Levi, Nyman.