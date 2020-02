TV: Oavgjort mellan Örebro och Brage - kvitterade i matchens sista minut: "Onödigt mål"

Örebro SK var på väg mot seger och en klar serieledning men Brages Leonard Pllana hade andra planer. I matchens sista minut nickade 23-åringen in 3-3 på Behrn Arena. - Onödigt mål vi släpper in i slutet. Den här matchen skulle vi vunnit, säger Robin Book efter matchen till Cmore.

Örebro SK besegrade Oskarshamn med 4-1 medan IK Brage förlorade mot Elfsborg med 3-0 i premiären i svenska cupen. Under lördagen ställs lagen mot varandra i viktiga poäng i jakten på förstaplatsen.

Gästande Brage skulle inleda bäst. På en djupledsboll från den game AIK-spelaren Christian Kouakou satte Seth Hellberg fart och kunde rulla in ledningsmålet på Behrn Arena för Brage.

Men Örebro skulle komma tillbaka. I den 34:e minuten kom hemmalaget med bollen på högerkanten och kunde spela in till en Simon Amin som stod redo och sköt in kvitterngsmålet. 1-1 på Behrn Arena samtidigt som halvtidspausen närmade sig. Men Brage ville mer. Bara minuter efter Örebros kvittering dundrade Christian Kouakou in 2-1 bakom Oscar Jansson i mål. Ett mycket vackert mål.

- Vi hade en tydlig matchplan att gå upp högt i press och inte låta dem spela, men det går inte riktigt som vi vill. De gör det bra också, säger Nordin Gerzic till Cmore i halvtid.

Örebro inledde andra halvlek bäst och låg på för en kvittering, och visst skulle den komma. Efter ett inspel i den 64:e minuten studsade bollen perfekt fram till Robin Book som inte tvekade utan slog till. En redig träff som gick spikrakt i krysset. Utjämnat på Behrn Arena.

Men Örebros Robin Book skulle även sätta ledningsmålet. På ett inspel från vänster placerade han bollen intill målvaktens vänstra stolpe och in i mål. Örebro såg ut att vinna matchen men Leonard Pllana var inte nöjd där. I slutminuten sköt Christian Kouakou ett bra skott men bollen studsa via ribban och ner till Leonard Pllana som, i öppet mål, kunde nicka in bollen. Vilket var det sista som hände i matchen på Behrn Arena. 3-3 på resultatstavlan vilket gör att Örebro toppar gruppen, en poäng före Elfsborg.

Startelvor:

Örebro SK: Jansson - Björnkvist, Granlund, Skovgaard Larsen, Wright - Collander, Gerzic, Amin - Larsson, Björndahl, Book

IK Brage: Engdahl - Bergström , Ekblad, Zetterström, Sellin - Pllana, Hellberg, Antonsson, Kashaev - Andersen, Kouakou

Matchen mellan Örebro och Brage visas på C More Live och streamas på cmore.se, med start 16.25.