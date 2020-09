"13 rätt - succén fortsätter "

Grattis till framgångarna på slutet, hur är känslan just nu? Tack så mycket! Det är verkligen jättekul när allt studsar med och mina trogna andelsköpare får valuta för pengarna. De tolv senaste tipsen har faktiskt alla gett pengar tillbaka, även om det i vissa fall bara har varit några kronor, vilket jag såklart är väldigt nöjd med. Samtidigt är man inte bättre än sitt senaste system som tippare och jag sitter för fullt med analysen för tisdagens Europatips.

Om vi tittar på Stryktipset, var det någon match där som du är extra nöjd med? Spikarna på Georgien och Montenegro satt fint och gav utrymme till fler garderingar. För att det skulle bli någon utdelning alls var givetvis segrarna för Luxemburg och Öster viktiga samt att Schweiz löste kryss mot Tyskland.

Var det någon match där du hade medstuds? Det kan man lugnt säga. Jag satt med spiktvåa i matchen Island - England och var inte alls nöjd med engelsmännens usla spel. Jag jublade som en galning när Sterling rullade in straffen på övertid men höll på att sätta jublet i halsen när Island fick straff en minut senare. Som tur var missade Bjarnason. Där går det verkligen att snacka om marginaler på rätt sida.

Om vi blickar framåt till tisdagens Europatips, vad säger du om den kupongen? Den ser riktigt intressant ut med flera lag som streckas enormt hårt. Här är det inte fel att spika någon stor favorit för att ha råd att gardera andra. Jag tror till exempel både Kroatien och Danmark kan skrälla vilket borgar för fin utdelning.

Har du något tips till de som kämpar med att få 13 rätt? Mitt bästa tips är att köpa en andel i ett större system. Det är givetvis oändligt mycket enklare att få alla rätt ju fler garderingar som det finns råd till. Spelar man för någon hundralapp per omgång ska det väldigt mycket till för att det ska gå hela vägen. Dessutom är det såklart viktigt att spela för att det är roligt och ta det lugnt med insatserna. I ett andelssystem blir det mycket spänning för en liten peng.

Vill ni köpa andel i Mathias andelsystem på tisdagens Europatips är det bara att följa länken här: