13 rätt - experten slog till

Systemet (1296 rader) betalade strax under 60.000 och mådde väldigt bra av att Gyökeres slog till med en sen doppietta borta mot Porto i den sista matchen på kupongen. Det sköt upp utdelningen ett extra hack. Runt 2.700 i avkastning per andel (62 kronor) var skönt att ge tillbaka som tack för ständigt förtroende. Jag nöjer mig dock inte där utan har redan börjat ta sikte på kommande kuponger. Under torsdagen är det dags för ett nytt Europatips (3 miljoner i jackpot) och på lördag är Stryktipset kryddat med 13 miljoner i jackpot. Jättefavoriten Manchester City blir svår att fälla, men i övrigt ser kupongen ut att erbjuda ett par trevliga drag. Newcastle och Nottingham var två streck som jag rynkade på näsan åt när jag såg kupongen. Med studs i dojan, sommarvärme på ingång och jackpot-feber blir helgen något extra. Ses där!