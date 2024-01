Anfield kokar - Liverpool vinner stormötet

Premier Leagues mitt i veckan-omgång fortsätter under onsdagen när Liverpool, Manchester City och Tottenham alla tar plats på Europatipset. Det gör även ett gäng andra storfavoriter som högst troligen innebär att utdelningen inte snuddar vid någon rekordnivå. Jag har stakat ut ett spännande system och analyserar tre av matcherna i detalj i nedanstående text. Häng med på andelslänken!

Spiken! - 1. Liverpool - Chelsea

Liverpool gasar på - till Europatipset

I helgen briserade en bomb när Jürgen Klopp deklarerade att han inte kommer att träna Liverpool nästa säsong. Den legendariska tysken kommer att lämna ett stort tomrum efter sig i hamnstaden och det är bara att önska lycka till till den som tar över rodret. Det blir sannerligen ingen enkel uppgift. Klopp har på många sätt blivit en konstant i Premier League och det blir spännande att se vilken väg Liverpool tar utan sin galjonsfigur vid sidlinjen.

Anfield stämde verkligen upp bakom sin tränare i söndags när Norwich – som tränas av Klopps bestman David Wagner – kördes över med 5-2. Prestationen var en framåtlutad sådan och jag tror inte att den korta vilan spelar någon som helst roll inför mötet med Chelsea. Liverpool kommer att vara ett litet hack mer påkopplade än vanligt under resten av säsongen och med hänsyn till tungviktsmötets betydelse förväntar jag mig att Anfield återigen blir en tolfte spelare.

Mest noterbart från storsegern mot Norwich var att Robertson, Szoboszlai och Alexander-Arnold alla gjorde comeback efter skadefyllda perioder. Trion var full av energi i sina inhopp och jag blir inte förvånad om dessa herrar tar plats i startelvan mot Chelsea. Klopps dilemma blir vem som ska spela sexa då Endo är iväg på Asian Cup samtidigt som Mac Allister dras med frågetecken. Thiago är sedan tidigare borta med en långtidsskada.

Min gissning blir att Mac Allister lappas ihop och tar platsen på det centrala mittfältet. Salah är ett annat avbräck, men Liverpool har det trots allt bättre ställt i truppen än vad Chelsea har. Vill det sig riktigt illa kan Pochettino tvingas klara sig utan James, Jackson, Sánchez, Nkunku och Gusto. Startelvan blir då inte lika slagkraftig och borta mot ligaledarna får Chelsea finna sig i att slå ur underläge.

I normala fall är detta egentligen en matchbild som hade passat de blåklädda som handen i handsken, men jag lutar åt att Klopps meddelade avsked ger Liverpool en superkraft som blir väldigt svår att hantera. Framför allt på Anfield. Det blir omöjligt för Chelsea att inte hamna i något av spelmässigt underläge över 90 minuter och här spår jag en urladdning från de hemmahörande. Ettan spikas.

Notabla avbräck

Wataru Endo, Liverpool (landslagsuppdrag)

Mohamed Salah, Liverpool (knäseneskada)

Joël Matip, Liverpool (knäskada)

Kostas Tsimikas, Liverpool (axelskada)

Thiago, Liverpool (höftskada)

Nicolas Jackson, Chelsea (landslagsuppdrag)

Reece James, Chelsea (knäseneskada)

Roméo Lavia, Chelsea (lårskada)

Marc Cucurella, Chelsea (ankelskada)

Robert Sánchez, Chelsea (knäskada)

Lesley Ugochukwu, Chelsea (knäseneskada)

Wesley Fofana, Chelsea (knäskada)

Osäker till spel

Alexis Mac Allister, Liverpool (smäll)

Malo Gusto, Chelsea (muskelskada)

Christopher Nkunku, Chelsea (höftskada)

Trevoh Chalobah, Chelsea (matchotränad)

Banken! - 2. Manchester City - Burnley

Stora siffror på Etihad - till Europatipset

Manchester City är faktiskt inte den enda enorma oddsfavoriten som tar plats på Europatipset. De ljusblå är däremot den enda bankspiken där jag med handen på hjärtat kan säga att jag inte har en aning om hur de ska kunna tappa poäng. För den med minnet på plats slog The Citizens tillbaka Burnley med 3-0 i premiären på Turf Moor där jag uppskattade Citys insats som 60-procentig.

När Pep Guardiola och dennes manskap varvat igång rejält efter nyår kan jag inte se något annat än att siffrorna blir minst lika stora. Eller dubbelt så stora. Eller trippelt. Jaja. Vad gäller truppläget är Haaland och Akanji tveksamma till start, men norrmannen har åtminstone synts på bilderna som kablats ut från träningsanläggningen under veckan. Det bådar onekligen gott inför framtiden.

Hur som helst ska varken Haalands eller Akanjis eventuella frånvaro spela någon roll när det är Burnley som står på andra sidan. Bara Sheffield United har släppt in fler mål än nästjumbon som får sikta in sig på att försöka hålla siffrorna nere på Etihad Stadium. För den som letar efter en kapten i Fantasy Premier League är Álvarez, Foden, Doku och De Bruyne alla alternativ som kan övervägas i denna fight. För närvarande sitter min bindel på argentinaren.

Burnley har så här långt inte räckt till i Premier League och det mesta talar för att The Clarets får börja om i The Championship nästa säsong. Kompany har fått motta kritik för att gästerna spelar för naivt, men det är å andra sidan den här metoden som tog de rödblå upp i finrummet. Även om det skulle sluta i degradering är min förhoppning att Kompany får fortsätta på samma linje.

Kontinuitet föder framgång och jag är övertygad om att belgaren – eller annan tränare med liknande filosofi – hade kunnat ta Burnley tillbaka till Premier League även om det hade krävts en ny vända i The Championship. Med det sagt stundar världens bästa klubblag på bortaplan denna onsdag och då finns det inte mycket att be om. City är totalt överlägsna och så länge inget mirakel inträffar kommer jag att spika ettan.

Notabla avbräck

Luca Koleosho, Burnley (knäskada)

Osäker till spel

Erling Haaland, Manchester City (fotskada)

Manuel Akanji, Manchester City (smäll)

Hannes Delcroix, Burnley (smäll)

Charlie Taylor, Burnley (axelskada)

Jordan Beyer, Burnley (smäll)

Derbyt! - 3. Tottenham - Brentford

Spännande match up i norra London - till Europatipset

Jag är väldigt spänd på att följa Londonderbyt mellan Tottenham och Brentford. Två lag med vitt skilda filosofier borgar för en kulturkrock som jag tror kan mynna ut i en sevärd fight på Tottenham Hotspur Stadium. Ange Postecoglou tummar aldrig på sitt spelsätt där Spurs ständigt rullar bollen efter backen och drar in sina ytterbackar som åttor i uppställt bollinnehav.

Den svårfångade duon Udogie/Porro rev upp stora sår i Manchester Uniteds defensiv på Old Trafford, men när Spurs fick besök av Manchester City i fredags hade de inte mycket att sätta emot. Siffrorna landade förvisso bara vid 1-0 till City, men sett till matchbilden var det ett under att resultatet inte sprang iväg. Postecoglou var missnöjd men ödmjuk efter förlusten och fick istället ta nya tag inför mötet med Brentford.

Här väntar med det sagt en helt annan typ av matchbild. Spurs kommer att ställas mot en fembackslinje signerad Thomas Frank som öppet gått ut med att det är filosofin som gäller mot topplagen. Varför? För maximal defensiv trygghet följt av bästa möjliga möjligheter att såra motståndarna via omställningar. Fasta situationer är en annan del som ska läggas till i Brentfords ekvation.

The Bees lägger otaliga timmar på att nöta in varianter på hörnor, frisparkar och inkast. I fjol bidrog det till att nästan 30 procent (27,5) av de rödvitas totalt 58 mål tillkom efter fasta situationer. I år har gästerna inte gått lika starkt, men Frank och company ursäktas av att truppläget varit extremt ansatt under egentligen hela säsongen. Toney är dock tillbaka och engelsmannen utgör ett stort hot mot Tottenhams inte vattentäta försvar.

Spurs saknar Son och Bissouma och även om Brentford har väldigt många fler namn på avbräckslistan anser jag att duon betyder för mycket för att jag ska spika ettan till kryddad procent. Så länge vänstertecknet överstiger 60 procent är jag mer benägen att gardera derbyt i huvudstadens norra delar. På denna analys åker tvåan med. På andelssystemet kan alla tecken ta plats.

Notabla avbräck

Son Heung-min, Tottenham (landslagsuppdrag)

Yves Bissouma, Tottenham (landslagsuppdrag)

Giovani Lo Celso, Tottenham (muskelskada)

Manor Solomon, Tottenham (knäskada)

Alejo Véliz, Tottenham (knäskada)

Sergio Reguilón, Brentford (utlånad från Tottenham)

Yoane Wissa, Brentford (landslagsuppdrag)

Frank Onyeka, Brentford (landslagsuppdrag)

Saman Ghoddos, Brentford (landslagsuppdrag)

Bryan Mbeumo, Brentford (ankelskada)

Aaron Hickey, Brentford (knäseneskada)

Kevin Schade, Brentford (muskelskada)

Rico Henry, Brentford (knäskada)