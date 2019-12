"Arsenal bryter negativ trend - vinner mot United"

Höjdaren! - 1. Arsenal - Manchester United

Arteta tar första segern som manager för Arsenal

Mikel Arteta har redan satt sin prägel på Arsenal. Det märktes tydligt i hemmamötet med Chelsea där The Gunners rivstartade och kunde lett med större siffror än 1-0 i paus. Det hela slutade dock med en hjärtskärande förlust och därmed är Arsenal fast på den undre halvan av tabellen medan Manchester United ligger på en femteplats som ger spel i Europa League kommande säsong.

Arsenal hade faktiskt en hel del otur mot Chelsea. De släppte in mål i 83:e och 87:e minuten och framförallt 1-1-baljan är kontroversiell. Dels stod Bernd Leno för en sällsynt tavla och dels var det Jorginho som tryckte dit bollen, en spelare som tveklöst skulle varit utvisad långt innan. Det är väl så att ett lag i Arsenals situation inte har några marginaler alls med sig.

Det gäller även skadesituationen. Chambers, som inledde strålande, gick sönder i första halvleken mot Chelsea och riskerar vara borta en längre period. Det innebär att nio spelare antingen är helt bort eller tveksamma till spel här. Trots det ska Arsenals ses med bra chans. Özil ser ut att ha fått en nytändning, Aubameyang jobbade hårt senast och Lacazette kommer till lägen. Är den trion på humör smäller det mot vilket motstånd som helst.

Manchester Uniteds skadeläge är bättre än på mycket länge. Nu är det egentligen endast Scott McTominay som saknas men där finns förmodligen Paul Pogba som en hyfsad ersättare att stoppa in. Fransmannen saknades mot Burnley, men ska vara tillgänglig här enligt Solskjaer. Formen är okej, men bortaspelet är fortfarande ett problem för gästerna. Endast tre av tio fajter på resande fot har slutat med tre poäng denna säsong.

Arsenal har bara vunnit en av sina tolv senaste i Premier League, men kan de fortsätta med samma intensitet som senast mot Chelsea kommer det ge utslag förr eller senare. Det är ganska tacksamt att möta ett Manchester United nu vilket gör att The Gunners kan slå lite ur underläge. Håller sig ettan runt 30 procent är det en tänkbar spik för att spara garderingar till större skrällar.

Missar matchen

Sead Kolasinac, Arsenal (vristskada)

Kieran Tierney, Arsenal (axelskada)

Scott McTominay, Manchester United (knäskada)

Marcos Rojo, Manchester United (muskelskada)

Osäker till spel

Sokratis, Arsenal (hjärnskakning)

Calum Chambers, Arsenal (knäskada)

Héctor Bellerín, Arsenal (knäseneskada)

Gabriel Martinelli, Arsenal (knäseneskada)

Granit Xhaka, Arsenal (sjukdom)

Rob Holding, Arsenal (knäskada)

Dani Ceballos, Arsenal (knäseneskada)

Demetri Mitchell, Manchester United (knäskada)

Paul Pogba, Manchester United (oklart)

Timothy Fosu-Mensah, Manchester United (knäskada)

Eric Bailly, Manchester United (knäskada)

Skrällchansen! - 4. Southampton - Tottenham

Tottenham blir överstreckade

Trots en hel drös med tveksamma prestationer den senaste månaden hänger Tottenham med i striden om Europaplatserna. Inför det nya året ligger Spurs sexa i tabellen med fem pinnar upp till Chelsea på den sista Champions League-platsen. Southampton slåss i motsatt del av tabellen, men har efter en rad fina resultat tagit sig över nedflyttningsstrecket upp på säker mark.

Efter två oerhört imponerande bortasegrar mot Aston Villa och Chelsea var Southampton tillbaka på St. Mary’s i lördags. Då kändes det som det var lite slut på bensin i tanken för de rödvita som bara fick 1-1 mot Crystal Palace. Positivt var i alla fall att Danny Ings gjorde mål igen. Det gör att han faktiskt nätat åtta gånger på de nio senaste omgångarna.

För José Mourinho fanns det få ljusglimtar att ta med från matchen mot Norwich. 2-2 slutade det till sist där, men det var en poäng som Spurs knappast förtjänade. Målen gjordes på straff (Kane) och frispark (Eriksen) och i spelet hade de vitklädda det svårt. Dessutom hade de otroligt tur med VAR som obegripligt nog dömde bort ett mål av Pukki för att någon ynka centimeter av hans axel möjligen, kanske varit någon halv millimeter på fel sida. Ett löjligt domslut.

Två och ett halvt insläppta mål skulle man kunna säga för Tottenham som stod för ett dråpligt självmål. Därmed har Londonklubben släppt in 17 mål på sina tio matcher med José Mourinho som tränare. Det är alldeles för mycket om de ska aspirera på en placering bland topp 4. Kan de hålla tätt mot Southampton? Det känns faktiskt ytterst tveksamt.

När dessa två lag möttes i huvudstaden i höstas vann Spurs med 2-1, trots en man mindre större delen av matchen. De två senaste åren har de dock fått lämna St. Mary’s segerlösa. Tipparna ger stort förtroende till gästerna här och det känns inte helt riktigt med tanke på Southamptons fina form. Börja därför med 1X och plocka med tvåan först på större system.

Missar matchen

Yan Valery, Southampton (sjukdom)

Heung-Min Son, Tottenham (avstängd)

Hugo Lloris, Tottenham (armbågsskada)

Osäker till spel

Shane Long, Southampton (knäskada)

Ben Davies, Tottenham (vristskada)

Danny Rose, Tottenham (oklart)

Seriefinalen! - 8. West Bromwich - Leeds

Fördel Leeds på The Hawthorns

Två lag har verkligen stuckit iväg i toppen av The Championship. Det är West Bromwich och Leeds som båda står på 51 poäng vardera, nio pinnar före närmast jagande lag, när drygt hälften av säsongen spelats. Dessa två gäng ska nu mötas i en ren seriefinal på The Hawthorns och det är två lag som skakat en del under de senaste veckorna.

West Bromwich har faktiskt bara vunnit en av sina fem senaste omgångar och i söndags blev det förlust hemma mot Middlesbrough, den blott andra torsken för säsongen, efter en usel insats. Tränare Slaven Bilic gick efter matchen ut och sa att hans lag saknade den energi som krävs för att prestera på högsta nivå. Det täta matchandet gör att man förr eller senare hamnar i en svacka.

Leeds har inte heller varit omöjliga att rubba mot slutet. En vinst de fyra senaste är deras facit och den trepoängaren var blytung. Det var söndagsfajten mot Birmingham som var en otroligt svängig historia. Sista tio minuterna nätade lagen två gånger var där Leeds avgörande 5-4-mål kom i den 94:e minuten. Det var också ett bisarrt självmål där Harding fick en rejäl felträff.

Luke Ayling låg bakom Leeds tre sista mål då och var stor hjälte för The Peacocks. Patrick Bamford saknades på grund av en skada och är återigen osäker till spel. Arsenal-lånet Eddie Nketiah är dock en fullgod ersättare. Annars är det försvaret som imponerat mest under hösten, trots de fyra insläppta mot Birmingham. 20 baljor bakåt totalt på 25 omgångar är bäst i serien.

West Bromwich saknar Diangana och ser något tröttare ut för tillfället än nyårsdagens kombattanter. Hittar Bielsa rätt taktik bör Leeds vara ganska svårforcerade. På det stora hela känns gästerna snäppet vassare och när värdet då också ser ut att hamna till höger är det läge att tippa X2.

Missar matchen

Grady Diangana, West Bromwich (knäseneskada)

Osäker till spel

Patrick Bamford, Leeds (oklart)