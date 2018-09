B-betonat toppmöte - Liverpool vinner

Svenska höjdaren - 3. IFK Norrköping - Malmö FF

Helt öppet toppmöte på Östgötaporten

Krutröken har knappt lagt sig från söndagens superderby i Allsvenskan innan det är dags för nästa stormöte. De regerande mästarna, Malmö FF, besöker mästarna från 2015, IFK Norrköping, i ett sprakande toppmöte på Östgötaporten.

Sett till de fem senaste omgångarna är det de två formstarkaste lagen i Allsvenskan som ska göra upp. Peking hade inga som helst problem att besegra Dalkurd i lördags och därmed tog sig Norrköping upp på andraplatsen i tabellen. Kamraterna har nu tagit 13 poäng på de fem senaste.

Trots det ligger östgötarna i lä. Malmö har radat upp åtta raka triumfer i ligaspelet och återfinns nu bara två poäng bakom Norrköping. I söndags besegrade Uwe Röslers manskap Kalmar FF utan några som helst bekymmer på Stadion. 4-0 skrevs siffrorna till efter att Arnór Ingvi Traustason stått för två av målen.

Matchen förde dock inte enbart med sig positiva vibbar. Markus Rosenberg ådrog sig sin sjätte varning för säsongen och är avstängd här. Dessutom utgick Johan Dahlin efter en smäll mot huvudet och han är osäker till spel. Med Fredrik Andersson på skadelistan kan det därför bli finske Walter Viitala som får förtroendet. Han har dock mängder av matcher bakom sig i finska Veikkausliiga och ska kunna lösa denna uppgift.

Överlag känns MFF som något starkare, men samtidigt är Norrköpings hemmafördel en tydlig faktor. Senast det begav sig på Östgötaporten besegrade Peking serieledarna AIK och på elva hemmamatcher har Jens Gustafssons mannar skrapat ihop hela 28 poäng. Samtidigt har de himmelsblå vunnit detta möte de två senaste säsongerna.

Ovisst som ni förstår och här krävs definitivt mer än ett tecken. Båda lagen bör gå för seger om de ska ha något som helst med guldstriden att göra. Jag testar därför gubbgarderingen (etta-tvåa) som utgång men trycker helst in samtliga tecken. Ska ett lag få tipset väger det över knappt åt de regerande mästarna från Malmö.

Missar matchen

Markus Rosenberg, Malmö FF (avstängd)

Carlos Strandberg, Malmö FF (lårskada)

Osäker till spel

Ian Smith, IFK Norrköping (hjärnskakning)

Johan Dahlin, Malmö FF (smäll mot huvud)

Fredrik Andersson, Malmö FF (oklart)

Engelska höjdaren - 6. Liverpool - Chelsea

Liverpool vinner uppvärmningen!

En försmak av helgens stora drabbning väntar i Ligacupen denna onsdag. På lördag ställs nämligen Chelsea och Liverpool mot varandra i en stekhet Premier League-fight. Redan tre dagar drabbar alltså storklubbarna samman på Anfield i Ligacupens sextondelsfinal.

Liverpool kommer in till detta möte med idel segrar så här långt. The Reds är ensamma om att stå på 15 poäng efter fem omgångar i Premier League och förra veckan besegrade Jürgen Klopps mannar PSG i Champions League-premiären. Mungiporna pekar minst sagt uppåt på Anfield och fansen vädrar den första titeln sedan 2012 när just Ligacupen plockades hem.

Chelsea har också imponerat men åkte på säsongens första poängtapp i derbyt mot West Ham i helgen. Trots ganska kraftig dominans från The Blues hade de svårt att komma till de riktigt heta lägena och 0-0 på Londons Olympiastadion var därför relativt logiskt.

Mycket prestige här men med tanke på lördagens betydligt viktigare match mellan lagen skulle det förvåna oerhört om de båda tränarna inte roterar friskt. Det finns dock mycket kvalitet på bänkarna och två starka elvor, om än utan de största stjärnorna, är att vänta.

Jürgen Klopp lär ge Daniel Sturridge chansen från start här. Den före detta landslagsmannen har inlett säsongen piggt. På knappa halvtimmen spelad i Premier League har 29-åringen stått för ett mål och mot PSG målade Sturridge i sin hittills enda match från start. Andra spelare som lär få förtroendet är nyförvärven Xherdan Shaqiri och Fabinho. Den sistnämnda gör isåfall sin första start i Liverpool-tröjan.

Chelseas reservuppställning känns inte riktigt lika het men innefattar också en mängd klasspelare. Gary Cahill, Victor Moses, Davide Zappacosta och Ross Barkley bör alla finnas med i Maurizio Sarris elva. Dessutom kan mycket väl supertalangen Callum Hudson-Odoi få sina första minuter sedan matchen i Community Shield mot Manchester City.

Överlag känns dock Liverpool som snäppet vassare. Inte minst på Anfield där de bara förlorat en tävlingsmatch sedan april 2017. Håller sig ettan under 55 procent är det en fullt tänkbar spik. The Reds vinner uppvärmningen inför lördagens smällkaramell!

Missar matchen

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool (korsbandsskada)

Osäker till spel

Virgil van Dijk, Liverpool (revbensskada)

Adam Lallana, Liverpool (ljumskskada)

Dejan Lovren, Liverpool (höftskada)

Divock Origi, Liverpool (knäskada)

Dominic Solanke, Liverpool (hjärnskakning)

Antonio Rüdiger, Chelsea (lårskada)

Pedro, Chelsea (axelskada)

Ruben Loftus-Cheek, Chelsea (oklart)

Emerson, Chelsea (halsont)

Spanska höjdaren - 12. Sevilla - Real Madrid

Svängdörrar i Andalusien?

Även Spanien och La Liga bjuder på en riktig godbit under onsdagen. Två förmodade topplag, Sevilla och Real Madrid, gör upp om viktiga poäng på elektriska Ramón Sánchez Pizjuán.

Real har öppnat säsongen bättre än förväntat. Det fanns naturligtvis ett stort frågetecken efter att Cristiano Ronaldo lämnat för Juventus under sommaren. Hans avsaknad har ännu inte synts till då flera spelare, inte minst Gareth Bale, lyft sig.

Los Blancos står på 13 inspelade poäng efter fem omgångar och toppar tabellen tillsammans med ärkerivalen Barcelona. I helgen togs en planenlig 1-0 seger hemma mot Espanyol trots att Julen Lopetegui valde att ställa över både Gareth Bale och Marcelo. Räkna med att de finns med från start här.

Sevilla var på besök i Valencia och stod där för ett målfyrverkeri utan dess like mot Levante. 6-2 stannade segersiffrorna vid efter att bland annat Wissam Ben Yedder stått för ett hattrick. Därmed gjorde Los Rojiblancos elva mål på två matcher under förra veckan.

Real Madrid är ett lag Sevilla haft lätt för på hemmaplan de senaste säsongerna. Marängerna har faktiskt förlorat fem av de sex senaste ligamatcherna på Ramón Sánchez Pizjuán. I fjol slutade denna tillställning 3-2 efter att nämnda Ben Yedder inlett målskyttet.

Gästerna ska trots allt gälla som favoriter, men samtidigt bör statistiken tas i beaktande. Det brukar hagla mål när dessa klubbar möts och det gör ett oavgjort resultat mindre troligt. När samtidigt ettan erbjuder betydligt bättre värdet än krysset gör det att halvgarderingen etta-tvåa känns som en sund lösning. Den lösningen testas på samtliga system!

Missar matchen

Sergio Escudero, Sevilla (bruten arm)

Gabriel Mercado, Sevilla (bruten arm)

Maxime Gonalons, Sevilla (benskada)

Ibrahim Amadou, Sevilla (armbågsskada)

Osäker till spel

Isco, Real Madrid (magproblem)

Daniel Carvajal, Real Madrid (oklart)

Jesús Vallejo, Real Madrid (lårskada)