Barcelona knappa favoriter mot Liverpool

Höjdaren! - Barcelona - Liverpool

Stormöte på Camp Nou

Många anser att matchen mellan Barcelona och Liverpool är den moraliska finalen och här ska det första mötet mellan dessa två lag spelas. Det är två extremt formstarka lag som ska ställas mot varandra så det lär bli en väldigt sevärd historia.

Barcelona har i vanlig ordning säkrat segern i La Liga i ett tidigt stadie och går nu för trippeln då de också är i final i Copa Del Rey. Valverde har under säsongen roterat i flertalet matcher vilket får anses vara en av anledningarna till att Barcelona nu kan gå in skadefria i slutskedet av säsongen.

Hemma på Camp Nou har katalanerna ett ruskigt facit. Åtta raka segrar i alla tävlingar och ingen förlust sedan november. Här kommer stort ljus riktas mot Philippe Coutinho. Den brasilianska Liverpool-hjälten har varit väldigt ifrågasatt hos de blåröda men börjat närma sig storformen under våren. Han vill nog väldigt gärna sänka sitt forna lag.

Det finns dock en viss argentinare som också brukar vara målhungrig. Lionel Messi leder skytteligan i La Liga med 34 inprickade mål och han har också nätat flest gånger i denna upplaga av Champions League. I kvarten mot Manchester United gjorde han två hemma på Camp Nou, även om en var en ren gåva av David de Gea. Offensivt behöver nog inte Barca-fansen oroa sig, men bakåt lär däremot Pique och Umtiti få en del att jobba med.

Liverpool gör en helt makalös säsong och kommer förmodligen nå det högsta poängantalet (97) i Premier League som någon klubb någonsin haft. Förutom då Manchester City som fick 100 i fjol och kan nå 98 denna säsong. Hur det än går i avslutningen där har Klopps gäng stått för en fantastisk bedrift.

Formen är också häftig med tio raka segrar i alla tävlingar och ingen förlust sedan början av januari. Det som skiljer denna upplaga av laget jämfört med fjolårets, då Liverpool trots allt var i final i Champions League, är defensiven. Alisson är en enorm uppgradering från Karius och Van Dijk har tagit ytterligare kliv och rankas nu som den kanske bästa mittbacken i hela världen.

Firmino dras med en muskelskada och är ett frågetecken här. Dock kan vi räkna med att Barcelona kommer ha mycket boll på hemmaplan och då är Salah och Mané hyfsade kontringsvapen. Visst ska Barcelona vara klara favoriter på sin hemmaplan men det kommer absolut inte bli någon överkörning. Helgarderingen bör komma tidigt.

Missar matchen

Rafinha, Barcelona (knäskada)

Osäker till spel

Adam Lallana, Liverpool (muskelskada)

Roberto Firmino, Liverpool (muskelskada)

Fabinho, Liverpool (huvudskada)

Playoff-jakten! - 3. Swansea - Derby

Derby får vänta på att säkra sjätteplatsen

Graham Potters Swansea hade en mikroskopisk chans att knipa sjätteplatsen i The Championship som innebär playoff-spel till Premier League. När svanarna tappade 2-0 till 2-2 mot Hull i helgen försvann dock den sista lilla chansen. Nu har värdarna ingenting att spela för. Det har tipparna tagit fasta på och streckar Derby hårt. Det ska utnyttjas.

Swanseas säsong har egentligen haft två olika ansikten. Ett under hösten och ett under våren. Vår-versionen av walesarna har stundtals spelat fantastisk fotboll. Faktum är att de har tio raka hemmafajter i ligan utan förlust. Rutinerade herrar som Dyer och Routledge har kommit igång ordentligt samtidigt som ynglingarna Grimes, Byers och Celina tagit stora steg.

Bäst har dock 22-årige skotten Oliver McBurnie varit. Anfallaren stod för båda målen i 2-2-matchen mot Hull senast och har sammanlagt tryckt dit 21 baljor i The Championship denna säsong. Leroy Fer har skadat sig och kommer inte delta men The Swans kan ändå ställa en vass elva på benen.

Derby har kopplat ett ordentligt grepp om sjätteplatsen och säkrar i praktiken playoff vid vinst här. Detta efter att ha plockat tio poäng på sina fyra senaste omgångar. Det ska dock sägas att Frank Lampards gäng har haft enorm tur på sistone. Mot QPR tryckte The Rams in två mål på övertid och senast mot Bristol City var faktiskt Derby ganska utspelade innan The Robins drog på sig ett rött kort.

Derby har heller knappast imponerat på bortagräs under våren. Segern mot Bristol City var faktiskt den allra första i ligan på resande fot under hela 2019. Den var alltså dessutom oförtjänt vilket gör att ett stort frågetecken ska ställas kring bortaspelet.

Visst är gästerna det enda laget med något att spela för här men det har snarare sett ut att tynga spelarna än att motivera på sistone. Ett svagt bortalag mot ett starkt hemmalag ska inte streckas som denna match gör. Supervärdet på ettan gör att det är en fullt möjlig spik.

Missar matchen

Martin Olsson, Swansea (hälseneskada)

Leroy Fer, Swansea (knäskada)

Craig Forsyth, Derby (knäskada)

Osäker till spel

Fikayo Tomori, Derby (benskada)

Duane Holmes, Derby (ljumskskada)

Ashley Cole, Derby (ljumskskada)

Craig Bryson, Derby (vristskada)





Cupfinalen! - 4. Kopparbergs/Göteborg - Kristianstad

Bräcklig favorit på Valhalla

Damernas cupfinal ska spelas på Valhalla IP i centrala Göteborg mitt i första maj-firandet. Kan Kopparbergs/Göteborg ta sin tredje cuptitel? Sista hindret på vägen är Kristianstad och tipparna ger enormt förtroende till göteborgarna. Frågan är om de verkligen förtjänar det.

I fjol slutade Kopparbergs på en andraplats i Allsvenskan efter en otroligt raffinerad upplösning. En stark säsong helt klart men under vintern tappade de landslagsspelaren Olivia Schough efter att parterna inte kommit överens om de ekonomiska förutsättningarna för ett nytt kontrakt. Schough spelar numer i Djurgården och gjorde givetvis mål när lagen möttes i semifinalen av cupen tidigare under våren, även om hennes gamla klubb gick segrande ur striden.

Det är givetvis ett enormt avbräck för göteborgarna som också inlett säsongen halvknackigt med fem poäng på de tre inledande omgångarna av serien. Nu vilar ett ännu större ansvar på skicklige Elin Rubensson som får ses som en av de stora profilerna i svensk fotboll. Bakom henne ser Julia Zigiotti Olme väldigt spännande ut och 21-åringen är en spelare som är precis på gränsen till en landslagstrupp i sommarens VM. Dessutom finns en viss 17-årig Evelyn Ijeh, dotter till gamla storspelaren Peter, på tillväxt.

Kristianstad ställdes mot just Kopparbergs/Göteborg hemma i Skåne i helgen och spelade då 2-2 i en jämn tillställning. Superstjärnan Svava Gudmundsdóttir stod då för ett av målen innan hon tvingades lämna planen med en fotskada. Hon uppges dock vara återställd och ska kunna starta här.

Kristianstad har inlett med fyra poäng på sina tre inledande kamper av serien där förlusten kommit mot storlaget Rosengård. I semifinalen av Svenska Cupen slog de ut de regerande allsvenska mästarna Piteå med 2-1 så det finns helt klart kvalité hos de orangea. Med en titel på spel kan vi räkna med en hel del nervösa spelare i båda lagen och då känns runt 70 procent på ettan alldeles för högt. Plocka med alla tecken tidigt och hoppas Gudmundsdóttir kliver fram!