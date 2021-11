"Derby - Liverpool slår lillebror"

Derbyt! - 1. Everton - Liverpool Liverpool slår lillebror Liverpool har en mycket bra vecka i ryggen med 4-0 mot både Arsenal och Southampton samt 2-0 mot Porto. Alla tre matcher har spelats på hemmaplan och när de nu ska bege sig ut på vägarna igen behöver de inte åka speciellt långt. Det skiljer nämligen mindre än en kilometer mellan Anfield Road och Evertons hemmaplan Goodison Park där onsdagens match ska gå av stapeln. Firmino är fortfarande skadad, men i övrigt ser truppläget bra ut. Thiago har äntligen börjat komma till sin rätt på mitten och nätade för andra matchen i rad mot Southampton. Han tar troligen plats bredvid Fabinho och Henderson igen. På topp saknas inte Firmino när Diogo Jota spelar på en så hög nivå. Portugisen satte dit två bollar mot The Saints och kommer starta nu tillsammans med Salah och Mané. Vilka ska kunna stoppa den trion? Everton sjunker däremot som en sten i tabellen. Avstängningar och skador har gäckat klubben under senare delen av hösten vilket lett till två inspelade poäng på de sju senaste omgångarna. Helgens insats mot Brentford var ändå ett steg i rätt riktning för Rafa Benítez mannar, men det blev trots det stryk med 0-1. Nu är Richarlison tillbaka från avstängning och det är i alla fall väldigt viktigt för de blåklädda. Med Dominic Calvert-Lewin på skadelistan finns det inte så många andra offensiva hot. Mot Brentford startade Rondón, som knappast har sina bästa dagar framför sig, framför Townsend och Iwobi. Det är ganska långt ifrån Liverpools topptrio. Då satt Cenk Tosun på bänken och att en så misslyckad värvning var det egentligen enda alternativet vid sidan av plan säger en del om hur svag offensiven är. Doucouré var åtminstone tillbaka efter sin skada mot Brentford och det är en oerhört viktig spelare centralt i banan. Tillsammans med Allan ska han kunna ge Fabinho och gänget en match. Totalt sett skiljer det dock väldigt mycket i både kvalité och form mellan dessa två lag. Everton har tre raka inbördes möten utan förlust, men den fina sviten bryts nu. Tvåan spikas. Missar matchen Mason Holgate, Everton (avstängd)

Dominic Calvert-Lewin, Everton (lårskada)

Tom Davies, Everton (knäskada)

Roberto Firmino, Liverpool (knäseneskada)

Harvey Elliott, Liverpool (vristskada) Osäker till spel Yerry Mina, Everton (knäseneskada)

André Gomes, Everton (vadskada)

Naby Keïta, Liverpool (knäseneskada)

Joe Gomez, Liverpool (vadskada)

Curtis Jones, Liverpool (ögonskada)

Höjdaren! - 9. Real Madrid - Athletic Bilbao Tuff match i den spanska huvudstaden Real Madrid var på väg mot poängförlust mot Sevilla efter att Rafa Mir satt dit 1-0 tidigt i matchen. Karim Benzema kvitterade efter en halvtimme och sedan dröjde det länge innan avgörandet föll. Till sist var det brassen Vinícius Júnior som slog till med ett riktigt drömmål. Efter att i många år ha varit känd som en spelare med hög potential men som är en riktig målsumpare börjar Vinícius nu bli mer effektiv och ta steget upp till den yppersta världseliten. Målet var hans nionde i ligan och därmed ligger brassen tvåa i skytteligan bakom lagkamraten Benzema. En dödlig duo som är svår att hålla i schack i 90 minuter. Överhuvudtaget mår Real ganska bra just nu då det bara är Ceballos och Bale som finns kvar på skadelistan. På lördag väntar ett toppmöte borta mot Real Sociedad så det är inte otänkbart att Carlo Ancelotti behöver använda sin trupp och börja rotera lite grann. Athletic Bilbao slog till med en okarakteristiskt målrik match hemma mot Granada, men tre poäng blev det inte. 2-2 slutade det hela, även om 1-1 hade varit mer passande för matchbilden enligt expected goals. Det var baskernas femte raka batalj utan seger och det finns helt klart en del som saknas hos de rödvita. I denna match saknas också Inigo Martínez som är avstängd. Med Dani Vivian tveksam till spel på grund av en skada kan Athletic behöva formera om sin backlinje. Då blir det troligen Unai Núnez och Yeray Álvarez som startar som mittbackar och det är en duo som inte har spelat speciellt mycket tillsammans. Tur då att de styrs bakifrån av landets bästa målvakt, Unai Simón. Framåt ska spelare som Sancet, García, Muniain och Williams kunna hitta på en del. Athletic Bilbao må ha svårt att avgöra matcher mot sämre motstånd, men de brukar alltid stå för helgjutna insatser mot storlagen. Under hösten har de rödvita tagit poäng av Barcelona, Atlético Madrid, Villarreal och Real Sociedad. Dessutom har de bara förlorat fyra av de nio senaste inbördes mötena mot Real Madrid. Ettan är troligast på Estadio Santiago Bernabéu, men då besökarna troligen kommer streta emot bra behöver det garderas tidigt, minst med krysset. Missar matchen Inigo Martínez, Athletic Bilbao (avstängd) Osäker till spel Gareth Bale, Real Madrid (vadskada)

Dani Ceballos, Real Madrid (Vristskada)

Yuri Berchiche, Athletic Bilbao (ljumskskada)

Peru Nolaskoain, Athletic Bilbao (vristskada)

Dani Vivian, Athletic Bilbao (muskelskada)

Asier Villalibre, Athletic Bilbao (knäseneskada)

Toppmötet! - 12. PSG - Nice PSG överstreckas PSG värvade friskt under sommaren och har ett riktigt stjärnspäckat lag. De har fått en hel del kritik under hösten för ett undermåligt spel, bland annat mot Manchester City där parisarna var mer eller mindre utspelade, men Ligue 1 leder giganterna från Paris med tolv poäng. Närmast kommer de från 3-1 borta mot ligajumbon St. Etienne i en match där Sergio Ramos äntligen kunde göra sin debut för klubben. Han bildade då mittlås tillsammans med Marquinhos. En speciell kväll för Ramos och även för Marquinhos som noterades för två av målen när PSG vände 0-1 till 3-1. Detta till stor del tack vare Lionel Messi (som noterades för tre assist) men även för att Sainté åkte på ett rött kort i den första halvleken. Innan utvisningen ledde de grönvita och var väl så bra som huvudstadslaget. Neymar skadade sig med bara minuter kvar av matchen och har förmodligen spelat färdigt under 2021. Ett tungt avbräck såklart. Nice ligger trea i tabellen med 14 pinnar upp till PSG men bara två poäng till tvåan Rennes. Laget från rivieran ser väldigt intressant ut och ska absolut kunna vara med och slåss om en plats i Champions League kommande säsong. Visst blev det förlust hemma mot Metz i den senaste omgången, men det var en match som Nice dominerade fullständigt från start till mål men bara inte fick in bollen. Det finns dock gott om offensiva alternativ hos bortalaget. Mot Metz startade Gouiri och Delort (15 ligamål tillsammans) på topp med Stengs och Kluivert på kanterna. Dessutom hoppade den danska EM-hjälten Kasper Dolberg in i den andra halvleken. Nu är Rosario avstängd på mittfältet, men Schneiderlin kan kliva in bredvid Lemina. I backlinjen styr alltjämt rutinerade Dante. Nice har vunnit fem av sju bortamatcher under hösten och har slagit både Lyon och Lille samt tagit poäng av Monaco. Är PSG inte på topp kan de mycket väl få en olustig överraskning på Parc des Princes. Ettan streckas såklart hårt, men här skulle det mycket väl kunna skrälla. På större system väljer jag att plocka med alla tecken där tvåan kommer rensa magiskt. Missar matchen Neymar, PSG (vristskada)

Julian Draxler, PSG (muskelskada)

Ander Herrera, PSG (knäseneskada)

Alexandre Letellier, PSG (muskelskada)

Pablo Rosario, Nice (avstängd) Osäker till spel Georginio Wijnaldum, PSG (knäskada)

Mauro Icardi, PSG (muskelskada)

Marco Verratti, PSG (muskelskada)

Youcef Attal, Nice (muskelskada)

Robson Bambu, Nice (vristskada)

Evann Guessand, Nice (vristskada)