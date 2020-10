"Derbyspöket lever vidare"

Det blev ingen lycka under torsdagen utan andelssystemet stannade vid nio rätt. Lite stolpe ut för tillfället men när det vänder hoppas jag det vänder rejält. Varför inte redan under söndagen? Europatipset ser magiskt ut med finfint värde i var och varannan match där lag som Fulham, Sheffield United och Varberg ska ha bra chans att skrälla. Jobba in 13 tillsammans med mig och köp en andel via länken här nedan!