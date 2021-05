"Djurgården vinner derbyt - hetare än Hammarby"

Derbyt! - 4. Hammarby - Djurgården

Djurgården är starkast

Vilken fantastisk start på säsongen Djurgården har fått. Fem segrar på sex omgångar och en klar ledning i tabellen. Närmast kommer Blåränderna från en match mot ett coronadrabbat Östersund. En tillställning som stockholmarna dominerade från start till mål och i ärlighetens namn var 2-0 i underkant. Chilufya noterades för sitt andra mål för säsongen och är väldigt viktig för DIF med sin snabbhet i djupled.

Mot ÖFK klev Une Larsson och Schüller av med skadekänningar, men de senaste rapporterna talar om att båda ska vara tillgängliga i derbyt. Detsamma gäller Hampus Finndell och Albiot Ademi som stått över ett par matcher. Finndell kan mycket väl kliva in på mittfältet istället för Edwards. Annars är den största frågan hur mycket tålamod tränarduon har med Kalle Holmberg på topp. Strikern har svårt att hitta nätet och bakom honom står Emir Kujovic och stampar.

Hammarby var mer eller mindre utspelade av Varberg under den första timmen och att det bara stod 0-1 i baken kan de grönvita tacka turen och en storspelande David Ousted i målet. Dansken var makalöst bra och ska hållas som den stora matchhjälten. För seger blev det efter att Bajen tryckt in tre baljor under matchens sista halvtimme. En skön seger för Hammarby som därmed hänger på i toppen.

Det spelas som bekant fotboll på gräs i Varberg och det kändes som att Hammarby hade svårt att hantera det underlaget. Hemma på Tele2 har de tagit sju pinnar på tre matcher. Det är inget snack om att Bajens största tillgång är deras trio längst fram där Selmani och Ludwigson hugger på allt medan Amoo är en riktig joker. Mot Varberg snodde Amoo ett solklart mål av Ludwigson som värsta Pippo Inzaghi, något den blonde göteborgaren såg mindre nöjd ut med.

Dessa två lag möttes semifinalen i cupen för en dryg månad sedan och då var det de grönvita som avgick med segern med 1-0. Hammarby hade en hel del tur vid sitt mål då och efter den fullträffen skapade Djurgården mängder av chanser utan att få in bollen. Det råder som bekant ingen hemmaplansfördel här då båda lagen huserar på Tele2 Arena. Djurgården känns hetare och jag väljer att spika tvåan.

Missar matchen

Axel Wallenborg, Djurgården (axelskada)

Erik Berg, Djurgården (knäskada)

Jesper Nyholm, Djurgården (tåskada)

Linus Tagesson, Djurgården (oklart)

Osäker till spel

Paulinho, Hammarby (knäskada)

Titeljakten! - 6. Athletic Bilbao - Real Madrid

Real tar en nödvändig seger

Med två omgångar kvar av La Liga känns det som att vi kan räkna bort Barcelona från kampen om ligatiteln. Det lär stå mellan Atlético Madrid (80 poäng) och Real Madrid (78). I Spanien är det inbördes möten som räknas före målskillnad och då Real har tagit fyra poäng mot Atlético under säsongen så räcker det att komma upp på samma poängantal för att Zidanes mannar ska ta hem serien för andra året i rad.

Då är det bara segrar som gäller i de avslutande matcherna och Marängerna imponerade under torsdagen. Då kördes svårspelade Granada över med 4-1 på bortaplan. Odriozola, som tidigare varit skadad, kunde då hoppa in och ytterbacken noterades för en fullträff. Viktigt att få in honom i spel när Carvajal och Mendy finns på skadelistan samtidigt som Marcelo har hamnat i bråk med Zidane. Det återstår att se om brassen tas till nåder till denna tillställning.

Varane och Ramos ser också ut att saknas igen, men Militao och Nacho gör det helt okej i mittförsvaret. På mittfältet vilades Toni Kroos helt och hållet mot Granada då unga talangen Marvin Park fick chansen från start. Nu lär den rutinerade tysken ta plats bredvid Modric och Casemiro igen och det är en minst sagt rutinerad trio. Längst fram är det som vanligt Benzema som ska göra det, även om både Rodrygo och Vinícius Júnior har blixtrat till under säsongen.

Athletic Bilbao föll borta mot Huesca efter en riktigt svag insats. Baskerna var mer eller mindre utspelade i den matchen och förtjänade absolut ingenting mer än vad de fick. Innan dess spelade de rödvita 2-2 hemma mot Osasuna och det känns som att det finns en och annan spelare i truppen som längtar efter semestern. Lirare som Muniain och Capa är fortfarande skadade och det är jobbiga avbräck.

Senast lagen möttes var i Supercupen i januari och då vann Bilbao med 2-1. I ligasammanhang har de dock inte haft samma lycka på senare år. Real har elva raka fajter mot Athletic i seriespel utan att förlora. När gästerna nu måste plocka tre poäng för att fortfarande ha chansen till ligatiteln, medan hemmalaget inte har något att spela för, känns tvåan given. Stannar den under 65 procent är det en vettig spik.

Missar matchen

Iker Muniain, Athletic Bilbao (muskelskada)

Ander Capa, Athletic Bilbao (knäskada)

Inigo Lekue, Athletic Bilbao (corona)

Oier Zarraga, Athletic Bilbao (knäskada)

Peru Nolaskoain, Athletic Bilbao (vristskada)

Yeray Álvarez, Athletic Bilbao (muskelskada)

Yuri Berchiche, Athletic Bilbao (muskelskada)

Sergio Ramos, Real Madrid (knäseneskada)

Raåhaël Varane, Real Madrid (muskelskada)

Lucas Vázquez, Real Madrid (muskelskada)

Ferland Mendy, Real Madrid (vadskada)

Dani Carvajal, Real Madrid (knäseneskada)

Höjdaren! - 12. Villarreal - Sevilla

Svårtippat på Estadio de la Cerámica

Kampen om Europa League-platserna i La Liga är oerhört raffinerad. Femman och sexan får spela i den näst finaste av Europas turneringar kommande säsong medan sjuan får delta i nystartade Europa Conference League. Inför den 37:e omgången ligger Real Sociedad femma med 56 inspelade poäng medan Real Betis och Villarreal båda ståtar med 55 pinnar vardera. Det är långt ner till åttan Celta Vigo så det kommer stå mellan dessa tre lag.

Villarreal valde som väntat att stoppa in sina ordinarie pjäser igen när de ställdes mot Valladolid på bortagräs. Det slutade 2-0 till de gulklädda efter att Moreno och Capoue tryckt in varsin boll. Den sistnämnda placerade in sitt mål vackert via stolpen och gjorde en fin match på mittfältet. Han får Emery dock klara sig utan nu då fransmannen synades sitt femte gula kort för säsongen och därmed är avstängd.

Det är bara två dagars vila till denna match för hemmalaget och sett till hur Unai Emery har hanterat sin trupp tidigare borde det innebära en del ändringar från matchen mot Valladolid. Alla spelare behöver hållas fräscha till Europa League-finalen senare under våren. Dessutom är Foyth och Chukwueze fortfarande skadade. Lirare som Nino, Pino och Estupinan kan mycket väl få speltid här.

Sevilla skulle kunna passera Barcelona i tabellen och klättra upp till en tredjeplats, men mer än så har Lopeteguis mannar inte att spela för. Kvalitén som finns i truppen är dock odiskutabel. Närmast kommer de från en seger mot Valencia och innan dess spelade andalusierna 2-2 mot Real Madrid. Truppen är skadefri och då får vi troligen se klasslirare som Rakitic, Ocampos och En-Nesyri från start.

Sevilla har bara förlorat en av sina tolv senaste tävlingsmatcher och har dessutom fått en dags längre vila till denna match. Oddsbolagen väger in motivationsfaktorn och sätter ut Villarreal som favoriter, men jag har svårt att köpa det. Sevilla är tyngre i grunden och tar poäng på Estadio de la Cerámica. Med X2 är vi i hamn.

Missar matchen

Étienne Capoue, Villarreal (avstängd)

Juan Foyth, Villarreal (knäseneskada)

Samuel Chukwueze, Villarreal (höftskada)

Vicente Iborra, Villarreal (knäskada)