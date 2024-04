Efter den sanslösa förlusten - United förlorar rivalmötet också

Att tänka på

Kupongen innehåller 3,5 miljoner i jackpot.

Tottenham övertygar inte just nu och jag vill inte blindspika ettan mot ett Nottingham på uppgång. Krysset åker med som komplement.

Juventus gynnas av en dags längre vila än Fiorentina, men det rättfärdigar inte att ettan drar över 65 procent. Gardera!

Atalanta gick i veckan på pumpen i den första cupsemin mot Fiorentina. Med slitna ben är La Dea en favorit i fara mot Cagliari.

Nantes är på samma nivå som Lyon sett till xPTS. Den betrodda tvåan lockar minst.

Monaco har bara vunnit ett av de tre senaste inbördes mötena med Rennes.

Övriga spikförslag

Napoli - 0-3 i nacken mot Atalanta var inget muntert resultat för Napoli. Man ska dock ha med sig att prestationen var dominant och en annan dag hade de regerande mästarna fått med sig minst en poäng från tillställningen. Sett till underliggande siffror har Napoli presterat i enlighet med ett topp 3-lag och jag utesluter inte att de ljusblå står för en stark avslutning i jakten på en Europaplats. Kvaratskhelia sägs vara tillbaka i träning och gör han radarpartnern Osimhen sällskap i offensiven får Monza svårt att hänga med. Värdarna trivs normalt som bäst i den här typen av matcher, men jag tror inte att grabbarna från Formel 1-meckat har en push i sig under de sista omgångarna. Pessina är ett stort avbräck och upp till 60 procent är jag beredd att lämna Napoli allena. Spiktvåa.

Reims - Under hösten var Nice det stora succélaget i Ligue 1. Francesco Fariolis mannar toppade finrummet tack vare en robust defensiv, men under vintern och våren har vindarna vänt till en orkan rakt i ansiktet. 1-1-6 på de åtta senaste tävlingsmatcherna vittnar om en djup formsvacka som mycket väl kan förlängas mot ett stabilt Reims. Will Still har coachat värdarna till poängplock mot PSG och Lyon i de två av de tre senaste och däremellan slogs även Metz tillbaka med 2-1. De rödvita är skickliga på att anpassa sig efter sina motståndare och jag ser Stills manskap som en outsider i kampen om Europaplatserna. Till vad som ser ut att bli helt jämna streck lockas jag av ettan. Fräck chansspik till vänster.

Avstängningar på tipset

Paul Pogba (Juventus)

Nicoló Fagioli (Juventus)

Papu Gómez (Monza)

Matteo Pessina (Monza)

Giangiacomo Magnani (Hellas Verona)

Mateo Retegui (Genoa)

Teddy Boulhendi (Nice)