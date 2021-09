"Efter skrällförlusten - Manchester United slår tillbaka"

Derbyt! - 1. Tottenham - Chelsea Chelsea visar vilka som bestämmer i London Chelsea har ett par spelmässigt sämre insatser i ryggen, men de får resultaten med sig. Mot Aston Villa hade The Blues ungefär samma xG som sina kombattanter, men rann ändå iväg och vann matchen med klara 3-0. Lukakus briljans blev tungan på vågen då eftersom belgaren stod för två av målen. Även i veckans Champions League-kamp mot Zenit hade Chelsea svårt att komma till, men vann tack vare mål av Lukaku. Hur ska man stoppa denna Lukaku? Det är inte direkt så att gästerna är ofarliga på övriga positioner heller. Mot Zenit startade Ziyech och Mount strax bakom strikern medan Kai Havertz hoppade in. Den unge tysken avgjorde Champions League-finalen för några månader sedan och har visat med det tyska landslaget vilken otrolig talang han besitter. Överhuvudtaget har Tuchel många alternativ på alla positioner då endast Kanté och Pulisic finns på skadelistan. Tottenham har desto större bekymmer att handskas med. Förra helgen åkte de på en riktig stjärnsmäll mot Crystal Palace på Selhurst Park. 3-0 slutade den matchen till Örnarnas favör och det kan förklaras av att flera spelare saknades. Tanganga fick dessutom syna det röda kortet och är avstängd här. Problemen fortsatte under torsdagen när Spurs spelade 2-2 mot Rennes i Europa Conference League. Bergwijn och Lucas tvingades båda bryta matchen då och är tveksamma till att kunna delta i derbyt. Dessutom har Espírito Santo frågetecken kring oerhört viktiga Heung-Min Son som dras med en vadskada. Eric Dier kan räknas bort helt och hållet och det gör att mittförsvaret måste göras om igen. Tottenham har haft fyra olika mittbackspar på de fyra senaste tävlingsmatcherna. Davinson Sánchez, Christian Romero och Giovani Lo Celso har tränat med en Spurs-coach i Kroatien sedan den senaste landslagssamlingen för att slippa isoleras och missa träningar i England. De får återvända till de brittiska öarna 24 timmar innan matchen mot Chelsea och lär gå rakt in i elvan. En viktig boost för de vitklädda, men jag har svårt att se hur det ska räcka. Chelsea är bättre på alla positioner och vinner detta. Tvåan singlas. Missar matchen Japhet Tanganga, Tottenham (avstängd)

Eric Dier, Tottenham (benskada) Osäker till spel



Steven Bergwijn, Tottenham (mjukdelsskada)

Ryan Sessegnon, Tottenham (mjukdelsskada)

Lucas, Tottenham (vristskada)

Heung-Min Son, Tottenham (vadskada)

Bortafavoriten! - 2. West Ham - Manchester United Tuff match i London Victor Nilsson Lindelöf är klart tredjeval i Manchester Uniteds mittförsvar efter att Varane värvades in. Fransmannen och Maguire går före när alla är hela. Därför är det viktigt för den svenska kaptenen att verkligen ta chansen när han får den. Det fick han i veckans Champions League-match mot Young Boys som slutade med en 1-2-förlust. Visst präglades den kampen av en tidig utvisning på Wan-Bissaka, men Nilsson Lindelöf var inte speciellt lyckosam och lär bara ha spelat sig längre från startelvan. Cristiano Ronaldo stod för målet mot schweizarna och portugisen har därmed nätat tre gånger på sina två matcher för klubben. Det har verkligen gett välbehövlig spets till de rödklädda att få in den livs levande klubblegendaren. Med lirare som Fernandes, Pogba, Sancho och Greenwood bakom kommer det vara svårt att stoppa Solskjaers mannar när de stormar fram. Däremot har Manchester United problem på det centrala mittfältet där Fred verkligen inte varit lyckosam. Efter en flygande start på säsongen har West Ham stannat av lite och kommer nu närmast från kryss mot både Southampton och Crystal Palace. En missräkning för The Hammers då det är två lag de ska ha bakom sig i tabellen. Michail Antonio fick syna det röda kortet mot The Saints och är därmed avstängd. Det är ett blytungt avbräck för David Moyes då Antonio stundtals sett helt ostoppbar ut och faktiskt leder skytteligan. Frågan är hur Moyes väljer att formera sitt lag nu för det kryllar inte direkt av centrala anfallare i truppen. Möjligen får Vlasic chansen på topp med Benrahma, Fornals och Bowen bakom. Ingen dålig uppställning och då finns även Lanzini och Yarmolenko att tillgå. På mittfältet är Rice och Soucek helt givna och dessutom skulle det inte förvåna om Kurt Zouma kliver in i mittförsvaret och gör sin första Premier League-match för klubben. West Ham hade också en Europamatch i veckan. För huvudstadslaget var det Dinamo Zagreb som väntade i Kroatien och till skillnad från Tottenham klarade The Hammers av den uppgiften strålande. De vann med 2-0 och gjorde en riktigt stabil bortamatch. Moyes valde då att spela en ganska ordinarie elva och det bör ha slitit en del på spelarna som får två dagar kortare vila än Manchester United här. Det gör att jag tycker X2 är av högsta prioritet även om tvåan överstreckas en hel del. På andelssystemet är det dock inte alls omöjligt att jag även plockar med ettan. Missar matchen Michail Antonio, West Ham (avstängd)

Winston Reid, West Ham (knäskada)

Marcus Rashford, Manchester United (axelskada)

Amad Traoré, Manchester United (lårskada)

Edinson Cavani, Manchester United (muskelskada) Osäker till spel Phil Jones, Manchester United (knäskada)

Alex Telles, Manchester United (vristskada)

Scott McTominay, Manchester United (ljumskskada)

Höjdaren! - 4. Juventus - Milan Juventus tar första trepoängaren Juventus har verkligen fått en tuff start på sitt ligaspel. Krysset mot Udinese i premiären har följts upp av förluster mot Empoli och Napoli. De svartvita måste börja plocka poäng nu om de inte ska hamna för långt efter från början. Storsegern borta mot Malmö FF i Champions League var åtminstone ett steg i rätt riktning och där fick den notoriske målsumparen Morata göra en balja, även om det var med en smalbensträff. Viktigt för hans självförtroende. Moratas samarbete med Dybala fungerade bra i Skåne och Allegri är säkert frestad att fronta samma duo igen. Samtidigt är Federico Chiesa tillbaka från sin skada och med tanke på den form han visat upp i både klubblag och landslag det senaste året är det en svårpetad spelare. Möjligen kan ha ta plats på vänsterkanten istället för Rabiot om Allegri vill satsa mer offensivt. Annars går det också att vila Cuadrado från start och sätta Chiesa på högerkanten. Mycket att tänka på för Juve-coachen. Milan ligger redan åtta pinnar före Juventus i tabellen efter att ha vunnit samtliga sina kamper. Zlatan Ibrahimovic nätade mot Lazio förra helgen men skadade sig direkt igen och saknades i veckans Champions League-fajt mot Liverpool. Ante Rebic startade på topp då och blev också målskytt i 2-3-förlusten. Det står mellan kroaten och Olivier Giroud om vem som ska lägga beslag på anfallspositionen. Två vitt skilda spelartyper. I övrigt bör vi få se Bennacer och Kessié på det defensiva mittfältet och det är en duo som känner varandra väl. Kjaer och Tomori tar hand om försvaret medan nye Mike Maignan tar plats mellan stolparna. Keepern från Lille var riktigt bra mot Liverpool för några dagar sedan även fast han fick släppa tre bollar förbi sig. Bland annat räddade han en straff och dessutom returen från samma straff. Milan vann med 3-0 när lagen möttes här i våras och kommer säkert rulla bilder från den tillställningen inför söndagens kamp. Jag tror dock att det är Juventus som kommer ut bäst denna gång. “Den gamla damen” måste ta tre poäng för att inte bli allt för akterseglade redan från start och med i stort sett samtliga kanoner tillgängliga tror jag att de löser biffen. Ettan spikas! Missar matchen Arthur, Juventus (muskelskada)

Kaio Jorge, Juventus (muskelskada)

Mattia De Sciglio, Juventus (oklart)

Rade Krunic, Milan (muskelskada)

Zlatan Ibrahimovic, Milan (hälseneskada)

Tiemoué Bakayoko, Milan (vristskada)