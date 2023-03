"El Clásico - Barca sätter Real Madrid på plats"

Derby d’Italia! - 4. Inter - Juventus

Inter befäster sin Champions League-plats (till Europatipset)

Inter hade verkligen en tuff uppgift i veckans Champions League då de ställdes mot Porto på bortaplan. De blåsvarta lyckades på något vis försvara sin 1-0-ledning från hemmamatchen trots ett rejält tryck mot den egna buren i slutskedet av matchen. Då ven bollar i både stolpe och ribba, men till sist var det Simone Inzaghi och hans mannar som kunde jubla. Viktigt för självförtroendet.

Nu gäller det att börja prestera även i ligan för att säkra platsen till nästa års Champions League. I Serie A har Inter förlorat två av sina tre senaste bataljer och närmast kommer de från 1-2 mot Spezia. Det var dock en match där Inzaghis manskap vann xG med 4,04 - 1,06. De marginalerna blir svårt att ha emot sig igen. Bastoni och Gosens ser ut att saknas, men i övrigt är hela truppen tillgänglig och då är det en riktigt stark hemmaelva som springer ut på plan.

Juventus hade det inte riktigt lika tufft i sin Europamatch då deras motståndare Freiburg fick ett rött kort redan i den första halvleken. Efter det kunde Zebrorna ta det lugnt och mest knacka runt bollen. Glädjande att Federico Chiesa fick göra ett inhopp och dessutom hitta nätet för första gången sedan januari månad. Det är en spelare som Juve kommer behöva i slutskedet av säsongen.

Dusan Vlahovic målade från straffpunkten mot Freiburg och serben behöver få igång målskyttet även i ligaspelet. Där har Dusan inte hittat rätt på över en månad. När Sampdoria slogs tillbaka med 4-2 i den förra omgången missade han istället en straffspark. Rabiot glänste då med dubbla baljor medan Ángel Di María saknades på grund av en känning i låret. Argentinaren ska dock vara tillbaka till denna fajt och det är viktigt för gästerna.

Juventus har kämpat på bra trots sina 15 minuspoäng och har inte speciellt långt upp till en Europaplats i Serie A. Detta är dock en av de absolut tuffaste uppgifterna som finns i Italien. Inter må ha hackat en del mot slutet, men det finns enormt med kvalité i anfallare som Martínez, Lukaku och Dzeko. Får de bara siktet rätt inställt bör gästerna från Turin få problem. Stannar ettan under 60 procent är det en vettig spik.

Missar matchen

Alessandor Bastoni, Inter (lårskada)

Robin Gosens, Inter (muskelskada)

Dalbert, Inter (knäskada)

Moise Kean, Juventus (avstängd)

Leonardo Bonucci, Juventus (benskada)

Paul Pogba, Juventus (muskelskada)

Alex Sandro, Juventus (muskelskada)

Arkadiusz Milik, Juventus (muskelskada)

Kaio Jorge, Juventus (hälseneskada)

Derby della Capitale! - 5. Lazio - Roma

Roma drar det längsta strået (till Europatipset)

Det italienska huvudstadsderbyt är alltid ett av de häftigaste under den europeiska fotbollssäsongen och denna gång är det något alldeles extra. Båda lagen slåss om en Champions League-plats och det skiljer för tillfället två poäng till Lazios fördel. Roma har halkat ner till en femteplats efter att ha torskat mot både Sassuolo och Cremonese i närtid. Mourinho behöver jobba med att få till en jämnhet i prestationerna.

När det vankas motstånd från den övre halvan har Roma däremot vaknat till liv. De har besegrat Juventus och Real Sociedad på Stadio Olimpico i närtid och båda gångerna har Mourinho inte haft någon press på sig att föra spelet. Det passar portugisen bra och samma sak är det nu. Kumbulla är avstängd, men Mancini kan gå in bredvid Ibanez och Smalling utan att det stör för mycket. Längre fram i banan bör Pellegrini, Dybala och Abraham få speltid och det räcker långt.

Precis som Roma hade Lazio bortamatch i Europa i torsdags, men till skillnad från sina rivaler åkte de ljusblå ut. AZ Alkmaar och framför allt Jesper Karlsson blev för svåra för italienarna. I Serie A har det gått bättre med tio inspelade poäng på de fyra senaste omgångarna. Förra helgens batalj mot Bologna slutade dock 0-0 och då hade Sarris gäng stora problem med att komma till farliga chanser.

En anledning till detta är att Ciro Immobile och Lazios målkung missar derbyt också. Ett hårt slag då det inte finns någon riktig ersättare i truppen. Det naturliga är att spela Pedro, Zaccagni och Felipe Anderson på topp istället, men ingen av dessa är någon naturlig målskytt på samma sätt som Immobile. I övrigt får Lazio klara sig utan Matias Vecino denna söndag då han är avstängd.

Dessa huvudstadsderbyn har ett sätt att leva sina egna liv på och det är svårt att veta vad som väntar. Jag tror dock att Immobiles skada sätter stora käppar i hjulet på Sarris gäng som får svårt att bryta igenom Romas stabila försvar. Samtidigt ser offensiva genier som Pellegrini och Dybala till att det smäller när väl Roma får en chans. Jag tror Roma gör ett statement och passerar sin granne i tabellen. Tvåan är en häftig värdespik.

Missar matchen

Matias Vecino, Lazio (avstängd)

Ciro Immobile, Lazio (knäseneskada)

Marash Kumbulla, Roma (avstängd)

Ola Solbakken, Roma (knäskada)

Osäker till spel

Ebrima Darboe, Roma (knäskada)

TILL EUROPATIPSET

El Clásico! - 7. Barcelona - Real Madrid

Barcelona avgör spanska ligan (till Europatipset)

Barcelona hade väldigt svårt att bryta ner Athletic Bilbao på San Mamés även fast Robert Lewandowski överraskande nog var tillbaka i startelvan. Raphinhas mål på övertid i den första halvleken blev dock matchens enda och Barca kunde räkna in ytterligare tre poäng. Nu skiljer det nio pinnar ner till Real Madrid och blir avståndet tolv denna söndag får vi nog säga att spänningen är borta.

Den stora nyckeln denna säsong har varit det extremt fina försvarsspelet. Åtta insläppta mål på 25 matcher i en liga som La Liga är oerhört imponerande. Visst var nollan på San Mamés bräcklig då Williams fick ett mål bortdömt i slutskedet, men utöver det skapade inte baskerna speciellt mycket. Christensen och Koundé förtjänar beröm och nu är dessutom Araújo tillbaka från avstängning. På mittfältet kan vi mycket väl få se Pedri igen då han har tränat under veckan och ska vara fullt återställd.

Real Madrid visade tidigare i veckan rutin när de utan några större problem avfärdade Liverpool i den spanska huvudstaden. De vitklädda höll huvudet kallt och lät britterna springa av sig innan Benzema passade in 1-0 i den andra halvleken. En mycket fin insats där mittbackarna Militao och Rüdiger var påkopplade till tusen. Det behöver de vara igen om de ska kunna hålla reda på Lewandowski.

Mot Liverpool var Modric mäktig på mitten och Camavinga hittade fram med den ena fina passningen efter den andra. Vinícius Júnior var hela tiden nyttig med sin snabbhet och Benzema stod för det mesta rätt. När Real spelar på det sättet har de få övermän i världsfotbollen. Det har dock inte alls sett lika bra ut i ligaspelet denna säsong och speciellt inte på bortaplan där endast två segrar finns noterade på de fem senaste seriematcherna.

Barcelona har redan besegrat Real Madrid två gånger under 2023, i Supercupen och i Copa del Reys första semifinalmöte, och ståtar med tre segrar de fyra senaste gångerna lagen mätt svärd. Det kommer vara mäktig stämning på Camp Nou och jag tror, som jag flaggade för i rubriken, att Barcelona avgör La Liga under söndagen med ännu en seger. Stannar ettan under 50 procent är det en vettig spik.

Missar matchen

Ousmane Dembélé, Barcelona (muskelskada)

Osäker till spel

David Alaba, Real Madrid (knäseneskada)

TILL EUROPATIPSET