"Enkel seger - Bales Wales faller mot världsettan"

Världsettan! - 1. Belgien - Wales Belgien vinner klart I grupp E kommer kampen om de två översta platserna stå mellan Belgien, Wales och Tjeckien. De två förstnämnda möts redan i premiären och visst ska belgarna vara enorma favoriter. Hemmanationen är rankad etta i världen och tog brons vid det senaste världsmästerskapet. Det är också ett landslag som har vunnit 16 av sina 17 senaste tävlingsmatcher och gick igenom EM-kvalet med tio raka segrar. Värdnationen fick i dagarna redo på att Lukaku kan ansluta till landslaget. Ett smärre utbrott av coronasmittan i Inter gjorde den saken osäker, men nu är anfallsstjärnan spelklar. Viktigt för Belgien när Eden Hazard saknas. Med Lukaku, Mertens och De Bruyne i offensiv riktning lär det bli mål framåt. I övrigt är det viktigaste att hitta ett bra mittfältspar sedan Axel Witsel skadat sig så allvarligt så han missar sommarens EM-slutspel. Troligen startar Dendoncker och Tielemans centralt medan De Bruyne får en fri roll. Wales är en nation på uppgång. De ska delta i sommarens mästerskap och vann sin grupp i Nations League före Finland och tar därmed plats i A-divisionen nästa gång den tävlingen går av stapeln. Drakarna har dock åkt på ett blytungt avbräck då Aaron Ramsey inte kan delta på grund av en skada han dragit på sig i Turin. Då det är lagets stora härförare är det såklart en spelare som kommer saknas. Istället får gästerna förlita sig på sin kärna av spelare från Tottenham. Joe Rodon, Ben Davies och Gareth Bale bör alla starta där den sistnämnda är det stora hotet framåt. Bale och Daniel James är spelare som inte är helt enkla att fånga in och där ligger Wales största hopp. I övrigt är det dock ett ganska mediokert lag britterna reser till Belgien med där de flesta spelarna hör hemma i lägre divisioner. Det är stor skillnad mellan dessa två landslag. Roberto Martínez har minst två världsklasspelare på varje position och här kommer belgarna ta tag i taktpinnen redan från start. När lagen möttes i EM-kvartsfinalen 2016 vann faktiskt Wales med 3-1, men en sådan skräll får vi inte bevittna denna gång. Belgien visar hur bra det är och vinner enkelt. Ettan spikas trots hård streckning.

Världstvåan! - 2. Frankrike - Ukraina Frankrike streckas lite för högt De regerande världsmästarna Frankrike kliver in i kvalet mot huvudkonkurrenten om förstaplatsen i kvalgruppen. Det är en grymt stark trupp Les Bleus har till sitt förfogande och här finns alla stjärnor med. Offensivt är det en otrolig samling spelare Deschamps har att välja mellan. Giroud, Griezmann och Mbappé har varit förstavalen tidigare, men även Ben Yedder, Coman och Martial har hög kapacitet. Bakåt går det däremot att hota Frankrike. I deras senaste landskamp hemma mot Sverige släppte de blåklädda som bekant in två mål och utöver dessa baljor skapade svenskarna en del chanser. Varane är den klara ledaren i backlinjen, men han har varit skadad en hel del och frågan är hur formstark mittförsvararen egentligen är. Kimpembe, Lenglet och Zouma är inga klockrena alternativ att ha bredvid. Ukraina är en nation på stark frammarsch som på senare år har besegrat länder som Spanien, Schweiz och Portugal i tävlingsmatcher. Förbundskapten Shevchenko har nu tagit ut en trupp full av profiler. Det offensiva mittfältet ser ruggigt intressant ut med lirare som Yarmolenko, Konoplyanka, Zinchenko och vänstersläggan Malinovskyi. Det är alla spelare som ska kunna hota Frankrikes backlinje. Sedan Shevchenko själv slutade har de blågula haft svårt att hitta en pålitlig striker längst fram, men här finns två spännande alternativ. Den naturaliserade brassen Júnior Moraes har visat vad han kan i Europaspelet med sitt Shakhtar Donetsk. Dessutom finns här Yaremchuk som vräker in mål i den belgiska ligan. Ukrainas stora utmaning blir istället att lyckas hålla tätt. Det lyckades de inte direkt med när länderna möttes i en träningsmatch för ett halvår sedan. Frankrike vann nämligen då med hela 7-1! Det ska dock sägas att det var ett reservbetonat Ukraina som ställde upp då och vi lär få se ett betydligt bättre och mer påkopplat bortalag den här gången. Givetvis är ettan troligast på Stade de France, men när den är upp kring 90 procent vill jag gärna få med krysset också. Ukraina är luriga!

Derbyt! - 7. Slovenien - Kroatien Ovisst möte i Ljubljana Det är ett stekhett möte som vi ska titta till härnäst när grannländerna Slovenien och Kroatien ställs mot varandra. Kroatien tog som bekant VM-silver senast det begav sig, men har sedan dess blandat och gett en del. I EM-kvalet fick de schackrutiga stryk av Ungern och kryssade mot Azerbajdzjan och i Nations League hade de rödvita också svårt att imponera. Kroatien stannade kvar i högstadivisionen på Sveriges bekostnad tack vare bättre målskillnad, men det var Blågult som var det bättre laget i båda de inbördes mötena. Nu fanns det frågetecken om Perisic och Brozovic kunder komma på grund av coronasmittan i Inter, men de ska båda finnas tillgängliga. Tillsammans med Kovacic, Modric, Kramaric, Pasalic och Orsic finns det minsann att välja bland för Zlatko Dalic. Bakåt är bredden betydligt sämre. Vida, Lovren och Caleta-Car är inga världsspelare i mittförsvaret. Slovenien har under en längre period haft märkligt svårt att prestera de resultat som de borde klara av. Spelargruppen är trots allt av väldigt hög klass. Josip Ilicic är tillbaka i landslaget och i sina bästa stunder är det en gudabenådad fotbollsspelare. Zajc och Kurtic är två stabila mittfältare som till vardags spelar i Serie A och på topp hittas Andraz Sporar. Strikern är utlånad till Braga denna vår efter att ha svårt att ta plats i Sporting under hösten. Hos Ärkebiskoparna har det inte heller blivit så mycket speltid mot slutet och frågan är hur det står till med självförtroendet. Sloveniens backlinje är den svagaste lagdelen, men å andra sidan har de en av världens bästa målvakter i Jan Oblak som står bakom. Han kan ibland spika igen målet fullständigt och det skulle behövas nu. Slovenien gjorde ett bra Nations League där de slutade etta i sin grupp i tredjedivisionen före Grekland. Visst, motståndet var inte det svåraste, men det var ändå en välbehövlig framgång efter en lång ökenvandring av landslaget. I sina bästa stunder har de kapacitet till att stå upp mot större nationer och här streckas tvåan lite väl hårt. Jag väljer att plocka med alla tecken redan från start och jobba in skrällen!