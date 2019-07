"Europakvalet - AIK vänder och vinner"

Vänskapsmatchen! - 2. Arsenal - Bayern München

Fördel Bayern i Kalifornien

Under Kaliforniens varma sol ska Arsenal och Bayern München spela en match i International Champions Cup som den traditionsenliga försäsongsturneringen heter. Detta är två lag som möttes en hel del i Champions League för några år sedan och då blev The Gunners överkörda med 1-5 tre gånger i rad. Så stora siffror ska det inte behöva bli här.

Arsenal har redan inlett sin USA-turné genom att besegra Colorado Rapids med 3-0. Då fick brasilianaren Gabriel Martinelli direkt göra ett mål för sin nya klubb då han “axlade” in ett hårt inspel från kanten. Skönt för 18-åringen även om det bara var en betydelselös träningsmatch. Det märktes på uppställningen Emery ställde ut från start där Jenkinson, Chambers och målvakten Macey var de enda seniorspelarna från start. Räkna med en betydligt mer rutinerad elva mot Bayern.

Annars har det stormat en hel del kring Arsenal den senaste veckan. Det började med att Laurent Koscielny vägrade följa med laget till USA vilket ledde till ett kraftigt fördömande av Arsenals ledning. I veckan gick också flertalet av Londonlagets supporterorganisationer ut och sågade ägaren Stan Kroenke som de vill få bort från klubben. Det råder ingen harmoni i klubben direkt.

Rob Holding och Héctor Bellerín är fortfarande skadade för britterna medan Iwobi varit iväg med sitt Nigeria på Afrikanska Mästerskapen. Förutom dessa tre, och då Koscielny, ska Arsenal ha samtliga A-lagsspelare tillgängliga till mötet med Bayern.

Även tyskarna kommer med en väldigt stark trupp. Nyförvärvet Benjamin Pavard kan få göra debut för sin nya klubb men däremot har Lucas Hernández lämnats hemma för att rehabilitera en mindre skadekänning. I övrigt känner vi igen det mesta Niko Kovac kan ställa på benen. Lewandowski, Süle, Kimmich, Neuer, Coman och Gnabry är bara några av de stjärnor som är med på resan.

Bayern vann den tyska ligan i fjol och spelare för spelare är det inget snack om att de befinner sig på en högre nivå än Arsenal. Här verkar det dessutom bli hyfsat värde på tvåan och då är det ett måste att inleda där. Samtidigt är detta en träningsmatch med allt vad det innebär och Arsenal har varit i Kalifornien lite längre och har således möjligen acklimatiserat sig bättre. Utgångstvåan bör garderas omgående.

Missar matchen

Rob Holding, Arsenal (knäskada)

Héctor Bellerín, Arsenal (knäskada)

Laurent Koscielny, Arsenal (arbetsvägran)

Alex Iwobi, Arsenal (semester)

Lucas Hernández, Bayern München (skadad)

Svensklaget! - 2. AIK - FC Ararat

Gnaget vänder på steken

Det var en väldigt speciell tillställning som utspelades i Armenien förra veckan. Robert Lundström lyckades då med konststycket att dra på sig två gula kort och en straff, allt innan ens kvarten var spelad. Det var hans första start i AIK-tröjan på ett år och det blev alltså inte speciellt lyckat. Matchen slutade till sist 2-1 till FC Ararat vilket gör att det trots allt ska vara knapp fördel Gnaget nu.

Lundström är avstängd men Per Karlsson är tillbaka från sin skada och tillbaka i matchtruppen. I helgen besegrade AIK Elfsborg med 3-0 hemma på Friends och då visade islänningen Sigthorsson att han kommer bli en viktig pjäs under hösten. Den starka anfallaren tryckte in två bollar och stod dessutom för en assist.

Norling har således en del offensiva alternativ nu då även Goitom och Obasi visat fin form på sistone. Dessutom är norrmannen Elyounoussi livsfarlig i sina löpningar från mittfältet. De svartgula behöver göra mål här för att gå vidare och räkna med att de tar tag i taktpinnen redan från början.

I första mötet var det Petros Avetisyan som stod för båda målen och han är det största hotet även nu. Dessutom är Avetisyan en av endast två armenier som startade senast i denna främlingslegion. Dock är det inte många spelare i gästernas trupp som har några större meriter.

FC Ararat bildades för bara två år sedan och tog i fjol klubbens första ligatitel. Det är inget större konststycke för den armeniska ligan är väldigt lågt rankad av UEFA. De ligger på 44:e plats, precis mellan Luxemburg och Malta. Allsvenskan är en betydligt större liga och ett ordinarie AIK ska köra över motståndet framför hemmafansen. Klar hemmaseger!

Missar matchen

Robert Lundström, AIK (avstängd)

Spiken! - 9. Rosenborg - Linfield

Enkel seger för Rosenborg

Rosenborg fick en enkel lottning i den första omgången av kvalet till Champions League. För motståndet står nämligen Linfield från Nordirland. Första mötet på de brittiska öarna slutade med en stabil 2-0-seger för norrmännen vilket såklart ger dem ett strålande utgångsläge inför fortsättningen.

RBK inledde annars säsongen extremt svagt och låg ett tag nere i den absoluta botten av ligan. Sedan bråkstaken Nicklas Bendtner försvann har det dock sett betydligt bättre ut. Nu kommer de vitsvarta närmast från fyra raka tävlingssegrar. På dessa kamper har de lyckats trycka in elva mål vilket verkligen imponerar.

Hetast av alla har Alexander Söderlund varit. Han har stått för fyra baljor på de tre senaste tillställningarna och är på måljakt även här. Mot Linfields svaga försvar lär det öppna sig lägen. Med spelare som Akintola, Konradsen, Jensen och Lundemo i truppen finns det flera att hålla reda på för nordirländarna.

Linfield vann alltså den inhemska ligan i fjol. Den serien rankas dock av UEFA som den fjärde sämsta i hela Europa. Det säger en del att fjolårets ligatvåa Ballymena nyligen fick stryk mot Malmö FF med hela 0-7.

Gästernas trupp innehåller ingen spelare som hade tagit plats i Rosenborgs startelva. De flesta är halvamatörer och i Trondheim kommer de minst sagt slå rejält ur underläge. Rosenborg är något sämre än Malmö FF och Linfield är något bättre än Ballymena. Några 7-0 lär det således inte bli men tre, fyra bollar vinner norrmännen med.