Experten: "JDT inleder med förlust"

Att tänka på

Kupongen sträcker sig över två dagar och innehåller 3 miljoner i jackpot.

Polen gjorde bort sig i EM-kvalet men får en ny chans i playoff mot ett uselt Estland. Given etta i match 2.

Det råder sällan harmoni runt det bosniska landslaget men jag räknar inte bort värdarna på hemmaplan mot Ukraina.

Ett litet varningens finger ska höjas för Kazakstan mot ett Grekland som inte stortrivs i spelförande kostym.

Match 7 spelas på neutral mark i USA.

Jamaica saknar mängder av tunga pjäser inför Nations League-semin mot USA.

Övriga spikförslag

Israel - Av förklarliga skäl är det neutral mark som gäller när Island drabbar samman med Island i Ungern. Bägge länderna blandade och gav i EM-kvalet där jag ändå blev mest imponerad av israelerna som har ett annat tryck i sin offensiv jämfört med Island. Åge Hareide är en skicklig motivatör men här tror jag inte att MFF:s gamla bas lyckas kräma ur vad som krävs av sina adepter. Island är erkänt svaga utanför vulkanön och jag tror att de blåklädda får svårt att hålla den skicklige Zahavi i schack. Israels rutinerade spjutspets sänker islänningarna på egen hand. Jag singlar ettan till godkänd procent.

Litauen - Mitt i all hysteri av vänskapsmatcher och EM-playoff ska Gibraltar och Litauen göra upp i Nations League. Vinnaren i dubbelmötet stannar kvar i C-divisionen och även fast balterna inte är något märkvärdigt landslag besitter de betydligt mer spets än Gibraltar. Värdnationen är en slagpåse utan dess like som kommer till spel med sargat självförtroende efter totalt 0-20 i baken i matcherna mot Frankrike och Nederländerna. Även om svårighetsgraden sjunker under torsdagen ser jag inte hur Gibraltar ska kunna stå emot. Tvåan är spikbar upp till 75 procent.

Avstängningar på tipset

Renato Gojkovic (Bosnien)

Nuraly Alip (Kazakstan)

Willum Thor Willumsson (Island)

Sergino Dest (USA)

Shamar Nicholson (Jamaica)

Demarai Gray (Jamaica)

José Fajardo (Panama)

Jorge Sánchez (Mexiko)