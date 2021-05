"Final - Lindelöf lyfter sin första pokal med United"

Finalen! - 1. Villarreal - Manchester United United får lyfta bucklan Europa League ska avslutas under onsdagen när Villarreal och Manchester United drabbar samman i Gdánsk. Spanjorerna tog sig hit genom att besegra Arsenal i semifinalen där 2-1 hemma och 0-0 borta gjorde jobbet. Unai Emery är en mästare i denna turnering och gör nu sin femte final. Tre gånger har han vunnit tävlingen med Sevilla och en gång tog han Arsenal till final (förlust mot Chelsea). I ligan gick det sämre för de gulklädda som inte slutade bättre än sjua i La Liga. Seger här skulle förutom en titel innebära att Villarreal får spela i Champions League kommande säsong. Den förmodade startelvan är det inget fel på. Pau Torres och Gerard Moreno är båda med i den spanska EM-truppen och mittfältet med Trigueros, Capoue och Parejo känns stabilt. Dessutom är Bacca och Alcácer två jokrar. Manchester United känns dock snäppet vassare. Ole Gunnar Solskjaer har stundtals fått en del kritik under säsongen, men hans belackare har tystnat i takt med att resultaten blivit allt bättre. En andraplats i Premier League och final i Europa League är inget dåligt facit för den gode norrmannen. I sin avslutande ligamatch för några dagar sedan valde Solskjaer att vila sina ordinarie spelare och då fick svensken Elanga chansen. Han tog den med båda händerna och noterades för ett mål i 2-1-segern. Det lär inte räcka till speltid här, men ändå en härlig upplevelse för ynglingen. Tre av fyra försvarare är helt givna i United. Nilsson Lindelöf, Shaw och Wan-Bissaka kommer starta. Den enda frågan är om det blir Bailly eller Tuanzebe som mittback när Maguire är skadad. Framåt bör det bli Pogba, Fernandes, Rashford och Cavani som får chansen, även om Greenwood har gjort det bra under våren. Cavani dunkade in fyra mål mot Roma i semifinalen och känns stekhet. Premier League är en starkare liga än La Liga och här möts alltså tvåan från England och sjuan från Spanien. Det är skillnad i kvalité mellan trupperna och det bör visa sig i Polen. Jag tror Manchester United går på knock och vinner detta ganska komfortabelt till slut. Stannar tvåan under 60 procent är det en vettig spik att bygga systemet kring. Missar matchen Juan Foyth, Villarreal (knäseneskada)

Samuel Chukwueze, Villarreal (höftskada)

Harry Maguire, Manchester United (vristskada) Osäker till spel Anthony Martial, Manchester United (knäskada)

Phil Jones, Manchester United (knäskada)

Fred, Manchester United (mjukdelsskada)

Storfavoriten! - 9. Bodö/Glimt - Haugesund Ettan streckas lite väl hårt Bodö/Glimt körde över allt motstånd i den norska ligan förra säsongen och vann överlägset. Att de vill vara med och slåss om förstaplatsen igen syns tydligt, tio inspelade poäng på de fyra första omgångarna är starkt jobbat. Det satt dock hårt inne mot Brann tidigare i veckan. 2-1-målet, som blev matchens sista, föll i den 87:e minuten. Patrick Berg och Erik Botheim hette hjältarna då. Mittbacken Marius Lode var också tillbaka i laget efter att ha missat inledningen av säsongen på grund av en skada. Försvararen imponerade så mycket i fjol att han har tagit en plats i det norska landslaget. Sörli, Botheim och Saltnes är andra lirare som håller väldigt hög nivå. Det ska dock sägas att Bodö/Glimt hade en hel del tur mot Brann och att den segern inte var helt rättvis. Haugesund har bara hunnit spela två omgångar hittills och det är inga matcher som bjudit på sprakande fotbollsunderhållning direkt. Båda kamperna har slutat 0-0. Måndagens tillställning mot Stabaek dominerades klart av Haugesund som med lite mer skärpa hade vunnit den matchen. Nu väntar en av säsongens allra tuffaste uppgifter på Aspmyra Stadion, men helt uträknade ska inte besökarna vara. Senegalesen Ibrahima Wadji, som satte dit sju ligamål under 2020, spelade 90 minuter mot Stabaek och är en spelare som kan stå för det oväntade. Han blir uppbackad av Niklas Sandberg som säkerligen en del av er känner igen från hans tid i AIK för 14 år sedan. Även Sandberg nätade sju gånger förra året, hans målmässigt bästa säsong i en högstaliga. Haugesund har inget dåligt lag och kommer inte ge slaget förlorat på förhand. I fjol vann Bodö båda mötena med totalt 10-1, men de gulsvarta var ännu vassare då samtidigt som Haugesund har gått framåt lite. Visst är ettan troligast, men jag köper inte att den ska streckas upp mot 85 procent. Komplettera med rensarkrysset så är vi hemma. Missar matchen Victor Bonface, Bodö/Glimt (knäskada)

Joakim Våge Nilsen, Haugesund (knäskada) Osäker till spel Pernambuco, Bodö/Glimt (sjuk)

Chansspiken! - 12. Stabaek - Brann Brann får äntligen till det Brann har fått en katastrofal start på säsongen. Fem raka förluster och 15 insläppta mål är hemska siffror. Mot slutet har dock laget från Bergen spelat betydligt bättre än vad siffrorna antyder och sanningen är att de har haft en hel del marginaler mot sig. Mot Rosenborg tappades 2-1 till 2-3 under matchens sista tio minuter och mot Bodö/Glimt kom avgörande 2-1 med tre minuter kvar att spela. Offensivt ser det intressant ut med ivorianen Bamba (två mål hittills), den finska landslagsmannen Robert Taylor (ett mål) och det unga svenska nyförvärvet Moonga Simba (noll mål). Det är en trio som de flesta lag i den här serien får svårt att hantera. Kapacitet finns även bakåt då mittbacken Forren har meriter från det norska landslaget medan hans partner Kolskogen har representerat Norge på U17- och U19-nivå. Stabaek såg inte alls bra ut borta mot Haugesund i måndags även om de lyckades lösa en poäng. Det kan de tacka sin svenske målvakt Marcus Sandberg för som stod i vägen för allt som slängdes mot honom. Det var Stabaeks andra match och andra poäng för säsongen efter 2-2 mot Odd i sin premiär. Ännu en match där Stabaek förlorade bollinnehavet och hade marginalerna på sin sida. Herolind Shala, ny från Vålerenga, har fått en del speltid inledningsvis, men haft svårt att få till det. Kosuke Kinoshita, som hade sin bästa säsong i karriären i Halmstad år 2018, känns vassare men är även han mållös så långt. I övrigt finns det en väldigt intressant lirare i Markus Solbakken, son till norska förbundskaptenen Ståle, men han har inte fått speciellt mycket speltid i de två första matcherna. Brann har sett bra ut spelmässigt i de två senaste matcherna mot riktigt svårt motstånd och jag tror att det vänder för dem nu. Stabaek är också något av ett favoritmotstånd då Brann har vunnit fem av de sex senaste inbördes mötena. Det sjätte slutade oavgjort. Värdet sitter klockrent till höger och då är det inget att tveka på. Tvåan är en härlig chansspik. Missar matchen Luc Kassi, Stabaek (knäskada)

Daniel Pedersen, Brann (revbensskada)