Fördel Arsenal när Liverpool gästar

Kupongen innehåller 3,5 miljoner i jackpot.

Chelsea blev asfalterade av Liverpool och jag ställer mig tveksam till att The Blues orkar lyfta sig mot Wolverhampton. X2 missas inte i London.

Nottingham skapade knappt en målchans mot Arsenal och bör få det tufft även mot ett skickligt Bournemouth. Ettan är en tänkbar fulspik.

Napoli står inte att känna igen utan Osimhen vars frånvaro gör det stora favoritskapet mot Hellas Verona tveksamt. Bra skrälläge.

Real Betis lider av ett ansatt truppläge och är enligt mig en favorit i fara mot Getafe.

Osasuna missgynnas av kortare vila än Celta Vigo som är ett häftigt drag i Pamplona.

Jag ser ett svängigt Choc des Olympiques framför mig i match 11. Krysset lämnas således utanför.

Övriga spikförslag

Manchester United - Jag hade lill-feeling för Manchester United mot Wolverhampton. Även om insatsen hade sina skönhetsfläckar fick jag se tillräckligt mycket från Ten Hags gäng för att stärka känslan att The Red Devils är på gång. Rashford och Höjlunds samarbete börjar se bättre ut och på mitten är Mainoo en råvara av absolut högsta kvalitet. Vikten av att ha firma Martínez/Shaw tillbaka i backlinjen ska heller inte underskattas. När Man United vänder hem till Old Trafford tror jag på en stärkt insats när West Ham kommer på besök. David Moyes mannar behövde en straff för att spela lika på ett mot Bournemouth. I övrigt hände inte särskilt mycket i The Hammers offensiv och jag är, som nämnts otaliga gånger, inte särskilt imponerad av gästernas tillvägagångssätt. Framför allt inte när Paquetá fortsatt ser ut att saknas. Till runt 60 procent dundras ettan in.

Atalanta - För en vecka sedan delade Lazio och Napoli (0-0) på äran i en av Serie A:s mest sömniga tillställningar den här säsongen. Akten såg knappt en tillstymmelse till en målchans och även om romarna kan mer än vad de visade senast kommer liknande insatser inte att räcka långt i kampen om Champions League-platserna. Det är för närvarande betydligt mer go i Atalanta. Gasperinis gäng lade sin tredje raka seger i alla tävlingar på hög mot Udinese där De Ketelaere låg bakom bägge målen. Belgaren upplever en renässans i Bergamo där han tillsammans med Scamacca och Miranchuk bildar en svårstoppad trio i de främre leden. När dessa herrar levererar på hög nivå saknas inte Lookman lika mycket. Jag håller Atalanta högre än Lazio och kan därför leva med viss överstreckning på ettan. La Dea spikas.

Avstängningar på tipset

Saïd Benrahma (West Ham)

Paul Pogba (Juventus)

Nicoló Fagioli (Juventus)

Arkadiusz Milik (Juventus)

Danilo Cataldi (Lazio)

Unai García (Osasuna)

Hugo Magnetti (Brest)

Florian Grillitsch (Hoffenheim)