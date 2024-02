"Förmåga att göra bort sig - United förlorar igen"

Veckan avrundas på bästa sätt med ett spänstigt Europatips innehållandes 3,5 miljoner i jackpot. Vägen mot storkovan går via flera europeiska toppligor där Premier League, Serie A och grekiska Super League erbjuder tungviktsmatcher. Höjdpunkten hittas däremot i Abidjan där det är dags för final i Afrikanska Mästerskapen. Vi kör igång!

Höjdaren! - 1. Aston Villa - Manchester United

Tvära kast för Villa - till Europatipset

Jag trodde hårt på Aston Villa inför veckans omspel i FA-cupen mot Chelsea. Det skulle jag inte ha gjort. Unai Emery fick brallorna neddragna av Mauricio Pochettino vars manskap blev det första laget att inte dra på sig en enda offside mot Villa sedan Emerys inträde. Det säger antingen mycket om Chelseas matchplan eller om Aston Villas personalproblem i de bakre leden.

Varken Pau Torres eller Ezri Konsa kom till spel mot Chelsea och det är tveklöst de två spelarna som jag håller högst i The Villans försvar. Spanjoren fanns förvisso med på bänken och är han redo för spel mot Manchester United blir jag inte förvånad om Emery omgående flyttar på Lenglet som inte alls håller samma nivå som Torres. Konza kommer däremot inte till spel då han åkt på en knäskada.

Digne är dessutom tveksam på andra sidan vilket gör mig väldigt spänd på att se hur Emery väljer att hantera sin matchplan under söndagen. Det är ingen hemlighet att Manchester United har sina absoluta styrkor i omställningsspelet där Höjlund, Rashford och Garnacho rastar i stort sett vilken motståndare som helst i en löpduell. Lyckas The Red Devils driva detta till en fight med många kontringar får Villa se upp.

Med det sagt finns det luckor att utnyttja även hos gästerna. Manchester United har en förmåga att gå bort sig när de pressar högt och under Emerys ledning har Villa stundtals varit väldigt skickliga på att spela in bakom sina motståndare. Både i djupled och i planens centrala delar. De defensiva kraven på firma Casemiro/Mainoo kommer att vara enorma och jag blir inte förvånad om Ten Hag väljer att dra hem trupperna när värdarna har bollen.

Gör han inte det tror jag att United får det tufft. Aston Villa har varit urstarka på sin hemmabana under säsongens gång och när ettan ser ut att hålla sig inom rimliga gränser är det främst åt vänster jag blickar. Till runt 40 procent är vänstertecknet tveklöst en vettig spik i denna tidiga analys. På andelssystemet kommer jag inte att stänga dörren för tvåan om det sker procentuella förändringar.

Notabla avbräck

Ezri Konsa, Aston Villa (knäskada)

Tyrone Mings, Aston Villa (knäskada)

Emiliano Buendía, Aston Villa (knäskada)

Jhon Durán, Aston Villa (knäseneskada)

Lisandro Martínez, Manchester United (knäskada)

Anthony Martial, Manchester United (ljumskskada)

Mason Mount, Manchester United (vadskada)

Tyrell Malacia, Manchester United (knäskada)

Osäker till spel

Lucas Digne, Aston Villa (knäseneskada)

Aaron Wan-Bissaka, Manchester United (benskada)

Derbyt! - 2. West Ham - Arsenal

Klar fördel Arsenal på London Stadium - till Europatipset

Efter att ha haft marginalerna med sig i tid och otid åkte West Ham på en käftsmäll borta mot Manchester United. Sett till matchbilden var 0-3 i baken inte befogat, men å andra sidan har David Moyes och dennes adepter sprungit med gudarna alldeles för länge. Enligt Expected Points är West Ham ett lag för den undre halvan och Moyes behöver förnya sina idéer då det inte går att lita på att firma Bowen/Kudus löser biffen varenda gång spelet låser sig.

Paquetá är egentligen ett namn som ska nämnas i samband med duon, men brassen har dragits med en skada och ser även ut att missa Londonderbyt mot Arsenal. Är det någon spelare som hade behövts under söndagen är det Paquetá. Mittfältaren är i stort sett den enda liraren som besitter kvaliteter för att kunna lirka upp Arsenals starka defensiv.

Så länge The Gunners håller Bowen och Kudus i schack har jag svårt att se gästerna släppa till särskilt många målchanser. Tomiyasu är Arsenals kanske bästa en mot en-försvarare mot Kudus och i den fysiska kampen mot Gabriel och Saliba har Bowen inte mycket att hämta. De sistnämnda var instrumentala i 3-1-segern mot Liverpool där även firma Rice/Jorginho såg till att Arsenal kunde freda sig med den äran.

Segern gav en ordentlig boost åt Artetas gäng som denna helg handskas med en offensiv som inte är i närheten av att hålla samma nivå som Liverpools dito. Vad det gör med gästernas koncentrationsförmåga återstår att se, men så länge Arsenal står för en ansenlig insats i huvudstadens östra delar råder det inget snack om att detta är de rödvitas derby att förlora.

Tabelltrean borde dessutom sporras av att de gått på pumpen i de två senaste tävlingsmatcherna mot West Ham. Så sent som i mellandagarna åkte The Hammers hem med 0-2 från Emirates, men sett till matchbilden var det ett rån. Arsenal skapade mängder av chanser som en annan dag hade lett till en tämligen bekväm viktoria. Under söndagen är det dags för revansch. Jag spikar tvåan.

Notabla avbräck

Thomas Partey, Arsenal (muskelskada)

Jurriën Timber, Arsenal (knäskada)

Osäker till spel

Lucas Paquetá, West Ham (vadskada)

Michail Antonio, West Ham (knäskada)

Oleksandr Zinchenko, Arsenal (vadskada)

Gabriel Jesus, Arsenal (knäskada)

Fábio Vieira, Arsenal (matchotränad)

Finalen! - 3. Nigeria - Elfenbenskusten

Finaldags i AFCON - till Europatipset

Såväl Asiatiska som Afrikanska Mästerskapen går i mål under helgen. Turneringarna har bjudit på våldsamt underhållande matcher ända sedan gruppspelet och när Nigeria drabbar samman med Elfenbenskusten i Abidjan skrivs slutet på en saga som känns omöjlig att förutspå. Värdnationen var i stort sett uträknade efter sin sista gruppspelsmatch, men “Elefanterna” har tagit sig i kragen efter det högst oväntade avancemanget.

Emerse Faé lär få rollen som permanent förbundskapten efter AFCON:s slut då han lett Elfenbenskusten till final trots att alla möjliga sorters hinder tornat upp längs resans väg. Inför semifinalen mot DR Kongo drogs “Elefanterna” med inte mindre än fyra avstängningar, men det hindrade inte Haller från att skjuta de hemmahörande till sin första final sedan titeln 2015.

Noterbart är att det var Hallers blott andra start i mästerskapet. Anfallarens friska ben blir en viktig faktor när Nigeria möter upp på nationalarenan. På tal om friska ben finns det risk att “Super Eagles” inte dras med sådana efter att ha tvingats hela vägen till straffar i semifinalen mot Sydafrika. Där klev slipsen Nwabali fram som en nationalhjälte och såg till att min rek – Nigeria att vinna AFCON – lever vidare.

Med det sagt har Elfenbenskusten spelat förlängningar två gånger om innan semifinalen. Jag väljer att se de fysiska förutsättningarna som jämna och vad gäller respektive truppläge finns inte mycket att klaga på. Victor Osimhen drogs med magproblem inför matchen mot Sydafrika, men anfallaren krigade sig igenom semin och det ska väldigt mycket till för att 25-åringen ska kasta in handduken inför finalen.

Jag anser Nigerias knappa favoritskap vara befogat men det går samtidigt inte att förbise detta som en förmodat låst tillställning. När en titel står på spel brukar rädslan att förlora vara större än viljan att vinna. Får vi 0-0 i halvtid blir jag inte förvånad om resultattavlan visar mållöst även efter 90 minuter. Krysset blir mitt utgångstecken. Tvingas jag välja ett till blir det ettan.