"Hammarby slår till igen - ny seger"

Fräckisen! - 3. Norrköping - Häcken Jag tar ställning för Häcken Mycket var nytt i IFK Norrköping inför säsongen, däribland Rikard Norling, men trots det ska beröm utdelas till Norling och company för hur säsongen artat sig än så länge. Peking är inför helgen bara två poäng ifrån en Europaplats och hemma på Platinumcars Arena är värdarna så här långt obesegrade. I återstarten betvingade Kamraterna Malmö FF med 3-2 efter att den hittills skadedrabbade talangen Lucas Lima avgjort i slutet. Tillsammans med Björk, Adegbenro och Sema får Lima ta ett stort offensivt ansvar när lirare som Nyman och Levi går skadade samtidigt som Haksabanovic nyligen lämnat för ännu en utlandssejour. Segern mot Malmö följdes upp med ännu en viktoria borta mot Mjällby, men jag är ändå inte övertygad om Norrköpings storhet. Bara en hållen nolla på eget gräs vittnar om att det finns luckor i defensiven och jag tror att Wahlqvist och company kan bli synade denna eftermiddag. Per-Mathias Högmo har inlett sitt äventyr på Hisingen med två raka segrar mot AIK och Kalmar. I båda matcherna har Getingarna visat upp en sylvass kontringsfotboll där lirare som Wålemark och Youssef gått i bräschen. De svårfångade ynglingarna blir något att bita i även för Norrköpings försvar. Lyckas Högmo även få igång tilltänkta skyttekungen Alexander Jeremejeff på nytt blir Häcken ordentligt att räkna med under säsongens andra halva. Visst blev Häcken stundtals utspelade av Kalmar, men att ändå lyckas lämna Guldfågeln Arena med tre poäng är en bedrift som stärker självförtroendet hos gästerna. Då precis som nu ser jag en målrik tillställning framför mig i Norrköping och nämnas bör också att Häcken vann senast de var här, då i april för strid i Svenska Cupen. 3-2 till de gulsvarta slutade den historien och så som strecken sitter är det definitivt högersidans värde som fångar mitt intresse. Spiktvåan ligger nära till hands, vid eventuell gardering är det krysset som gäller. Missar matchen Jonathan Levi, Norrköping (överkroppsskada)

Christoffer Nyman, Norrköping (fotledsskada)

Rasmus Lindgren, Häcken (oklart)

Daleho Irandust, Häcken (oklart)

Jasse Tuominen, Häcken (knäskadad) Osäker till spel Egzon Binaku, Norrköping (oklart)

Johan Hammar, Häcken (lårskada)

Bénie Traore, Häcken (sjukdom)

Ture Widestrand, Häcken (hjärnskakning)

Spiken! - 4. Örebro - Hammarby Bajen vinner igen I slutet av maj basunerades det ut från skostaden att Axel Kjäll inte längre skulle träna Örebro. Istället packade Kjäll väskorna och flyttade upp till kontoret för att anta sig rollen som fotbollschef och sedan dess har det varit en hektisk period för Axéns efterträdare. Vítor Gazimba har tagit över rollen som tränare men det har inte hjälpt de sportsliga resultaten, snarare tvärtom. ÖSK har återstartat Allsvenskan med två raka nederlag och i det senaste mot Elfsborg blev dessutom Gazimba utvisad. Läget är därmed nattsvart för värdarna vars defensiv läcker från alla möjliga håll och kanter. Inte blir det bättre av att Gerzic och Skovgaard liksom Gazimba får följa matchen mot Hammarby från botbänken. Jiloan Hamad och Nahir Besara är två ytterst välkomna förstärkningar, men duon är inte spelklar förrän till nästa omgång. Muntrare miner råder hos gästande Hammarby. Milos Milojevic tvingades notera ett tungt baklängesmål i nacken mot Halmstad i sin debut, men det fick serben att agera inför nästkommande fight mot Degerfors. Milojevic valde då att ställa upp sitt lag enligt 3-4-3 och den rockaden bar omedelbar frukt. Amoo, Accam och Selmani sprang sönder Degerfors defensiv och på kanterna forsade nyblivne wingbacken Ludwigson och Jeahze fram. Efter 90 minuter skrevs segersiffrorna till slut till 5-1 och extra glädjande för supportrarna var att 17-årige Williot Swedberg, med gener att avundas, hoppade in och svepte in en strut i bortre burgaveln. Höga på ångorna från den triumfen tror jag att Hammarby trampar gasen i botten även här och det är således upp till Örebro att vara påkopplade för att kunna hänga med. Jag lutar med det sagt åt att det bara är en tidsfråga innan Bajen tagit ledningen och den tror jag sen att de inte släpper taget om. Tvåan lär hamna en bit över 65 procent men med gott om skrällalternativ på annat håll ska det mycket till för att jag inte ska plocka fram spikpistolen. Missar matchen Nahir Besara, Örebro (ej spelklar)

Jiloan Hamad, Örebro (ej spelklar)

Andreas Skovgaard, Örebro (avstängd)

Nordin Gerzic, Örebro (avstängd)

Daniel Björnquist, Örebro (lårskada)

Agon Mehmeti, Örebro (vadskada)

Richard Magyar, Hammarby (oklart)

Abbe Khalili, Hammarby (lårskada)

Jeppe Andersen, Hammarby (avstängd)

Paulinho, Hammarby (oklart) Osäker till spel Simon Sandberg, Hammarby (oklart)

Rensaren! - 13. FC Köpenhamn - Aalborg FC Köpenhamn övervärderas FC Köpenhamns fjolårssäsong var en missräkning på alla sätt och vis. FCK slutade hela tio poäng efter ettan, tillika ärkerivalen, Bröndby i grundserien och när Mästerskapsrundan avslutades fick de vitklädda avundsjukt se på när Bröndby firade ligaguldet sex poäng före förhandsfavoriten. Under säsongens gång ersattes Ståle Solbakken av Jess Thorup på tränarbänken och även om det inte innebar någon omedelbar succé har Thorup fått förnyat förtroende inför den kommande säsongen. Kamil Grabara har hämtats in för att bli förstaslips och försvaret har också förstärkts med Davit Khocholava från Shakhtar Donetsk då Victor Nelsson väntas försvinna vilken dag som helst. Det lär dock ta tid innan alla bitar fallit på plats och i premiären får FCK klara sig utan Nelsson, Falk Jensen och troligtvis också Bjelland. Det är en trio som normalt är bofasta i startelvan och jag är inte alls lika säker som tipparna på att köpenhamnarna bara går ut och städar av gästande Aalborg på Parken. AaB hade med deras mått mätt en ganska dyster säsong i fjol, men det räckte ändå till säkrat kontrakt utan större problem. Truppen är en intressant sådan med stabile Jacob Rinne i kassen och offensivt finns det spets i lirare som Prica, Kusk och Fossum. Den sistnämnda har goda minnen från fjolårets besök på Parken då han på egen hand sköt FC Köpenhamn i sank med dubbla strutar. Jag väljer att blunda för den massakrerade ettan i inledningen då värdet till höger är alldeles för bra för att missas. Tillåter finanserna samtidigt som procenten ordnar upp sig någorlunda kan jag tänka mig att fnula på en helgardering på större system, men det råder inget tu tal om att X2 går först. Missar matchen Victor Nelsson, FC Köpenhamn (avstängd)

Rasmus Falk Jensen, FC Köpenhamn (oklart)

Lucas Andersen, Aalborg (knäskada)

Frederik Börsting, Aalborg (oklart) Osäker till spel Andreas Bjelland, FC Köpenhamn (fotskada)