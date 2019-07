"Jackpotläge - gå emot favoriten"

Toppmatchen! - 1. Varberg - Degerfors

Är Varberg på väg ner?

Ja frågan i ingressen ska bli väldigt intressant att få svar på. Varberg gjorde som bekant en fantastisk vårsäsong där laget stundtals såg totalt oslagbara ut. De två avslutande omgångarna innan uppehållet var dock inte lika bra. Förlust mot J-Södra och kryss mot Öster blev det då. Det är dock ingen större fara än då hallänningarna leder serien med hela åtta poäng före Mjällby.

Joakim Persson har verkligen fått ihop alla pusselbitar och dessutom har flera spelare varit fruktansvärt bra under våren. Bäst av alla har nyförvärvet från Torn, Astrit Seljmani, varit. Han leder skytteligan med tio baljor. Seljmani var dock småskadad under uppehållet och missade träningsmatchen mot Norrby. Frågan är vilken status han har här.

Förutom Seljmani har pjäser som Robin Book, Perparim Beqaj, Albert Ejupi och kanske framförallt Nahom Netabay spelat sitt livs fotboll denna säsong. Värdarnas trupp är dock ganska tunn och skulle nyckelspelarna ha en lite sämre dag kommer Varberg få det svårt. Här får de också klara sig utan Tobias Karlsson som är avstängd.

Degerfors har agerat ojämnt under vårsäsongen men har väldigt hög kapacitet. Det visade värmlänningarna inte minst i slutet av våren då de avslutade med två raka segrar och sex gjorda mål. Kan de rödklädda göra fler liknande prestationer ska de absolut vara ett lag som kan slåss om uppflyttning. För tillfället ligger de bara tre poäng från Brage på tredjeplatsen.

Hos Degerfors har Rasmus Alm, ny från Brommapojkarna, varit fruktansvärt bra och aspirerar på att vara seriens bästa spelare. Även Marcus Astvald, som kom från Brage, Gustav Granath, ny från Skövde, och Jacob Ortmark, från Gefle, är nyförvärv som slagit väl ut och bara blir bättre och bättre. Dessutom finns här Erik Björndahl som gjorde 14 seriemål i fjol och redan nätat sex gånger under våren.

När lagen möttes på Stora Valla vann Varberg med 1-0 men det var en match som Degerfors dominerade. 2018 vann värmlänningarna båda mötena och spelare för spelare är detta faktiskt två väldigt jämna manskap. Serieledarna ställs ut som klara favoriter och det gör att värdet absolut finns till höger. Gå för jackpotten och spela X2.

Missar matchen

Tobias Karlsson, Varberg (avstängd)

Vänskapsmatchen! - 3. BATE Borisov - Piast Gliwice

Kan Piast fälla sina vitryska kamrater?

Ja någon vänskapsmatch är det såklart inte som går av stapeln på Borisov Arena men däremot en match mellan två klubbar som tycker väldigt bra om varandra, åtminstone från supporterhåll. Det hela började med att BATE-fansen på väg till en Champions League-match i Köpenhamn stannade till för att se Piast möta sina rivaler Katowice. Det var uppskattat och flera Piast-fans drog en resa till Alkmaar för att se BATE möta AZ. Efter flera besök fram och tillbaka knöts det officiella vänskapsband och supportrarna åker ofta och besöker varandra. Häftigt då att de möts i den första kvalomgången av Champions League.

För Piast Gliwice är detta en ny företeelse då de förra säsongen vann ligan för första gången. En av de stora anledningarna till detta var unga mittfältaren Patryk Dziczek som var fantastiskt bra. Han spelade också varje minut i det U21-landslag som besegrade både Belgien och Italien i sommarens mästerskap.

Under sommaren har nu Jakub Holúbek plockats in och det är en meriterad spelare som bland annat gjort landskamper för Slovakien. Han kommer säkerligen kampera uppe på topp tillsammans med Piotr Parzyszek som gjorde hattrick i Piasts träningsmatch mot Legnica för några dagar sedan. Inga dåliga spelare alls.

BATE Borisov har vunnit 13 raka ligatitlar hemma i Vitryssland. Otroliga siffror. Efter 14 spelade omgångar 2019 ligger de dock tvåa, knappt efter Brest. BATE är således mitt upp i sin säsong vilket såklart är en fördel. Dessutom har de väldigt gott om rutin från Europaspel.

I fjol tog sig vitryssarna hela vägen till playoff till Champions League. Där blev PSV för svåra. Istället blev det gruppspel i Europa League där de slutade tvåa bakom Chelsea. I slutspelet väntade så Arsenal, en motståndare de besegrade med 1-0 på hemmaplan men fick stryk av på resande fot.

Med landslagsspelare som Dragun, Stasevich, Volkov och Skavysh finns det gott om kvalité hos värdarna som kliver in som klara favoriter i dubbelmötet. Så mycket skiljer det dock inte mellan den polska och den vitryska ligan och när streckningen på ettan då börjar närma sig 70 procent har det gått för långt. Värdet finns i X2, men en helgardering är att föredra.

Spiken! - 8. Linfield - Rosenborg

Krisande Rosenborg tar enkel seger

Linfield har varit ett topplag i nordirländska NIFL Premiership under många år. De har faktiskt slutat topp 4 varje år under hela 2000-talet och i våras vann de sin andra titel på de tre senaste säsongerna. Nu gäller det att försöka ta steget till Europa också, något som brukar vara svårt för nordirländska klubbar. Inget lag från denna liga har någonsin tagit sig in till gruppspel i Champions eller Europa League.

Vissa känner säkert igen Linfield och det är inte så konstigt då både AIK och Elfsborg stött på dem de senaste elva åren. För Gnaget var det bara fem år sedan de möttes och då vann stockholmarna väldigt knappt med sammanlagt 2-1. Linfields trupp idag består bara av spelare från den gröna ön där de mest meriterade tidigare har spelat i lag som Oldham och Swindon.

Rosenborg har då ett betydligt namnstarkare lag och väldigt mycket större meriter. De norska giganterna har spelat gruppspel i Europa League tre gånger på de fyra senaste säsongerna och vet hur de ska bete sig för att ta sig hela vägen in till de penningstinna turneringarna. Linfield ska bara vara ett litet farthinder på vägen.

Våren har dock varit väldigt turbulent för Trondheim-klubben som inte ligger bättre än sjua i den norska ligan. Detta efter en rent ut sagt katastrofal inledning. Det verkar dock gå åt rätt håll då de vitsvarta vunnit fem av sina sex senaste i serien. Nicklas Bendtner har försvunnit från klubben under uppmärksammade former men det kan möjligen vara bra så det blir lite mer lugn och ro.

Offensivt finns det ändå väldigt mycket kvalité hos norrmännen. Alexander Söderlund har meriter från Saint Etienne och är en skicklig anfallare. Dessutom har nigerianerna David Akintola och Samuel Adegbenro fått upp farten. Alla dessa tre nätade i derbyvinsten senast mot Ranheim. På mittfältet ska starka duon Jensen och Lundemo dominera fullständigt mot halvamatörerna från Belfast.

Den nordirländska ligan är rankad som 52:a av 55 europeiska ligor och det säger det mesta om kvalitén på lagen där. Detta är årets största match för Linfield och de kommer sälja sig dyrt. Det ska dock verkligen inte räcka till. Rosenborg är helt enkelt för bra och bör skaffa sig en säker ledning inför returen. Klar tvåa!