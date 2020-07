"Kapten Jansson för Brentford till finalen"

Efter en helg där det var nära stora pengar gick det vägen på måndagens Topptips. Åtta rätt med en utdelning på drygt 5000 kronor kunde inkasseras av de som följde mitt tips. Nu är det dags för Europatips och och då siktar jag ännu högre. Kupongen kryllar av överstreckade favoriter vilket gör att utdelningen mycket väl kan bli god trots att det inte finns någon jackpot. Köp en andel i mitt bolag via länken här nedan så jobbar vi in 13 rätt tillsammans.

Helgarderingen! - 1. Sampdoria - Milan

Milan för stora favoriter i Genua

Vilken sommar Milan har gjort. Tio raka ligamatcher har spelats utan förlust vilket gjort att Rossoneri har lite häng på Roma på femteplatsen i tabellen. Det skiljer dock fyra poäng upp till huvudstadslaget och därmed är det svårt att se hur klubben från Milano ska lösa en direktplats till Europa League. Frågan är om det påverkar motivationen hos Stefano Piolis gäng.

En som alltid är motiverad är Zlatan Ibrahimovic som stått för sju fullträffar på sina 16 framträdanden för klubben i ligan. Ett grymt facit, speciellt med tanke på att svensken är 38 år gammal. Dessutom kan Zlatan mycket väl fått lite extra tändvätska efter Albin Ekdals sommarprat, en Ekdal som bekant huserar i Sampdorias lag.

Den svenska landslagsmittfältaren är dock skadad och missar mötet med Milan. Det gör även norrmannen Morten Thorsby som är avstängd. I övrigt har Sampdoria inga större problem i truppen och då är det en helt okej elva de kan ställa på benen. Längst fram har värdarna sin egen ålderman i Fabio Quagliarella som inte riktigt lyckats matcha förra säsongens 26 fullträffar. Elva baljor är dock inte så illa det heller.

Förutom 37-åringen i anfallet finns skickliga lirare som Gabbiadini, Jankto, Linetty och Ramírez i truppen. Närmast kommer laget från Genua från en 0-2-förlust mot Juventus men där var Sampdoria faktiskt riktigt bra, även med en man mindre den sista kvarten. Kommer värdarna upp i den nivån är de ett hot mot samtliga lag i den här serien.

Det går inte att räkna bort Milan med tanke på deras formkurva och med en viss Zlatan i anfallet. De har dock tre raka bortamöten mot Sampdoria utan vinst. Dessutom saknas Romagnoli resten av säsongen och det är lagets kapten och härförare i de bakre leden. Svenska folket har som vanligt Zlatan-feber och streckar upp tvåan högt. Då föredrar jag en helgardering.

Missar matchen

Morten Thorsby, Sampdoria (avstängd)

Albin Ekdal, Sampdoria (vristskada)

Alessio Romagnoli, Milan (skenbensskada)

Andrea Conti, Milan (knäskada)

Mateo Musacchio, Milan (vristskada)

Spiken! - 2. Torino - Roma

Roma säkrar femteplatsen

Roma har aldrig varit nära att utmana de fyra främsta lagen om en plats i Champions League. Det behöver göras en helrenovering i spelartruppen till nästa säsong för att Vargarna ska vara att räkna med på allvar. Under sommaren har de vinröda dock sett helt okej ut och närmast kommer Roma från fem segrar på sex senaste omgångarna.

Det finns fortfarande en hel del spelare i rehabrummet, men med Chris Smalling tillbaka på sin mittbacksplats känns försvaret betydligt tryggare. Dessutom har det lossnat även i offensiv riktning med 17 baljor på de sex senaste omgångarna. Edin Dzeko har sett stabbig ut men har ändå mäktat med 15 fullträffar och som uppbackning finns kvalité in spelare som Mkhitaryan och Zaniolo.

Torino lever väldigt mycket på sin italienska landslagsanfallare Andra Belotti som under en period nätade i sju raka matcher under sommaren. Nu har dock strikern gått mållös av plan i tre raka fajter och utan hans målsinne har inte Tjurarna speciellt mycket att komma med. Simone Verdi och Simone Zaza är övriga offensiva alternativ och det är inga jättestjärnor direkt.

Torino har bara vunnit två av sina nio senaste matcher och kommer närmast från en 1-1-fajt mot bottenlaget SPAL. Det var en kamp som laget från Turin dominerade fullständigt, men där de inte fick in bolluslingen. Dessutom fick flåbusen Tomás Rincón syna säsongens tionde gula kort och är därmed avstängd. Ett rejält avbräck för värdarna.

Torino vann faktiskt höstmötet på Stadio Olimpico med 2-0 efter två mål av Belotti, men det var en match som Roma dominerade fullständigt. Nu när omtyckta Paulo Fonseca fått sitt lag att agera mer stabilt lär det bli svårt för hemmalaget att stå emot under 90 minuter. Så länge tvåan hamnar under 70 procent är det en okej spik på denna luriga kupong.

Missar matchen

Tomás Rincón, Torino (avstängd)

Daniele Baselli, Torino (knäskada)

Lorenzo di Silvestri, Torino (axelskada)

Ibanez, Roma (muskelskada)

Lorenzo Pellegrini, Roma (näsoperation)

Juan Jesus, Roma (lårskada)

Davide Santon, Roma (muskelskada)

Cengiz Ünder, Roma (överansträngning)

Antonio Mirante, Roma (vristskada)

Semifinalen! - 4. Brentford - Swansea

Kapten Jansson för Brentford till finalen

Då West Bromwich hamnade i en formsvacka mot slutet av säsongen hade Brentford ett ypperligt läge att lösa en andraplats i The Championship som hade gett en direktplats till Premier League. Londonklubben avslutade dock seriespelet med två raka förluster och missade därmed sin gyllene chans. Nu ligger The Bees dessutom lite pyrt till i semifinalen av playoff-spelet.

Första mötet mot Swansea slutade med walesisk vinst. 1-0 lyste på Liberty Stadiums tavla efter 90 minuter och dessutom kunde Svanarna dubblat den ledningen då André Ayew brände en straff, samma spelare som stod för matchens enda mål. Spelmässigt var det en helt jämn tillställning, men nu kan vi räkna med att Brentford kommer ta tag i taktpinnen från start på Griffin Park.

Här har värdarna raden 14-5-4 under säsongen och var därmed seriens näst bästa hemmalag. En ruskigt bra rad i en så jämn serie som The Championship. Ollie Watkins, Saïd Benrahma, Emiliano Marcondes och de andra har bara lyckats få in bollen in nät en gång på de tre senaste fajterna, men där finns det verkligen potential.

Swansea tog sig till playoff genom en fin sommar där de bara förlorat två av nio seriematcher. Hos de vitklädda handlar det mesta om anfallsparet Rhian Brewster och André Ayew som håller väldigt hög klass. Bortaspelet har varit bra under hela säsongen med endast fyra nederlag och Svanarna lär ligga lågt och sticka iväg på snabba omställningar här.

En av Swanseas bortaförluster kom mot just Brentford i december. 3-1 slutade den matchen där Mbeumo och Watkins hade stor show. Jag tror att Brentford äntligen får ut sitt kunnande och vinner detta. Däremot kan det mycket väl bli förlängning. I slutspelet räknas inte bortamål och resultat som 2-1, 3-2 och 4-3 skulle alltså ge förlängning. Oviss utgång på dubbelmötet men här står ettan bra.

Missar matchen

Rico Henry, Brentford (avstängd)

Joe Rodon, Swansea (oklart)

Osäker till spel

Frederick Woodman, Swansea (oklart)